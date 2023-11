100-calowy Hisense 100U7KQ – już dostępny w Polsce!

Smartwatche Huawei do kupienia w butikach sieci SWISS

Zobacz więcej z panelem Mini LED

Najnowszy telewizor z serii U7KQ, podobnie jak jego mniejsi bracia z serii U7KQ, został wyposażony w panel Mini LED. Technologia Mini LED wykorzystuje miniaturowe diody, które tworzą obraz, generując światło w odpowiednich barwach. Umieszczone za ekranem diody tworzą strefy, które w zależności od sceny są podświetlane bądź przyciemniane. Ich niewielki rozmiar pozwala na stworzenie wielu stref – a im jest ich więcej, tym większa kontrola nad obrazem.

Hisense 100U7KQ to aż 1620 stref lokalnego przyciemniania. Dla porównania – pozostałe modele z serii U7KQ mają 512 stref (model 75-calowy), 384 strefy (model 65-calowy) i 240 stref (model 55-calowy). Panel Mini LED to także gwarancja wysokiej jasności obrazu. Najnowszy 100-calowy model Hisense wyróżnia aż 1600 nitów jasności! Panele Mini LED wyróżniają się głęboką czernią, wysokim kontrastem i szeroką paleta barw, a dzięki tak dużej liczbie stref lokalnego przyciemniania generowany obraz jest pełen detali.

Zanurz się w tym, co oglądasz

Uzyskanie kinowego efektu we własnym domu możliwe jest nie tylko dzięki dużemu ekranowi, ale przede wszystkim dzięki nowoczesnym technologiom audiowizualnym. Hisense 100U7KQ ma pełne wsparcie HDR, dzięki któremu wyświetla formaty HDR10, HDR10+ oraz HLG. Ten 100-calowy telewizor wspiera także technologie Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Pierwsza z nich to zaawansowany format HDR pozwalający cieszyć się najwyższej jakości obrazem. Natomiast Dolby Atmos to innowacyjna technologia realizacji i odtwarzania dźwięki, która jest gwarancją efektu przestrzennego dźwięku. Model 100U7KQ został wyróżniony certyfikatem IMAX Enhanced będącym potwierdzeniem jego doskonałej jakości obrazu oraz wsparcia dla dźwięku DTS. Ekrany posiadające ten certyfikat pozwalają cieszyć się immersyjnym dźwiękiem i obrazem w jakości kinowej. Dodatkowo model 100U7KQ wyposażony jest w tryb Filmmaker, który pozwala oglądać film zgodnie z wizją twórców.

Graj jak Mistrz z Game Mode PRO

Model 100U7KQ oferuje odświeżanie o częstotliwości 120Hz z możliwością jego zwiększenia do 144Hz dzięki trybowi gamingowemu Game Mode PRO. Po podłączeniu konsoli telewizor automatycznie wykrywa urządzenie i uruchamia tryb do gier video, który redukuje opóźnienia (ALLM), zapewniając ultra niski input lag. Game Mode PRO to także zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) oraz AMD Freesync Premium. Wszystko przy pełnym wsparciu HDMI 2.1.

Tegoroczne modele Hisense zostały wyposażone w jeszcze jedno rozwiązanie, które szczególnie przypadnie do gustu fanom wirtualnych rozgrywek. Jest nim Game Bar, czyli podręczne menu gracza pozwalające na błyskawiczny dostęp do najważniejszych parametrów telewizora i opcji gamingowych w trakcie rozgrywki. Z Game Bar z łatwością dostosujesz obraz, zweryfikujesz aktualne parametry gry i dopasujesz ustawienia tak, aby polepszyć wrażenia gry bądź aby zwiększyć swoją przewagę w trakcie rozgrywki.

Sztuczna inteligencja

Najnowszy model chińskiego producenta jest wyposażony w zaawansowany procesor Hi-View Engine, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do stałej optymalizacji obrazu. Procesor analizuje każdą klatkę, aby zapewnić wysokiej jakości płynny obraz i dźwięk. Wbudowany procesor w połączeniu z technologią AI Picture dostosowuje jasność, poprawia rozdzielczość i barwy, aby zapewnić optymalne ustawienia do warunków panujących w pomieszczeniu. Model 100U7KQ wyposażony jest także w technologię Total Ambient Adaptive wykorzystującą wbudowane w telewizor sensory światła i kolorów, które samodzielnie dostosowują jasność ekranu i temperaturę barw w zależności od oświetlenia.

Znajdź się w centrum akcji

Sztuczna inteligencja została również zastosowana w trybie sportowym, w który wyposażony jest Hisense 100U7KQ. Ten inteligentny tryb analizuje przebieg akcji klatka po klatce, dodając brakujące elementy grafiki. Zastosowanie AI gwarantuje płynność obrazu i większą dynamikę sportowych wydarzeń.

VIDAA U7

Hisense 100U7KQ wyposażony jest w autorski system operacyjny VIDAA U7, który wyróżnia intuicyjność oraz szybka i płynna praca. VIDAA Smart TV daje dostęp do najpopularniejszych aplikacji VOD, tym: Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, You Tube, czy TVP VOD.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii obrazu i dźwięku nowy telewizor od Hisense idealnie sprawdzi się do maratonów filmowych i serialowych, sprawiając, że zanurzysz się w filmowym świecie jak nigdy wcześniej.

