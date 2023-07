Nowy wymiar gier video z Hisense E7K PRO

Zobacz więcej z Hisense E7K PRO

E7K PRO to najnowsza seria telewizorów Hisense kierowana do najbardziej wymagających graczy. W ofercie marki dostępne są modele w trzech rozmiarach – 55”, 65” oraz 75”. Seria E7K PRO powiększyła rodzinę telewizorów typu QLED, wykorzystujących technologię Quantum Dot Colour. Panele QLED wykorzystują kropki kwantowe, dzięki którym możliwe jest uzyskanie niezwykle szerokiej palety barw i bardziej wiarygodne odwzorowanie kolorów. Na wysokiej jakości obraz nowej serii od Hisense wpływa również wysoka rozdzielczość 4K. Za odpowiednie podświetlenie obrazu w każdej jego części odpowiada technologia Direct Full Array, zapewniająca wysoki kontrast natywny, nawet w pełni oświetlonym pokoju.

Nowa definicja płynności obrazu

Podstawą dobrego telewizora gamingowego jest jego płynność i brak opóźnień. Zdecydowanie są to parametry, które zachwycą każdego gracza siegającegopo nowość od Hisense. Seria E7K PRO została wyposażona w panel 4K o częstotliwości odświeżania 120Hz, ale to nie jedyna jego zaleta. Dzięki funkcji ALLM po podpięciu konsoli telewizor samodzielnie wykrywa urządzenie i uruchamia tryb Game Pro 144Hz – najbardziej innowacyjny tryb dedykowany grom video. Telewizory z serii E7K PRO są wyposażone w technologię VRR (zmienna częstotliwość odświeżania), dzięki której w trybie przeznaczonym do wirtualnej rozrywki częstotliwość odświeżania wynosi aż 144Hz przy rozdzielczości UHD. Natomiast zmieniając rozdzielczość na FHD, gracze będą mogli cieszyć się częstotliwością odświeżania na poziomie aż 240Hz. Podwojenie częstotliwości odświeżania jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii Hardware Super Resolution, która pozwala na podwojenie liczby klatek na sekundę. Oznacza to, że urządzenie wyświetla większą liczbę obrazów w ciągu sekundy, tym samym gwarantując jeszcze większą płynność obrazu. Duża częstotliwość odświeżania, ALLM, VRR oraz minimalne opóźnienie na wejściu (input lag na poziomie 5,5ms) sprawiają, że nie da się przejść obojętnie obok serii E7K PRO dedykowanej grom video.

Linia E7K PRO jest certyfikowana jako zgodna ze standardsami AMD FreeSync Premium oraz Premium PRO. Uzyskany certyfikat stanowi potwierdzenie jakości telewizorów dedykowanych gamingowi.

Bądź w centrum wydarzeń z Dolby

Wysoka jakość obrazu i dźwięku podczas gry, jest równie ważna co jego płynność. Hisense wychodzi na przeciw potrzebom fanów konsol również w tej kwestii i rzuca wyzwanie konkurencji. Seria E7K PRO oferuje dostęp do wszystkich formatów HDR, w tym do: HDR10+ Adaptive, Dolby Visio IQ oraz HLG, a także obsługę technologii Dolby Atmos. Dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanych technologii audio-wizualnych nowa linia od Hisense zapewnia najlepsze wrażenia gamingowe i nie tylko.

Telewizor stworzony nie tylko do gier video

Linia E7K PRO została stworzona z myślą o świecie gier video. Zastosowane technologie sprawiają jednak, że telewizory z tej serii sprawdzą się również do maratonów filmowych oraz do oglądania rozgrywek sportowych. Technologia Quantum Dot Colour pozwala zobaczyć ponad miliard kolorów. Tak szeroka paleta barw i ich wiarygodne odwzorowanie sprawiają, że każdy seans będzie wyjątkowy. Dodatkowo telewizory z serii E7K PRO wyposażone są w tryb sportowy i technologię 122Hz Ultra Motion, która odpowiada za wyjątkową płynność nawet najbardziej dynamicznego obrazu. Dzięki temu żaden szczegół meczu ulubionej drużyny nie umknie Twojej uwadze.

Telewizory z serii E7K PRO obsługiwane są przez najnowszą wersję systemu operacyjnego Smart TV od Hisense – VIDAA U7. Nowa generacja systemu VIDAA zapewnia jeszcze większą łatwość obsługi systemu i szybszy dostęp do aplikacji. VIDAA chwalona jest przede wszystkim za szybkość działania i intuicyjny panel sterowania. Biblioteka aplikacji jest stale powiększana. Dzięki współpracy z ponad 500 globalnymi partnerami na całym świecie na platformie dostępne są najpopularniejsze międzynarodowe aplikacje. Wśród nich znajdziemy: YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Viaplay, NBA League Pass, FIFA+, czy lokalne aplikacje takie jak: TVP VOD oraz Polsat Box GO.

Najnowsza seria E7K PRO od Hisense to wyzwanie rzucone obecnym na rynku telewizorom dedykowanym gamingowi. Wysokiej jakości obraz, duża częstotliwość odświeżania oraz niski poziom input lagu przy atrakcyjnej cenie. E7K PRO wyznacza nową jakość gry.

