Hisense Laser TV 4K L5H już dostępny! Nowy model telewizora laserowego

Telewizja na miarę XXI wieku

Technologia laserowa wzniosła domowe seansy na zupełnie nowy poziom. To nie tylko duży ekran, ale i wysoka jakość obrazu. Współczesne projektory ultrakrótkiego rzutu nie przypominają rzutników starej generacji, które owszem generowały duży obraz, ale jego kolory, poziom jasności czy kontrast pozostawiały wiele do życzenia. Projektory laserowe, z którymi obecnie mamy do czynienia, nie bez powodu nazywane są telewizorami laserowymi. Bogata paleta barw, wiarygodnie odwzorowane kolory, szczegółowość i dynamika obrazu – to tylko nieliczne zalety Laser TV.

Oglądaj w kinowym formacie z ekranem 100 i 120 cali

Kupując Laser TV 4K L5H od Hisense, w zestawie otrzymujemy antyrefleksyjny ekran w dwóch rozmiarach do wyboru – 100 bądź 120 cali, co czyni je największymi dostępnymi na rynku telewizorami. Specjalna budowa ekranu zapobiega odbijaniu się światła z otoczenia. Jedyne światło, które jest odbijane, pochodzi z laserowego projektora. Antyrefleksyjna powłoka sprawia, że nawet przy dziennym świetle, oglądanie telewizji jest komfortowe, a obraz odpowiednio jasny i wyraźny.

Zobacz więcej z Laser X-Fusion™

Ekrany telewizorów laserowych, w przeciwieństwie do tych tradycyjnych, nie generują same obrazu. Jest on wyświetlany przez laserowy projektor ultrakrótkiego rzutu. Modele 100- oraz 120L5H od Hisense wykorzystują technologię Laser X-Fusion™, która gwarantuje ostry obraz i wyraźny kontrast. Co więcej, obydwa urządzenia są wyposażone również w technologię Pure Color, zapewniającą wiarygodnie odwzorowane barwy. Ulepszone spektrum kolorów w modelach L5H pozwala przekraczać standardowy zakres kolorów Rec.709 UHD 4K. Jasność obrazu wyświetlanego przez modele l5H to aż 2700 lumenów i ponad 85% jednolitości luminacji*.

Poczuj się jak w kinie, dzięki nowoczesnym technologiom

Ogromny ekran to nie wszystko, aby stworzyć efekt kina we własnym salonie. Równie istotne są nowoczesne technologie, które poprawiają jakość wrażeń audio-wizualnych. Linia Hisense Laser TV 4K L5H obsługuje formaty HDR10 oraz HLG, które otwierają przed widzami nowe możliwości i prezentują szerszą gamę kolorów. Nowe telewizory laserowe Hisense to także wysokiej jakości dźwięk. Urządzenia wykorzystują technologię Dolby Atmos®, tworzącą efekt dźwięku przestrzennego. Realistyczny dźwięk dopełni seanse filmowe i przeniesie w centrum akcji.

Postaw na komfortowe rozwiązania

Projektory laserowe ultrakrótkiego rzutu od Hisense różnią się od swoich poprzedników również instalacją, która w ich przypadku może być zupełnie nieinwazyjna. Jak sama nazwa urządzenia wskazuje, obraz jest rzucany na ekran z bliskiej odległości.W praktyce wystarczy ustawić projektor zaledwie 30 cm od ściany, aby uzyskać obraz o rozdzielczości nawet 120”. Projektor marki Hisense z łatwością zawiesisz również na suficie. Dzięki eleganckiemu i minimalistycznemu wyglądowi urządzenie dopełni pomieszczenie, a jednocześnie nie będzie się w nim wyróżniało. Mówiąc o komforcie użytkowania z serii L5H, warto wspomnieć o ich żywotności. Technologia Laser X-Fusion™ to wydajne źródło światła laserowego, które zapewnia ponad 25 000 godzin oglądania. Oglądając telewizję codziennie przez ok. 3 godziny, możesz liczyć na 27 lat rozrwyki na jednym urządzeniu.

Modele 100L5H oraz 120L5H wyposażone są w nowoczesny system operacyjny Smart TV od Hisense –VIDAA U4. Autorski system wyróżnia intuicyjny panel oraz płynność pracy. Użytkownicy VIDAA mają dostęp do szerokiej oferty aplikacji streamingowych, zarówno tych zagranicznych, jak i rodzimych. Wśród nich: Netflix, Disney+, Canal+, czy TVP VOD.

Seria L5H spełnia wymagania konsumentów od współczesnych telewizorów. Modele 100- oraz 120L5H zapewniają najwyższą jakość obrazu, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii laserowej. Ogromny ekran, szeroka paleta barw i wiarygodnie odwzorowane kolory w połączeniu z przestrzennym dźwiękiem zachwycają efektami audio-wizualnymi, porównywalnymi ze standardami kinowymi. Wszystko to w cenie nawet trzykrotnie niższej niż w przypadku tradycyjnych ekranów tej wielkości.

