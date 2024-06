Jak wysłać anonimowy e-mail? Wyjaśniamy!

Tajny numer telefonu. Musisz go mieć w 2024 roku! Jak go zdobyć?

Spraw, aby twój zwykły e-mail był anonimowy

Możesz założyć stosunkowo anonimowe konto Gmail, pod warunkiem, że nie podasz Google swojego prawdziwego imienia, lokalizacji, daty urodzenia ani niczego innego, o co gigant poprosi podczas rejestracji. Ostatecznie będziesz musiał podać Google inną metodę kontaktu, na przykład adres e-mail lub numer telefonu innej firmy. Możesz skorzystać z numeru burner lub tymczasowego numeru telefonu utworzonego za pomocą aplikacji. Istnieją też aliasy poczty.

Co to alias poczty?

Być może odpowiada Ci korzystanie z aktualnej poczty e-mail w Gmail.com, Outlook.com lub własnej domenie — nie chcesz zmieniać dostawców, aby zachować anonimowość. Nadal możesz je zdobyć, korzystając z aliasów e-mail. Pamiętaj jednak, że Alias pocztowy nie jest kontem e-mail. Nie posiada loginu, hasła ani wydzielonej przestrzeni na serwerze. Alias poczty e-mail jest jedynie rozszerzeniem już istniejącej elektronicznej skrzynki pocztowej, jej adresu, o dodatkowe adresy poczty e-mail. Dodatkowo ten umożliwia nie tylko przesyłanie na nie wiadomości, ale też ich wysyłanie.

Dysponując aliasem poczty, dysponujesz dodatkowym adresem swojej skrzynki poczty elektronicznej. Alias tworzony jest na tym samym serwerze co skrzynka e-mail, za pomocą funkcji do niej przypisanych.

Anonimowe e-maile. Najlepsze aplikacje

IronVest

Za darmo lub za niewielką opłatą IronVest zapewnia usługę niepodobną do niczego innego. Ten dodatek do przeglądarki to menedżer haseł, który umożliwia prowadzenie działalności online bez ujawniania czegokolwiek o sobie. Chociaż prawie każda witryna/usługa online potrzebuje Twojego adresu e-mail do działania, Blur umożliwia utworzenie nieograniczonej liczby anonimowych, zamaskowanych aliasów e-mail. Wszystkie wiadomości wysyłane na aliasy będą kierowane na Twoje zwykłe adresy e-mail. Jedyną firmą, która tak naprawdę wie o tym, kim jesteś, jest IronVest.

SimpleLogin

SimpleLogin utworzy dla Ciebie aliasy e-mail. Możesz wysłać tylko 10 z nich na jeden adres e-mail, jeśli korzystasz z bezpłatnej wersji; jeśli zapłacisz, masz nieograniczoną liczbę aliasów, które możesz wysyłać do nieograniczonej liczby skrzynek pocztowych. Możesz nawet utworzyć je offline.

Guerrilla Mail

Guerrilla Mail zapewnia efemeryczną komunikację — jednorazowe, tymczasowe wiadomości e-mail, które możesz wysyłać i odbierać — i to wszystko za darmo. Technicznie rzecz biorąc, utworzony adres będzie istniał na zawsze, nawet jeśli nigdy więcej go nie użyjesz. Wszelkie otrzymane wiadomości, dostępne na stronie guerrillamail.com, trwają tylko godzinę. Otrzymujesz całkowicie zaszyfrowany adres e-mail, który można łatwo skopiować do schowka.

