Kwartalna waloryzacja emerytur w ZUS. Kiedy seniorzy mogą na nią liczyć?

Późniejsze przejście na emeryturę to więcej waloryzacji

Składki emerytalne są płacone od początku aktywności zawodowej. Podlegają kolejnym waloryzacjom. Ta sama kwota oddana do ZUS-u na początku aktywności zawodowej w praktyce przyniesie większe korzyści niż gdyby ZUS zabrał ją później. Im więcej waloryzacji przejdzie składka, tym większa emerytura zostanie ustalona. Przejście na emeryturę o miesiąc później może zrobić dużą różnicę.

Lepiej przejść na emeryturę w lipcu niż w czerwcu. Jeden miesiąc robi różnicę

Przejście na emeryturę w lipcu może znacząco zwiększyć wysokość świadczenia, w porównaniu do przypadku przejścia na emeryturę miesiąc wcześniej. Powodem jest waloryzacja roczna. Jeśli ktoś może przejść na emeryturę w czerwcu, to powinien poczekać z tym do lipca, aby zwiększyć wysokość przelewów z ZUS.

- Z kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg wynikało, że nie wszyscy ubezpieczeni mieli świadomość konsekwencji złożenia wniosku o emeryturę w czerwcu. Nie uzyskiwali oni ze strony organu rentowego pełnych informacji w sprawie możliwości wstrzymania się ze złożeniem wniosku, wycofania już złożonego wniosku do czasu uprawomocnia się decyzji organu rentowego – podaje RPO.

Waloryzacje kwartalne emerytur

Jak już wspomniano, im więcej waloryzacji, tym wyższa emerytura. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa waloryzacje kwartalne emerytur. Zgodnie z art. 25a tej ustawy:

W przypadku ustalania wysokości emerytury:

· w pierwszym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku

· w drugim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku (…)

· w trzecim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku

· w czwartym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.

