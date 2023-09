Prezes Grupy Hisense, Fisher Yu prezentuje „Ekrany, system operacyjny i platforma”

Firma Hisense odniosła niezwykły sukces w rozwoju swojego biznesu i działa obecnie w ponad 160 krajach. W ten sposób stała się drugim co do wielkości producentem telewizorów na świecie w 2022 roku. Wykorzystując ekrany do łączenia zintegrowanych sieci i rozwiązań chmurowych oraz zapewniając spersonalizowane usługi poprzez podejście oparte na wielu zastosowaniach, przedsiębiorstwo stworzyło silny system techniczny: „Ekrany, System Operacyjny i Platforma”. W przyszłości Hisense planuje rozszerzyć swoją sieć ekranów i stale ulepszać system operacyjny VIDAA oraz platformę ConnectLife. Producent będzie również rozwijać spersonalizowane usługi i podnosić poziom ogólnych wrażeń użytkowników.

Przyszłość technologii – ludzie na pierwszym miejscu

Na tegorocznych targach IFA firma Hisense demonstruje swoją podstawową gamę produktów dla domu oraz innowacyjne połączone technologie pod hasłem "Go Tech, and Beyond". Wystawiane są premiery i najnowsze osiągnięcia w portfolio firmy – telewizory UX, U8, Laser TV, lodówki z serii PureFlat z inteligentnymi dużymi ekranami oraz urządzenia do gotowania, zmywania naczyń i prania ubrań. Producent prezentuje również, w jaki sposób pomogą one konsumentom w codziennym życiu.

Podczas tegorocznych targów IFA Hisense pokazuje swoje innowacyjne technologie oraz prezentuje siłę i interaktywność tkwiące w gamie produktów firmy. Osiąga to, koncentrując się na połączeniu najnowocześniejszych technologii, artystycznego wzornictwa i prezentacji różnorodnych modeli stylu życia. Stworzono m.in. specjalną strefę gier, gdzie główną rolę gra telewizor U7 oraz galerię sztuki z Frame TV, inspirując odbiorców do stworzenia artystycznego domu.

Na stoisku producenta można także podziwiać trofeum UEFA EURO 2024™. Firma Hisense już trzeci raz z rzędu została sponsorem tego europejskiego turnieju piłkarskiego. Oprócz części poświęconej najnowszym produktom, na wystawie prezentowane są również niektóre z technologii Hisense, w tym jakość obrazu, VIDAA i ConnectLife.

Platforma ULED X wyznacza nowe granice w dziedzinie jakości obrazu dzięki innowacjom, takim jak system optyczny Hi-Light, chipset Hi-View Engine X i najnowocześniejszym komponentom ekranu Obsidian. VIDAA OS za sprawą szerokiej oferty premium i funkcjom najwyżej klasy podnosi poprzeczkę w zakresie treści streamingowych. Z kolei ConnectLife koncentruje się na potrzebach użytkowników w obszarach zdrowia, wygody i oszczędzania energii, zapewniając im szeroki zakres zastosowań i usług, w tym inteligentne rozwiązania: kuchnie, energię, usługi, oczyszczanie powietrza i opiekę.

Hisense opracowała również cyfrowy silnik laserowy nowej generacji (LPU) wykorzystujący zastrzeżoną technologię. Może on precyzyjnie kontrolować światło w nanoskali, osiągając szeroką gamę barw i dokładne odwzorowanie kolorów.

Jak znaleźć Hisense na targach IFA 2023

Wszyscy zainteresowani przyszłością codziennego życia i rozrywki w domu – nie tylko poprzez innowacje – zachęcani są do odwiedzenia stoiska Hisense podczas targów IFA 2023. Targi IFA 2023 odbędą się w Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin, Niemcy. Wydarzenie trwa od 1 do 5 września 2023, od 10:00 do 18:00. Hisense można odwiedzić w hali 23a.

