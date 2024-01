CEO realme zapowiada nowe smartfony marki z serii Note

W 2024 roku realme zaoferuje konsumentom na całym świecie nowe produkty z serii GT. Decyzja ta odzwierciedla ambicje marki w dziedzinie zaawansowanej technologii, zwłaszcza w segmencie premium. Jednocześnie producent wprowadzi na rynek zupełnie nową serię Note, pozycjonowaną jako „długotrwała wartość”. Ta nowa gama smartfonów marki stanowi wyraz zaangażowania realme w doskonalenie rynku smartfonów klasy podstawowej.

W najnowszym liście otwartym Sky Li stwierdza: - Narodziny serii Note to nie tylko wprowadzenie produktu i wyraz ambicji zwiększenia naszego udziału w rynku; to odpowiedź na wyzwania i oczekiwania, które przyniesie przyszłość. Jesteśmy przekonani, że wielkość technologii tkwi nie tylko w innowacjach, ale również w ich upowszechnianiu. W realme wierzymy, że nasze produkty ucieleśniają nasze marzenia.

Marka realme, założona w 2018 roku, pokazała niezwykłą skuteczność i wydajność na globalnym rynku smartfonów w ciągu ostatnich pięciu lat. Wraz z powrotem serii GT i wprowadzeniem serii Note, producent będzie kontynuować swój dynamiczny rozwój, oferując konsumentom na całym świecie produkty wysokiej jakości oraz najnowsze innowacje technologiczne.

Pełna treść listu otwartego Sky Li:

Ambicje w pełnym rozkwicie Z radością dzielę się z Wami pierwszymi nowościami realme w tym roku. Bardzo cieszy mnie wprowadzenie nowej strategii produktowej rozszerzającej nasze portfolio produktów w segmencie podstawowym oraz premium.

W 2023 roku nie wprowadziliśmy globalnie produktów z flagowej serii GT, nie weszliśmy też do segmentu cenowego poniżej 100 dolarów. Wierzę, że flagowce powinny budować markę, prezentując naszą siłę w technologii i innowacjach, podczas gdy seria budżetowa powinna demonstrować nasze wysokie standardy w kontroli jakości i precyzji produkcji. Wprowadzenie serii realme Note stanowi przełomowy moment, gdy skupiamy się bardziej niż kiedykolwiek na rozwoju segmentu smartfonów „entry-level”. Naszym celem jest zwiększenie udziału w rynku i umocnienie pozycji realme jako jednej z czołowych światowych marek. W 2024 roku spodziewamy się nie tylko ożywienia flagowej serii GT, ale również pozytywnego odbioru zupełnie nowej serii Note.

- Narodziny serii Note to nie tylko wprowadzenie produktu i wyraz ambicji zwiększenia naszego udziału w rynku; to odpowiedź na wyzwania i oczekiwania, które przyniesie przyszłość. Jesteśmy przekonani, że wielkość technologii tkwi nie tylko w innowacjach, ale również w ich upowszechnianiu. W realme wierzymy, że nasze produkty ucieleśniają nasze marzenia. Możecie być pewni, że rozszerzając nasze portfolio w ramach nowo obranej strategii, nasze produkty nie tylko będą liderami trendów w segmencie premium, ale także pokażą nadzwyczajne możliwości w półce budżetowej. Jesteśmy świadomi zaciekłej konkurencji, ale pozostajemy niezłomni w przekonaniu, że wyjątkowe produkty są kluczem do pokonywania wyzwań. W tym ekscytującym roku bądźcie z nami świadkami narodzin serii Note, która pozwoli młodym użytkownikom z całego świata cieszyć się technologiami przekraczającymi oczekiwania - komentuje Sky Li, założyciel i CEO realme.

