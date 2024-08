Nowe smartfony z serii Pixel 9 z najlepszymi funkcjami AI od Google

Premiera smartfonów Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL

Telefony Google Pixel 9 mają nowy, ulepszony i elegancki wygląd – aparat znajduje się z przodu i na środku, co stanowi odstępstwo od kultowej wyspy aparatu. Urządzenie jest wyprofilowane, dzięki czemu dobrze leży w dłoni. Telefony posiadają również udoskonalone wykończenia, z jedwabistym, matowym szkłem z tyłu i polerowanymi metalowymi bokami. Dodatkowo, są one dwukrotnie bardziej wytrzymałe niż Pixel 8. Po raz pierwszy nasz model Pro jest dostępny w dwóch rozmiarach: Pixel 9 Pro (6.3”) oraz Pixel 9 Pro XL (6.8”). Obydwa modele są wyposażone w nasze najlepsze i najjaśniejsze do tej pory ekrany Super Actua oraz nowy przedni aparat o rozdzielczości 42 Mpix, dzięki czemu zdjęcia są ostrzejsze i jaśniejsze przy słabym oświetleniu. Poza rozmiarem wyświetlacza, szybkością ładowania i mocą baterii, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL mają te same specyfikacje i funkcje.

Pixel 9 zawiera mnóstwo usprawnień. Jego 6,3-calowy ekran Actua jest o 35% jaśniejszy niż w Pixelu 8 i został uznany za najlepszy w swojej klasie. Pixel 9 ma te same aparaty główne i ultraszerokokątne co Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL. Obiektyw ultraszerokokątny w Pixelu 9 został znacznie ulepszony w porównaniu do Pixela 8 – ma 48 Mpix, a nie 12 Mpix. Dodatkowo przedni aparat ma teraz autofokus, co pozwala robić jeszcze ostrzejsze selfie. Oprócz tego Pixela 9 wyróżnia o około 20% dłuższy czas pracy na baterii podczas aktywnego użytkowania z włączonym ekranem niż w przypadku Pixela 8.

Co więcej, wszystkie Pixele 9 z biegiem czasu stają się jeszcze lepsze – każdy telefon jest objęty aktualizacjami systemu operacyjnego oraz zabezpieczeń i premierami nowych funkcji Pixela przez 7 lat.

Telefony Pixel 9 są wyposażone w nowy, niestandardowy układ krzemowy: Tensor G4. To nasz najbardziej wydajny do tej pory układ scalony stworzony z myślą o usprawnieniu codziennych przypadków użycia, takich jak otwieranie aplikacji czy przeglądanie internetu. Tensor G4 został zaprojektowany przy pomocy Google DeepMind oraz zoptymalizowany pod kątem najbardziej zaawansowanych modeli AI. Będzie to pierwszy procesor obsługujący Gemini Nano i multimodalność, dzięki której telefon może rozumieć tekst, obrazy i dźwięk.

Aby zapewnić płynne działanie funkcji opartych na AI na Waszym urządzeniu, ulepszono pamięć w całej linii telefonów Pixel 9 – dodano 12 GB pamięci RAM w Pixelach 9 i 16 GB w Pixelach 9 Pro i Pixelach 9 Pro XL.

Podczas konferencji Google I/O ogłoszono wprowadzenie nowego sposobu na bardziej naturalne interakcje z Gemini: Gemini Live. Ta funkcja będzie dostępna na Pixelach 9 Pro, Pixelach 9 Pro XL. Gemini Live umożliwia płynną rozmowę z Gemini – przy użyciu telefonu lub słuchawek Pixel Buds. Niezależnie od tego, czy próbujecie zorganizować piknik, potrzebujecie pomocy w zaplanowaniu napraw w domu, czy szukacie pomysłów na prezent, Gemini Live pomoże Wam w bardziej intuicyjny, naturalny sposób. Pixel Studio, pierwsza w swoim rodzaju aplikacja do generowania obrazów. Teraz możecie ożywić wszystkie swoje pomysły od zera, bezpośrednio na swoim telefonie - to prawdziwe kreatywne płótno.

Pixel Studio działa dzięki połączeniu modelu dyfuzji działającego na urządzeniu z procesorem Tensor G4 oraz naszego modelu Imagen 3 do przekształcania tekstu na obraz w chmurze. Dzięki interfejsowi użytkownika zoptymalizowanemu pod kątem łatwego wprowadzania zapytań, zmiany stylu i edycji, możecie szybko przekształcić swoje pomysły w treści, którymi podzielicie się z przyjaciółmi i rodziną.

