Hisense zyskał cenną funkcję! Nowa polska aplikacja dostępna w smart TV Hisense

VIDAA to system operacyjny smart TV, który jest używany w telewizorach Hisense. System VIDAA po raz pierwszy został wdrożony w 2014 roku. Na przestrzeni lat znacząco ewoluował, by dziś stać się jedną z najszybszych i najbardziej intuicyjnych platform smart TV dostępnych na rynku. VIDAA otwiera przed użytkownikiem wiele nowych możliwości.

Aplikacje w systemie VIDAA

Oferta aplikacji VIDAA stale jest powiększana o nowe aplikacje oraz autorskie programy. Dostępne aplikacje zapewniają dostęp do najlepszych treści takich jak filmy, muzyka, sport czy telewizja na żywo. Dzięki współpracy z ponad 500 globalnymi partnerami na całym świecie na platformie dostępne są najpopularniejsze międzynarodowe aplikacje. Wśród nich znajdziemy: YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Viaplay, NBA League Pass, FIFA+, czy polską aplikację Polsat Box GO.

W marcu br. roku oferta systemu VIDAA została poszerzona o kolejną polską aplikację – TVP VOD, największy polski serwis streamingowy. Użytkownicy mogą korzystać z setek rodzimych i zagranicznych filmów oraz seriali, a także programów telewizyjnych i spektakli teatralnych. TVP VOD oferuje również własne oryginalne produkcje. Dostęp do treści zapewnia zakup subskrypcji w 4 różnych pakietach do wyboru.

Łatwy w użyciu i przyjazny system

VIDAA to intuicyjna platforma smart TV dająca użytkownikowi dostęp do aplikacji poprzez przyjazny interfejs. Kolejność wyświetlanych aplikacji można dostosować do indywidualnych preferencji. Co więcej, do kilku najczęściej wybieranych aplikacji można dotrzeć jednym przyciskiem pilota w mniej niż 2 sekundy. Systemem można sterować także głosowo, korzystając z usługi VIDAA Voice. Po naciśnięciu przycisku z mikrofonem na pilocie można wydawać proste polecenia, również w języku polskim. VIDAA daje również możliwość sterowania systemem przy wykorzystaniu wirtualnych asystentów tj. Google Assistant i Alexa Amazon. Przy pomocy mobilnej aplikacji VIDAA Smart Remote użytkownik może zarządzać systemem z pozycji swojego smartfona, sterować aplikacjami i wyświetlać z telefonu swoje ulubione zdjęcia czy filmy.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych

W systemie VIDAA użytkownik nie musi podawać danych swojej karty kredytowej przy każdym zakupie subskrypcji, pakietów czy usług dokonanych przez smart TV. Wszystkie płatności są realizowane przy pomocy jednego konta, gdzie dane użytkowników są bezpiecznie przechowywane. O bezpieczeństwie systemu świadczy certyfikat TÜV Rheinland Privacy by Design, który przyznawany jest za najwyższe standardy w zakresie ochrony prywatności danych, zapobiegania atakom sieciowym i cyberbezpieczeństwa.

