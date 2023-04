Zostań doradcą zawodowym. Krok po kroku

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Zgodnie z definicją tego zawodu doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnienia czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę z klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

Doradca zawodowy, czyli kto

Doradcę zawodowego można spotkać w urzędach pracy, agencjach pracy, ale i jako osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą świadczącą swoje usługi doradcze i coachingowe. Doradca zawodowy działający w sektorze komercyjnym ma szeroką ofertę usług, dla osób poszukujących nowej pracy czy nowego zawodu, ale i osób mających poczucie stagnacji zawodowej, które chciałyby coś poprawić w tym, co już mają. Doradca zawodowy przede wszystkim może działać na polu dotyczącym stricte poszukiwania nowej pracy. Może pomagać stworzyć dobre CV, zebrać ciekawe oferty pracy, przygotować do rozmów kwalifikacyjnych. Jego zadaniem jest zebranie wywiadu od klienta i realna pomoc w zalezieniu mu wymarzonej pracy. Jeśli uda się takie zadanie zrealizować, to można uznać, że doradca wykonał dobrą robotę i osiągnął sukces. Jednak jest to najprostszy sposób działania, bo tak naprawdę przygotowanie za kogoś jego autoprezentacji i podanie pod nos ofert pracy to za mało. Doradca zawodowy powinien znaleźć w swoim kliencie jego mocne strony, przygotować go pod względem emocjonalnym, merytorycznym, marketingowym do wejścia na rynek pracy. Tutaj bardzo ważna jest współpraca na wielu poziomach.

Kompetencje zawodowe

Jak zostać doradcą zawodowym, który działa na rynku komercyjnym? Sposobów jest co najmniej kilka. Doradca zawodowy powinien przede wszystkim posiadać w kieszeni dyplom ukończenia studiów wyższych - najlepiej właśnie z zakresu doradztwa zawodowego, marketingu, coachingu. Warto też cały czas inwestować w dodatkowe kursy i szkolenia branżowe. Ciągła edukacja pozwala na rozwijanie się i zdobywanie praktycznych umiejętności, które doradca wykorzystuje w swojej pracy, podnosząc jednocześnie swoje kompetencje zawodowe. A im większa wiedza, doświadczenie, tym większe szanse na poszerzenie grona klientów i podniesienie stawek za swoje usługi.

Charakter działalności

Kiedy mamy już ukończone studia, marzymy o samodzielnym działaniu na rynku, to przychodzi czas na porządny biznesplan. Musimy przewidzieć, ile zleceń faktycznie możemy mieć w miesiącu, od kogo, czy możemy prowadzić działalność w domu. W tym biznesie nie trzeba wynajmować dużego biura. Z powodzeniem można pracować w domu, a z klientami spotykać się on-line lub w kawiarni.

W poszukiwaniu zleceń

Gdzie szukać klientów? Współcześnie podstawą jest promocja i reklama w internecie. Polega ona przede wszystkim na zbudowaniu w sieci swojej marki za pomocą dobrej strony internetowej i atrakcyjnych profili w mediach społecznościowych, stworzenie własnego podcastu czy kanału na YouTube. Ważne jest stworzenie kompletnego dobrego wizerunku eksperta w danej dziedzinie. Jeśli sam nie czujesz się dobrze w działaniach promocyjnych w internecie, to można zlecić to profesjonalnej agencji interaktywnej. Dobrze też nawiązać współpracę z urzędami, organizacjami, stowarzyszeniami pomagającymi osobom poszukującym pracy. Szczególnie na początku działalności zdobycie doświadczeni zawodowego i kontakt z innymi specjalistami z branży jest na wagę złota.

Niezbędne formalności

Jakie są formalności pozwalające na działanie jako doradca zawodowy? Najlepszym rozwiązaniem może być jednoosobowa działalność gospodarcza. Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dokonać on-line lub osobiście w urzędzie gminy. To pozwoli m.in. na wystawianie faktur, korzystanie z ulg podatkowych, preferencyjne kredyty. Oczywiście wiąże się to też z kosztami inwestycyjnymi i comiesięcznym opłacaniem składek do ZUS. Na starcie można też działać na podstawie umów cywilno-prawnych (o dzieło, zlecenie) zawieranych z klientami.

Paulina Bochnak, (lifting_kariery), doradca zawodowy

Praca z ludźmi i dla ludzi to coś, co uwielbiam robić. Moim celem jest wspieranie i edukacja osób, które boją się zmian, nie mają na siebie pomysłu, są niezadowolone z obecnej pracy, chcą świadomie zarządzać swoją ścieżką zawodową. Inwestując w swój rozwój, naukę oraz doświadczenie, można osiągnąć swoje cele, czego sama jestem dobrym przykładem. Jako doradczyni prowadzę konsultacje karierowe z elementami coachingu. Wspieram i pomagam klientom zwiększyć szansę na rynku pracy. Jak to robię? Wspólnie określamy ścieżki kariery, cele zawodowe, mocne strony, atuty i predyspozycje zawodowe. Uczę, jak opracować skuteczne dokumenty aplikacyjne, które są naszą wizytówką na rynku pracy (CV, list motywacyjny). Dzielę się praktycznymi informacjami z rynku pracy, wspieram w zmianie stanowiska/branży, przygotowuję do rozmów kwalifikacyjnych oraz rozwiązuję dylematy karierowe. Pracuję głównie z kobietami, bardzo zależy mi na tym by miały one satysfakcję z wykonywanej pracy, czuły sprawczość i były świadome swoich kompetencji. Specjalizuję się w audytach kompetencji, odkrywaniu swoich mocnych stron, audytach CV. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie. Moją misją jest dzielenie się zdobytym doświadczeniem oraz wsparcie w skutecznym poszukiwaniu pomysłu na siebie zgodnie ze swoimi predyspozycjami, zainteresowaniami oraz marzeniami zawodowymi. Z wykształcenia jestem ekonomistką, w momencie podjęcia decyzji o doradztwie podjęłam się studiów z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu kariery. Ukończyłam również certyfikowany kurs doradcy kariery. Cały czas zdobywam wiedzę na temat nowych metod pracy i trendach na rynku pracy. Przeszłam na własnej skórze proces zmiany zawodowej. Zbadałam swoje mocne strony, możliwości, posiadane kompetencje i zaczęłam działać. Skorzystałam również z doradztwa. Często ćwiczenia z których korzystam znam z własnego doświadczenia i wypróbowałam na sobie.

