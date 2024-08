10 rzeczy, które warto wiedzieć Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro - magicznie zaawansowany

Ten najpotężniejszy jak dotąd telefon z tej serii cieszy oko nowym, stylowym designem. Został opracowany z myślą o zaawansowanej AI oraz wyposażony w nowy procesor Google Tensor G4 i 16 GB pamięci RAM. Ma najnowocześniejsze narzędzia do zdjęć i filmów oraz zapewnia inteligentną pomoc przez cały dzień. Wraz z telefonemotrzymasz roczny pakiet Google One AI Premium i dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji opartych na AI.Pixel 9 Pro ma najlepszy jak dotąd system aparatów Google, obejmujący profesjonalny potrójny tylny aparat, w pełni udoskonalony przedni aparat 42 Mpix i najnowocześniejsze funkcje zaawansowane. W Pixelu 9 Pro zoom w wysokiej rozdzielczości jest także dostępny w filmach, a funkcja Ulepszona jakość obrazu umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 8K.

Na wyświetlaczu Super Actua zapewniającym najjaśniejszy, najbardziej realistyczny obraz wśród dotychczasowych Pixeli zobaczysz wiernie odwzorowane kolory nawet w pełnym słońcu. Po raz pierwszy wyświetlacz Super Actua będzie dostępny w 2 rozmiarach: 6,3 i 6,8 cala, dzięki czemu możesz korzystać z zaawansowanych funkcji telefonu w rozmiarze dopasowanym do swoich potrzeb. Pixel 9 Pro ma baterię na cały dzień pracy, a Pixel 9 Pro XL zapewnia najszybsze ładowanie w historii Pixela.Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL są dostępne w kolorach: obsydian, porcelanowy, zielonoszary i różowy kwarc.

Pixel 9 – telefon pełen innowacji

Poznaj Pixela 9. Telefon Pixel 9 ma całkowicie nowy, elegancki, kompaktowy design oraz umożliwia robienie niesamowitych zdjęć, edytowanie ich jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i jeszcze łatwiejsze wykonywanie różnych zadań. Nagradzany aparat Pixel jest wyposażony w obiektyw główny 50 Mpix, który pozwala robić zdjęcia i rejestrować filmy niesamowitej jakości, a także w obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix z ostrością w trybie makro, zapewniającą niesamowite zbliżenia.

Dzięki najnowszemu procesorowi Google Tensor G4 i aż 12 GB pamięci RAM telefon Pixel 9 jest ultrawydajny i ma zaawansowane funkcje oparte na AI.Wyświetlacz Actua o przekątnej 6,3 cala zapewnia wyrazisty obraz i żywe kolory oraz jest o 35% jaśniejszy jasność maksymalna to aż 2700 nitów. Jeszcze bardziej wytrzymała konstrukcja oraz szkło Gorilla Victus 2 po obu stronach sprawiają, że Pixel 9 wytrzyma wszystko, w tym upadki, zarysowania i zachlapania. Do tego telefon ma niezawodną baterię zapewniającą cały dzień pracy i szybkie ładowanie. Można ją naładować do 55% w około 30 minut. Pixel 9 jest dostępny w kolorach: obsydian, porcelanowy, seledynowy i peonia.

Wysoka klasa, estetyczny projekt

Odświeżony, nowoczesny wygląd telefonów Pixel 9 i Pixel 9 Pro oraz konstrukcja nawiązująca do kultowego aparatu Pixel zapewniają nowe spojrzenie na elegancki design. Nowe telefony są cieńsze i trwalsze oraz świetnie leżą w dłoni. Oba modele są tworzone w przemyślany sposób, przy użyciu ulepszonych, atrakcyjnych materiałów, wykończeń i kolorów. Przyjemną w dotyku, matową szklaną osłonę Pixela 9 Pro uzupełniają atrakcyjna wyspa aparatu o podwójnym wykończeniu oraz ramka z polerowanego metalu. Tył telefonu Pixel 9 wykonany jest z polerowanego szkła, które doskonale kontrastuje z satynowym metalowym wykończeniem aparatu i ramki. Oba modele zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska i wykonano z materiałów z recyklingu, w tym obudowę z aluminium pochodzącego w całości z recyklingu. Opakowanie składa się w 100 proc. z materiału niezawierającego plastiku.

Gemini z wbudowanym asystentem AI

Gemini pomoże Ci rozwijać pomysły. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby zacząć tworzyć, planować, uczyć się i robić wiele innych rzeczy. Gemini może pomóc Ci znaleźć informacje w Twoich aplikacjach Google, na przykład szczegóły imprezy w zaproszeniu w Gmailu czy adres pobliskiej kwiaciarni w Mapach, dzięki czemu zaplanujesz swój następny krok, gdziekolwiek jesteś. Możesz też czatować z Gemini, aby szybko uzyskać dodatkowe informacje lub zareagować na zawartość ekranu. Możesz nawet zrobić zdjęcie i wykorzystać Gemini, aby dowiedzieć się na przykład, jak uratować usychającą na parapecie roślinę lub co ugotować z produktów w lodówce.

Zyskaj roczny dostęp do Gemini

Wraz z Pixelem 9 Pro otrzymujesz pakiet Google One AI Premium, obejmujący bezpłatny dostęp do Gemini Advanced przez pierwszy rok. Pakiet zawiera najlepsze funkcje AI od Google oraz 2 TB miejsca na dane. Zapewnia też dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji opartych na AI oraz umożliwia korzystanie z Gemini do streszczania nieprzeczytanych wiadomości i dokumentów bezpośrednio w ulubionych usługach Google, takich jak Gmail i Dokumenty.

