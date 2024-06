Spis treści

Kilkadziesiąt lat temu ludzie ciągle zmieniali swoje numery telefonów, jednak w dzisiejszych czasach może być inaczej. Teraz możesz zabrać swój pierwszy numer telefonu ze sobą na całe życie. Ma to jednak swoje wady. Posiadanie jednego numeru powiązanego z tobą na całe życie, podobnie jak numer pesel, czy prawa jazdy, oznacza, że jest to kolejna łatwa rzecz do wykorzystania przez hakerów i oszustów. Zwłaszcza, że numer telefonu komórkowego jest prawdopodobnie powiązany z prawie każdym posiadanym kontem cyfrowym. Żeby obejść ten problem, podawaj swój numer burner. Poniższe usługi mają na celu wyświetlanie numeru tymczasowego.

Czym jest Burner Number?

Burner number jest jednorazowym numerem telefonu. Jest to przydatne w przypadku aplikacji randkowych, subskrypcji i dzwonienia do osób, które wcześniej cię zablokowały. Numer ten nie wymaga osobnej karty SIM. Pobierz aplikację na swój ulubiony tablet lub telefon z Androidem i gotowe.

Żeby go stworzyć nie musisz podpisywać umowy ze swoim dostawcą ani udostępniać danych osobowych. Termin „Burner” oznacza, że ​​możesz go wyrzucić, gdy spełni swoje zadanie, i nikt nie będzie w stanie powiązać go z Tobą, ponieważ nie jest on zarejestrowany.

Kiedy postanowisz "spalić" swój numer, dostawca trwale czyści wszystkie wysłane z niego wiadomości tekstowe i głosowe. Tymczasowy numer przydaje się, gdy usługa lub platforma internetowa wymaga podania numerów telefonów w celu odbierania połączeń głosowych lub wiadomości SMS.

Poniżej znajduje się kilka najlepszych aplikacji na telefon, które pomogą Ci ukryć swój numer telefonu

Aplikacje do dzwonienia z numeru tymczasowego

2nr – Darmowy Drugi Numer

Drugi numer na karcie SIM możesz stworzyć od ręki, bez zbędnych formalności, czy abonamentu. Od razu ciesz się funkcjami, które znasz z telefonu, ale w darmowej aplikacji mobilnej. 2nr to aplikacja do rozmów, która daje możliwość natychmiastowego korzystania jednocześnie z 3 dodatkowych numerów na telefonie.

Cloud SIM – Drugi numer Telefonu

Jeśli potrzebujesz wielu numerów telefonu na swoim telefonie do prowadzenia międzynarodowych rozmów między telefonem komórkowym a telefonem stacjonarnym, to umożliwi wam to aplikacja Cloud SIM, która oferuje numery z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Polski. Usługa oferuje niskie plany subskrypcji, w ramach których masz bezpłatne połączenia lub SMS-y bez dodatkowych opłat lub roamingu. Aplikacja pozwala wybrać typ połączenia i umożliwia skonfigurowanie połączenia przez dostęp lokalny (GSM), komórkową transmisję danych lub Wi-Fi. W ten sposób nigdy nie będziesz musiał się martwić złym odbiorem lub odrzuceniem połączeń do około 200 krajów.

Hushed

Aplikacja Hushed pozwoli wam zachować anonimowość podczas rozmów telefonicznych z tymczasowego numeru telefonu. W każdej chwili można zmienić tymczasowy numer na nowy – także na określony czas. Aplikacja oferuje numery lokalne z ponad 60 krajów na całym świecie, w tym z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, Hiszpanii, Meksyku czy Brazylii. Dodatkowy numer telefonu działa w przypadku połączeń telefonicznych i SMS-ów, umożliwiając kamuflowanie identyfikatora dzwoniącego, a następnie zapisywanie numeru po zakończeniu rozmowy.