Przydatne Zrzuty ekranu na Pixelu

Robicie zrzut ekranu na telefonie, żeby coś zapamiętać, ale potem nie możecie go znaleźć? Zrzuty ekranu na Pixelu, czyli dostępna wyłącznie na Pixelach 9 aplikacja, pomaga zapisywać, porządkować i przywoływać ważne informacje, które chcecie zapamiętać.

Załóżmy, że Wasz przyjaciel, który uwielbia koty, ma urodziny. Przeglądacie Google Chrome w poszukiwaniu prezentu. Robicie zrzuty ekranu koszulek i podkładek z kotami oraz wszystkiego, co Waszym zdaniem może spodobać się solenizantowi. Aplikacja Zrzuty ekranu na Pixelu przeanalizuje zawartość tych obrazów i umożliwi wyszukiwanie informacji w aplikacji. Wystarczy, że ją otworzycie i wpiszecie hasło „kot”, a pojawią się te wyniki. Dodatkowo zobaczycie linki do miejsc, w których znaleziono daną rzecz, oraz podsumowanie tego, czego szukacie, wraz z odpowiednimi informacjami.

Lepsza aplikacja pogodowa

Jedną z najczęstszych czynności, które wykonujemy na naszych telefonach, jest sprawdzanie pogody. Dlatego wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję, aby to doświadczenie było bardziej przydatne i przyjemne. Aplikacja Pixel Weather ma piękny design i zapewnia super dokładne prognozy pogody. Dodatkowo, Gemini Nano wygeneruje spersonalizowany raport pogodowy AI, dając Wam wyobrażenie o pogodzie na cały dzień.

Imponujące zdjęcia i filmy dzięki ulepszeniom aparatu

W usprawnionym aparacie dodano funkcje oparte na AI, które pozwolą udoskonalić ujęcie, np. uchwycić wszystkich na zdjęciu grupowym lub nagrać filmy w powiększeniu. Fotograf jest zwykle pomijany na zdjęciach grupowych. Dzięki funkcji "Dodaj mnie" możesz zrobić zdjęcie całej grupie, również fotografowi, i nie musisz używać statywu ani prosić innych o pomoc. Udoskonalono panoramę, aby umożliwić robienie wysokiej jakości zdjęć, nawet przy słabym oświetleniu. To najlepszy tego typu format na smartfonach.

Magiczny edytor ma nowe funkcje edycji, dzięki którym możecie uzyskać wymarzone ujęcie. Funkcja automatycznego kadrowania umożliwia ponowne skadrowanie zdjęcia i ulepszenie jego kompozycji. Z kolei w ramach przekształcania możecie wpisać to, co chcecie zobaczyć, np. kwiaty polne na otwartym polu, i wprowadzić swoje pomysły w życie.

Wyraźniejszy dźwięk podczas połączeń i łatwiejsze robienie notatek

Połączenie z czystym dźwiękiem dodatkowo poprawia jakość dźwięku, a nowa funkcja Notatki z rozmowy wysyła prywatne podsumowanie i pełną transkrypcję rozmowy telefonicznej wkrótce po jej zakończeniu. Zapomnijcie więc o szukaniu kartki i długopisu, gdy zadzwoni do Was mechanik. W trosce o ochronę prywatności Notatki z rozmowy działają w pełni na urządzeniu i wszyscy rozmówcy są informowani o aktywowaniu tej funkcji.

Satelitarne połączenia alarmowe i pomoc w nagłych wypadkach – nawet poza zasięgiem sieci

Nasze najnowsze urządzenia Pixel 9 to pierwsze telefony z systemem Android wyposażone w nową funkcję Satelitarne połączenie alarmowe, która umożliwia kontakt z służbami ratunkowymi za pośrednictwem satelity i udostępnienie swojej lokalizacji, nawet bez zasięgu sieci komórkowej. Funkcja będzie dostępne na początku w USA na urządzeniach Pixel 9, niezależnie od wybranego operatora. Najpierw Google wprowadzane tę funkcję w Stanach Zjednoczonych bez opłat na Pixelu przez pierwsze 2 lata.

Cena i dostępność serii Pixel 9

Pixele 9, Pixele 9 Pro i Pixele 9 Pro XL można już dziś zamówić w przedsprzedaży za 4049 zł, 4949 zł i 5399 zł. Pixele 9 i Pixele 9 Pro XL będą dostępne w polskiej wersji językowej sklepu Google Store oraz u partnerów, Play i Media Expert, od 22 sierpnia. Pixele 9 Pro trafią na półki sklepowe wraz z resztą naszych urządzeń we wrześniu.