Hisense zaprezentował nowe telewizory na 2023 rok. Te modele to prawdziłe perełki

Technologia Laser TV, której Hisense jest pionierem, zdobywa coraz większe grono fanów. Telewizja laserowa to połączenie projektora 4K ultrakrótkiego rzutu z możliwościami oferowanymi przez tradycyjne telewizory Smart TV. Tegoroczna generacja Laser TV od Hisense – seria L9H – gwarantuje jeszcze lepszą jakość obrazu. Telewizor dostępny jest w dwóch rozmiarach – 100 oraz 120 cali. To zdecydowanie największy ekran obecny na rynku, który zamieni Twój salon w salę kinową.

Nowa odsłona Laser TV od Hisense gwarantuje jeszcze lepsze wrażenia audiowizualne. Modele 100L9H oraz 120L9H obsługują formaty Dolby Vision™ oraz HDR10+, które odpowiadają za bogatszy kontrast, wysoką jasność oraz niezwykle szeroką paletę barw. Technologia Dolby Vision™ zapewnia większą liczbę tonów pomiędzy scenami ciemnymi i jasnymi, dzięki czemu obraz jest bardziej wyraźny i realistyczny, a widz może dostrzec więcej szczegółów. Z myślą o najlepszych efektach kinowych seria L9H została wyposażona w tryb Filmmaker, który wyświetla obraz w taki sposób, w jaki chciał przedstawić go reżyser. Dzięki temu oglądany film jest zgodny z oryginałem bez dodatkowych filtrów.

Nieodłącznym elementem Laser TV 4K L9H jest laserowy projektor ultrakrótkiego rzutu, wykorzystujący technologię Trichroma, która generuje trójkolorowy obraz, dzięki czemu uzyskujemy jeszcze lepsze odwzorowanie barw i jednolitą jasność. Laser Trichroma zapewnia pokrycie barw BT.2020 na poziomie 107%, wyświetlając ponad miliard kolorów. Kupując jeden z modeli Laser TV od Hisense, w zestawie otrzymujemy antyrefleksyjny ekran ALR eliminujący ponad 85% odblasków otoczenia. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się seansem niezależnie od pory dnia. Co więcej, modele Hisense Laser TV 4K 120L9H oraz 100L9H osiągają jasność 3000 lumenów, która gwarantuje jasny i wyraźny obraz niezależnie od oświetlenia pomieszczenia, a wysoka jednorodność luminancji gwarantuje brak zmiany jasności obrazu przy zmianie kąta patrzenia na ekran. Innymi słowy: dla każdego widza obraz będzie tak samo wyraźny, niezależnie z jakiego miejsca w pokoju ogląda seans.

Telewizja laserowa od Hisense redefiniuje jakość obrazu. Seria L9H to idealny wybór dla kinomaniaków, którzy chcą zobaczyć więcej w kinowych warunkach we własnym salonie.

Poznaj świat technologii przyszłości – miniLED

Technologia miniLED to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań dostępnych na rynku. Charakteryzuje się najwyższej jakości obrazem, wiarygodnym odwzorowaniem kolorów oraz wysokim kontrastem. Panel telewizora typu miniLED stworzony jest z wielu małych diod, które tworzą strefy lokalnego wygaszania . Zastosowanie niewielkich rozmiarów diod pozwala na stworzenie większej liczby stref, co wpływa na lepszą kontrolę jasności, większy kontrast oraz głębszą czerń.

Hisense w 2023 roku na rynek wprowadza aż cztery modele miniLED. Czym nas zaskoczą?

Hisense postawił na rozwój kategorii miniLED, o czym świadczy bogata oferta modeli w tej kategorii. Marka zaprezentowała aż 4 serie – UXKQ, U8KQ, U7KQ oraz U6KQ, które różnią się przede wszystkim rodzajem matrycy miniLED oraz liczbą stref wygaszania.

Najwięcej emocji wśród tegorocznych modeli miniLED od Hisense z pewnością wzbudzi seria UXKQ wyposażona w panel miniLED X. To najbardziej innowacyjny panel w tej kategorii, który jest gwarancją najwyższej jakości obrazu, dzięki nawet ponad 5000 lokalnym strefom wygaszania. Seria UXKQ dostępna jest w dwóch rozmiarach – 65” i 85”. Ekrany oferują kolejno 1456 lokalnych stref wygaszania (65”) oraz aż 5184 lokalnych stref wygaszania (85”), a także jakość szczytową o wartości 1500 nitów (65”) i 2500 nitów (85”). Modele 65- oraz 85UXKQ wyposażone zostały w matrycę o częstotliwości odświeżania 144 HZ w trybie Game Mode PRO, która sprawdzi się nie tylko podczas seansów kinowych, ale i w grach video. Obydwa modele obsługują formaty Dolby Vision IQ i HDR10+ Adaptive, a także Dolby Atmos, dzięki czemu zapewniają najlepsze wrażenia audiowizualne.