Aparat w Pixelu 9 Pro. Najbardziej zaawansowany aparat Pixel w historii

Pixel 9 Pro ma najlepszy jak dotąd aparat Pixel. System 3 tylnych aparatów pozwala rejestrować profesjonalne zdjęcia i filmy, nawet przy słabym oświetleniu i z dużej odległości. Możesz uzyskać oszałamiające detale filmów i zdjęć dzięki potrójnemu aparatowi z zoomem 0,5x, 1x, 2x, 5x i 10x, który zapewnia doskonałą jakość optyczną. Zoom w wysokiej rozdzielczości pozwala jeszcze bardziej powiększyć obraz i po raz pierwszy jest dostępny w filmach.

Uzupełniając ulepszoną funkcję Film w trybie nocnym, funkcja Ulepszona jakość obrazu umożliwia poprawianie jakości wideo do rozdzielczości 8K, co jest jak dotąd najlepszą jakością filmów nagrywanych na urządzeniach Pixel. W przednim aparacie Pixela 9 Pro pojawiło się znaczne ulepszenie w postaci nowego obiektywu o rozdzielczości 42 Mpix – najwyższej wśróddotychczasowych przednich aparatów Pixel – dzięki któremu zrobisz idealne selfie nawet przy słabym oświetleniu. Nowy obiektyw ma też najszersze pole widzenia w historii przednich aparatów Pixel.

Aparat w Pixelu 9. Oszałamiające zdjęcia i filmy

Nagradzany aparat Pixel jest wyposażony w obiektyw główny 50 Mpix, który pozwala rejestrować zdjęcia i filmy niesamowitej jakości. Zrobisz nim wyraźne zdjęcia i filmy w żywych kolorach niezależnie od oświetlenia i odległości. Dzięki nowemu obiektywowi ultraszerokokątnemu 48 Mpix funkcja ostrości w trybie makro pozwala robić niesamowite zdjęcia nawet najmniejszych obiektów. Dodatkowo przedni aparat ma teraz autofokus, pozwala więc robić ostrzejsze selfie.

Tryb nocny pozwala robić ostre, żywe zdjęcia, portrety i panoramy przy słabym oświetleniu, na przykład na koncertach i podczas podziwiania miejskich widoków, a dzięki funkcji astrofotografii umożliwia sfotografowanie nawet Drogi Mlecznej. Magiczny edytor ułatwia zaawansowaną edycję zdjęć. Wystarczy kilka kliknięć, aby za pomocą AI zmienić tło, przenieść obiekty i odpowiednio przyciąć fotografię. Aparat w Pixelu 9 robi też świetne zdjęcia grupowe.

Magiczna edycja zdjęć

Po raz pierwszy możesz zrobić zdjęcie i też na nim być. Dzięki funkcji Dodaj mnie, która będzie dostępna w wersji testowej na Pixelu 9, na zdjęciu będą wszyscy. Zrób zdjęcie z grupą, a potem zamień się z osobą, która robiła zdjęcie. Pixel magicznie połączy oba ujęcia. Z kolei popularna funkcja. Najlepsze ujęcie umożliwi Ci połączenie podobnych ujęć, aby stworzyć niesamowite zdjęcie grupowe, które spodoba się wszystkim. Automatycznie znajdzie najlepszy moment lub pozwoli Ci samodzielnie wybrać najkorzystniejsze ujęcie każdej osoby.

Dzięki zaawansowanym narzędziom do edytowania Pixela 9 zrobienie zdjęcia to dopiero początek. Magiczny edytor może teraz automatycznie zmienić kadrowanie zdjęcia.

Ochrona danych i bezpieczeństwo osobiste

Pixel zapewnia ochronę przed spamem, oszustwami i innymi zagrożeniami oraz dba o Twoje bezpieczeństwo. Może też pomóc Ci zweryfikować pochodzenie i kontekst obrazu znalezionego w internecie, wyświetlając informacje (o ile są dostępne), które mogą wskazywać, czy obraz został utworzony przy użyciu AI. Wystarczy zakreślić obraz na ekranie, aby go wyszukać, a następnie użyć funkcji O tym obrazie.

Aby zwiększyć ochronę prywatności i bezpieczeństwo na telefonie, możesz teraz utworzyć prywatną przestrzeń chronioną hasłem, gdzie przechowywane będą aplikacje i treści, do których dostęp będziesz mieć tylko Ty. W przypadku kradzieży telefonu i wykrycia podejrzanej aktywności Pixel chroni Twoje dane wrażliwe, automatycznie blokując urządzenie. Możesz też szybko zablokować telefon zdalnie online.

Trwałość i wytrzymałość. Aktualizacje systemu operacyjnego oraz zabezpieczeń i pakiety nowych funkcji przez 7 lat

Telefony Pixel 9 zaprojektowano z myślą o większej trwałości oraz o tym, aby z czasem stawały się coraz bardziej pomocne. Twój Pixel będzie automatycznie otrzymywał nowe i ulepszone funkcje w ramach pakietów nowych funkcji, dzięki czemu będzie z czasem stawał się coraz lepszy. Pixel wytrzyma zdarzające się na co dzień upuszczenia i zalania oraz zapylenie. Wyświetlacz ze szkła Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 jest odporny na zadrapania i uszkodzenia. Telefony Pixel 9 i Pixel 9 Pro będą objęte aktualizacjami systemu operacyjnego i zabezpieczeń przez 7 lat.