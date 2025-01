- Aplikacja EKG to pierwsza funkcja smartwatcha firmy Garmin sklasyfikowana jako urządzenie medyczne w Australii i Unii Europejskiej. Cieszymy się, że możemy zaoferować to rewolucyjne narzędzie naszym klientom, jako kolejny sposób na kontrolowanie swojego zdrowia”. We wczesnych stadiach migotania przedsionków objawy są rzadkie, co utrudnia ich wykrycie w warunkach klinicznych. Dzięki aplikacji EKG klienci mogą wygodnie wykonać zapis EKG w dowolnym momencie i opcjonalnie utworzyć raport z wynikami, aby później udostępnić go lekarzowi – mówi Dan Bartel, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży konsumenckiej w firmie Garmin.