Seria U8KQ to udoskonalona wersja zeszłorocznej linii U8HQ, która została nagrodzona prestiżową nagrodą EISA Awards. W tegorocznej ofercie znajdziemy model 55-,65- oraz 75-calowy. Wszystkie wyposażone zostały w panel miniLED PRO, który gwarantuje od 672 do 1056 lokalnych stref wygaszania. Jak sprawdza się to w praktyce? Model 55U8KQ oferuje 672 lokalnych stref wygaszania (model zeszłoroczny – 112), model 65U8KQ – 1008 lokalnych stref wygaszania (model zeszłoroczny – 160), a model 75U8KQ aż 1056 lokalnych stref wygaszania (model zeszłoroczny – 528). Co więcej, szczytowa jasność modeli 65 oraz 55 cali to aż 1500 nitów. Podobnie jak seria UXKQ, seria U8KQ obsługuje format Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, oraz Dolby Atmos. Dodatkowo cała seria została wyposażona w matrycę o częstotliwości odświeżania 144Hz Game Mode PRO, która zapewnia płynność obrazu zarówno podczas oglądania filmu, jak i podczas gry na konsoli.

Trzecim przedstawicielem rodziny miniLED od Hisense jest seria U7KQ, wyposażona w tradycyjny panel miniLED. W ofercie znajdziemy model 55-, 65- oraz 75-calowy, które kolejno oferują 240, 384 oraz 512 lokalnych stref wygaszania (modele zeszłoroczne – 32). Szczytowa jasność serii to 1000 nitów – o 400 więcej w porównaniu do modelu zeszłorocznego. Z myślą o najlepszych wrażeniach audiowizualnych seria U7KQ została wyposażona w technologię Dolby Vision IQ, HDR10+ oraz Dolby Atmos. Podobnie jak w przypadku serii UXKQ i U8KQ, widzowie będą mogli liczyć na płynność ruchu oraz brak smużenia, dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania – 144Hz Game Mode PRO.

Tegoroczna kategoria miniLED od Hisense została również wzbogacona o serię U6KQ, którą wyróżniają wysokie parametry charakterystyczne dla tej technologii oraz przystępna półka cenowa. Seria U6KQ wyposażona jest w klasyczny panel miniLED i jest dostępna w dwóch wariantach – 55” i 65”, które gwarantują 120 lokalnych stref wygaszania (55”) oraz 192 lokalne strefy wygaszania (65”). Podobnie jak pozostałe linie miniLED, obydwa modele z serii U6KQ obsługują nowoczesne technologie audiowizualne – Dolby Vision, HDR10+ oraz Dolby Atmos.

Wszystkie serie miniLED wyposażone są w automatyczne tryby, które pozwalają udoskonalić oglądany film bądź program. Wśród nich znajdziemy tryb sportowy, gwarantujący płynność ruchu, a także tryb 144 Hz Game Mode PRO – w serii UXKQ, U8KQ i U7KQ – oraz tryb Game Mode Plus w serii U6KQ, które docenią fani gier video.

Bądź w centrum akcji z serią E7KQ PRO

W tegorocznym line upie telewizorów Hisense nie zabrakło również pozycji dla miłośników wirtualnego świata gier video. Z myślą o nich zaprezentowana została seria E7KQ PRO dostępna w trzech rozmiarach – 55”, 65” oraz 75”. Panele QLED, zastosowane w tej linii, opierają się o technologię Quantum Dot Colour wykorzystującą kropki kwantowe do wyświetlenia wysokiej jakości obrazu, który charakteryzuje niezwykle szeroka paleta barw oraz wiarygodnie odwzorowane kolory. Za odpowiednie podświetlenie obrazu w każdej jego części odpowiada technologia Direct Full Array, zapewniająca wysoki kontrast natywny, nawet w pełni oświetlonym pokoju.

Modele 55-, 65- oraz 75E7KQ Pro sprawdzą się jako telewizor do gamingu, dzięki panelowi 4K o częstotliwości odświeżania 120Hz, który dodatkowo dzięki funkcji ALLM po podpięciu konsoli wykrywa urządzenie i uruchamia tryb Game Mode PRO 144 Hz – najbardziej innowacyjny tryb do gier video. Seria E7KQ PRO jest także wyposażona w technologię VRR (zmienna częstotliwość odświeżania), dzięki której w trybie przeznaczonym do wirtualnej rozrywki częstotliwość odświeżania wynosi aż 144Hz przy rozdzielczości UHD. Natomiast zmieniając rozdzielczość na FHD, będziemy mogli cieszyć się częstotliwością odświeżania na poziomie aż 240Hz. Zwiększenie częstotliwości odświeżania możliwe jest dzięki technologii Hardware Super Resolution, która zwiększa liczbę klatek na sekundę. Linia E7K PRO otrzymała certyfikat standardów AMD FreeSync Premium oraz Premium PRO , które potwierdzają jakość telewizorów dedykowanych gamingowi.

Więcej możliwości z Hisense

W 2023 roku Hisense wzbogacił o nowe modele również kategorię QLED. Marka zaprezentowała telewizory z serii A7KQ (dostępna w rozmiarach od 43” do 65”), A6KQ (dostępna w rozmiarach od 43” do 85”) oaz A5KQ (dostępna w rozmiarach 32” i 40”). Wszystkie trzy serie wykorzystują technologię Quantum Dot Colour, która jest gwarancją wysokiej jakości obrazu i szerokiej palety barw. Dla zapewnienia jak najlepszych wrażeń wizualnych, modele z serii „A7, A6” wyposażone zostały w technologię Dolby Vision oraz HDR10+, a także w technologię DTS Virtual X, która zapewnia przestrzenny dźwięk podczas seansu. Seria A5KQ jest unikalną serią TV na rynku wyposażoną w gniazdo USB-C dla łatwego podłączenia komputera. Dodatkowo ekran może być ustawiony w pozycji lekko nachylonej do tytułu, umożliwiając komfortowe korzystanie z niego jako monitora komputerowego.