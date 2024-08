Google Pixel Watch 3 idealny do fitnessu? Lepsza bateria i większy ekran

Pixel Watch 3, najnowsza wersja naszego flagowego zegarka, to połączenie świetnego designu i jeszcze lepszej wydajności. Urządzenie jest teraz dostępne w dwóch rozmiarach, w tym w zupełnie nowej opcji 45 mm, z kompleksowymi narzędziami do monitorowania kondycji i regeneracji, a także pomocą w podróży dzięki naszej najgłębszej jak dotąd integracji z Google i Pixel.2 Pixel Watch 3 wprowadza również przełomową funkcję wykrywania utraty tętna, która może potencjalnie uratować życie.

Większy rozmiar, jaśniejszy ekran, lepsza wydajność

Zarówno oryginalny model 41 mm, jak i zupełnie nowy, większy wariant 45 mm mają nasz najbardziej zaawansowany wyświetlacz Actua o szczytowej jasności 2000 nitów - idealne do sprawdzania statystyk biegu w pełnym słońcu. Ten ekran idealnie nadaje się do sprawdzania statystyk w trakcie biegu w słoneczny dzień, a także automatycznie zmniejsza jasność nawet do zaledwie 1 nita w ciemnym otoczeniu, aby zapewnić większą dyskrecję, np. w kinie.3 Poza tym wyświetlacze Actua są większe dzięki mniejszym ramkom. Zegarek 45 mm ma ekran większy o 40%, a model 41 mm – o 10% większy w porównaniu z zegarkiem Pixel Watch 2. Oba modele są bardziej energooszczędne dzięki częstotliwości odświeżania od 60 Hz aż do zaledwie 1 Hz w trybie always-on-display (niegasnący wyświetlacz).

Dzięki tym bardziej wydajnym wyświetlaczom, w połączeniu z systemem Wear OS 5 i energooszczędną architekturą hybrydową, Pixel Watch 3 zapewnia niezawodną pracę baterii przez cały dzień. Wykorzystuje on również uczenie maszynowe do automatycznego wykrywania snu i włączania trybu nocnego, wyłączając powiadomienia i funkcję always-on-display, aby zapewnić niezakłócony sen przy jednoczesnym oszczędzaniu baterii.

W dodatku nowy, lepszy tryb oszczędzania baterii wydłuża jej żywotność do 36 godzin w przypadku obu wariantów bez wpływu na możliwość monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej lub funkcje bezpieczeństwa.4 Co więcej, Pixel Watch 3 45 mm ma baterię o 35% większą niż wcześniej, a rozmiar 41mm ładuje się o 20% szybciej,5 oszczędzając do 15 minut na pełne naładowanie.

