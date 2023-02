4 miliardy zapytań dziennie i nowa nazwa. Huawei stawia na rozwój platformy reklamowej Petal Ads

ZERO ULTRA z turboładowaniem 180W Thunder Charge nawet o 500 zł taniej, HOT 20i nawet o 50 zł

Rebranding jest odpowiedzią na stale zmieniające się potrzeby i zachowania użytkowników oraz rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju. Symbolizuje ewolucję platformy, która rozszerzyła swoje usługi na urządzenia innych marek, nie tylko Huawei. Dzięki temu oprócz działania na własnym jakościowym ruchu i first-party data, które obejmują pełną ścieżkę użytkownika Huawei, platforma rozbudowuje również swój system, aby dotrzeć do third-party data. Zakłada się, że będzie to jeden z kluczowych powodów dalszego dynamicznego wzrostu popularności Petal Ads.

Ekspansja Petal Ads na rynku

Wzrost potwierdzają dane. Platforma przyciąga obecnie 4 miliardy zapytań reklamowych każdego dnia. Od swojego debiutu Petal Ads zwiększyło swoją sieć reklamodawców aż 9-krotnie, a liczbę wydawców 4-krotnie. Platforma będzie się także rozwijać w bieżącym roku, a to dzięki konkurencyjnym cenom, ekskluzywnym danym pochodzącym z ekosystemu 730 milionów aktywnych użytkowników urządzeń Huawei miesięcznie oraz targetowaniu kontekstowemu, które jest wspierane przez algorytmy sztucznej inteligencji. W tym roku kluczowymi priorytetami platformy będzie zapewnienie bezpieczeństwa i transparentności, co jest wpisane w długoterminowy rozwój wspólnie z partnerami.

Nowa era w reklamie mobilnej

Petal Ads swoją nazwą nawiązuje do pozostałych produktów Petal od Huawei, które stawiają przede wszystkim na innowacyjność. W ciągu ostatnich kilku lat usługi takie jak np. Petal Search, Petal Maps i Petal Clip wykorzystały postęp techniczny w zakresie mobilnego wyszukiwania ze wsparciem algorytmów sztucznej inteligencji, usług lokalizacyjnych i kreatywnych narzędzi do edycji. Nie może zatem dziwić, że główne kierunki rozwoju marki Petal Ads to dalsze budowanie zaufania opartego na usługach bazujących na first-party data, wzrost możliwości monetyzacji dla wydawców, innowacyjność oraz zrównoważony rozwój rozwiązań reklamowych dla biznesu. Zgodnie z zobowiązaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w branży reklamowej, rozwój obejmie również ulepszone wykorzystanie nowych technologii, takich jak 5G. Powstały ekosystem będzie łączyć rozwój biznesowy i odpowiedzialność społeczną.

– Ciągłe wprowadzanie innowacji technicznych w takich obszarach jak Big Data, AR i uczenie maszynowe dostarczają reklamodawcom potężnych narzędzi, które pozwalają im bezpiecznie dotrzeć do dużej grupy odbiorców i ich zaangażować. Naszym celem jest połączenie wszystkich elementów ekosystemu reklamowego w pełnowymiarową, jak najlepiej funkcjonującą platformę. Chcemy łączyć nie tylko partnerów medialnych, wydawców i reklamodawców, ale także kontrolę jakości ruchu, bezpieczeństwa marki i współpracę ze stowarzyszeniami branżowymi, aby klienci mogli korzystać z wyjątkowych doświadczeń reklamowych na wszystkich inteligentnych urządzeniach, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajdują – mówi Jaime Gonzalo, Vice President of Huawei Mobile Services Europe.

