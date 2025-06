HUAWEI FreeBuds Pro 4

HUAWEI FreeBuds Pro 4 to prawdziwa perła w świecie bezprzewodowych słuchawek premium. Ten łączący w sobie doskonałą jakość dźwięku Hi-Res, elegancki design oraz inteligentne funkcje. Model dostępny jest teraz w historycznie najniższej cenie 599 zł (rekomendowana cena detalicza RCD 849 zł). W zależności od indywidualnych preferencji można wybrać spośród 3 dostępnych kolorów: białym, czarnym lub niezwykle stylowym zielonym.

HUAWEI FreeClip

Ten niezwykły model stanowi połączenie najlepszych cech modowego wzornictwa i otwartej konstrukcji. HUAWEI FreeClip, dzięki swojej oryginalnej budowie, pozwalają cieszyć się muzyką w świetnej jakości, przy jednoczesnym kontrolowaniu dźwięków z otoczenia. Dla miłośników najwyższej jakości designu przygotowano aż 4 kolory tych niezwykłych słuchawek: klasyczną czerń, stonowany beż, stylowy fiolet oraz ekskluzywne, dostępne tylko na huawei.pl, różowe złoto! Cena promocyjna FreeClip to 649 zł (zamiast RCD 799 zł).

HUAWEI FreeBuds 6i oraz FreeBuds 5i

Znak Hi‑Res widoczny przy HUAWEI FreeBuds 6i jest dowodem na ich zgodność z technologią przesyłania dźwięku o wysokiej rozdzielczości, w standardzie Hi-Res Audio Wireless. Mówiąc prościej, słuchanie muzyki na tym sprzęcie to czysta przyjemność. Te słuchawki dostępne są teraz w cenie 329 zł (RCD 399 zł). Do wyboru w 3 kolorach: białym, czarnym oraz fioletowym. HUAWEI FreeBuds 5i to słuchawki, które charakteryzują się świetnym stosunkiem jakości do ceny. Certyfikat Hi-Res Audio Wireless, aktywna redukcja szumów oraz do 28 h odtwarzania. A wszystko to za jedyne 219 zł (zamiast RCD 299 zł), w 3 kolorach: białym, czarnym i niebieskim.

HUAWEI FreeBuds SE 3 i FreeBuds SE 2

Słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 3 to idealny wybór dla osób ceniących wygodę, styl i jakość dźwięku. Tym, co sprawia, że ten model jest doskonałym towarzyszem na co dzień, jest pojemna bateria, która pozwala na aż 42 godziny pracy oraz ich lekkość – każda słuchawka ważny jedynie 3,8 grama. Teraz można je nabyć w kolorach czarnym lub beżowym w świetnej cenie 179 zł (RCD 199). Drugą promocyjną propozycją są HUAWEI FreeBuds SE 2 – budżetowe słuchawki douszne z redukcją szumów, do kupienia za 129 zł (RCD 149 zł), w 3 kolorach: białym, czarnym i niebieskim.

HUAWEI MatePad 11.5” S doskonały zestaw niewiarygodnie tani

HUAWEI MatePad 11.5”S – tablet z matowym ekranem PaperMatte. Wyświetlacz cechuje się wysoką rozdzielczością 2,8K, częstotliwością odświeżania do 144 Hz i maksymalną jasnością dochodzącą do 500 nitów, a zastosowana w nim powłoka antyrefleksyjna eliminuje 99% odblasków. To wszystko sprawia, że wyświetlany obraz jest wyraźny i niemal pozbawiony odblasków nawet w słoneczny dzień. W dodatku pisanie i rysowanie na tym sprzęcie jest równie przyjemne i dokładne, jak na papierze. Warto zwrócić uwagę także na zestaw 4 głośników i baterię o pojemności aż 8800 mAh. Ten doskonały tablet wraz z niezależną klawiaturą HUAWEI Smart Keyboard i ultraprecyzyjnym ryskiem M-Pencil 3.gen. w zestawie, dostępny jest w niewiarygodnie niskiej cenie 1699 zł (RCD 2199 zł). Dostępne kolory to: fioletowy oraz szary. Warto się spieszyć, bo taka oferta szybko się nie powtórzy i obowiązuje jedynie do wyczerpania zapasów.

Oferta obowiązuje do 27 lipca 2025 r. lub do wyczerpania zapasów w przypadku wszystkich kolorów słuchawek: FreeBuds Pro 4, FreeClip, FreeBuds 6i, FreeBuds SE 3 oraz FreeBuds SE 2. Z kolei promocja na wszystkie kolory FreeBuds 5i potrwa do 10 sierpnia 2025 r. lub do wyczerpania zapasów.

