Podatek od smartfonów w Polsce?! Skarbówka podjęła decyzję

Służbowy telefon do celów prywatnych

Pracodawcy, którzy udostępniają pracownikom służbowe telefony i routery wraz z kartami SIM, często zastanawiają się, czy zgoda na prywatne korzystanie z tych urządzeń nakłada obowiązek naliczania dodatkowych zaliczek na PIT. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia te kwestię. Zapytanie, które trafiło do KIS, dotyczyło przedsiębiorstwa zatrudniającego około 4 tys. pracowników, którym pracodawca przekazał do użytku służbowego telefony z nielimitowanymi planami taryfowymi i routery z paczką 1 TB danych. Jak pisze telepolis.pl - telefony, jak i routery są obowiązkowym wyposażeniem pracowników, niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Jednocześnie pracodawca zgodził się na to, by pracownicy korzystali też z nich prywatnie, za co nie naliczał dodatkowych opłat, za wyjątkiem przekroczenia przyznanego limitu danych.

Pracodawca doliczał do przychodu pracowników co miesiąc 15 zł, które było ekwiwalentem 1/3 ceny najtańszego abonamentu zbliżonego parametrami do tych, które otrzymali pracownicy. Okazuje się jednak, że nie musiał tego robić.

Czy trzeba płacić podatek od telefonu służbowego?

Okazało się, że tym przypadku nie trzeba płacić podatku. W zapytaniu przedsiębiorca podkreślił, że nie jest technicznie w stanie oddzielić wykorzystania służbowego od prywatnego użytkowania telefonów przez pracowników, a taka ewentualna weryfikacja oznaczałaby dodatkowe koszty administracyjne dla spółki.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w sytuacji braku możliwości jednoznacznego określenia przychodu przypadającego na konkretnego pracownika w związku z wykorzystaniem przez pracownika telefonu służbowego zarówno do celów służbowych jak i prywatnych, po stronie takiego pracownika nie powstaje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Bez konkretnego podania części prywatnego korzystania z telefonu przez danego pracownika, pracodawca nie jest w stanie ustalić podstawy opodatkowania i nie może też naliczać zryczałtowanej, uśrednionej kwoty.