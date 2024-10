Co nowego w Androidzie 15? Ważne zmiany dla posiadaczy smartfonów

Oto nowości na Androidzie

15 października Google wprowadził Androida 15 na urządzeniach Pixel. Ta aktualizacja obejmuje funkcje bezpieczeństwa, które pomagają chronić poufne informacje dotyczące zdrowia i finansów oraz dane osobowe przed kradzieżą i oszustwami. Ponadto wprowadzono ulepszenia, które pomogą wydajniej pracować na urządzeniach z dużymi ekranami, oraz aktualizacje aplikacji takich jak aparat, wiadomości i klucze dostępu.

Zapobieganie kradzieżom i szybsze odzyskiwanie kontroli nad skradzionym urządzeniem

Nowa blokada po wykryciu kradzieży wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby chronić dane użytkowników. Telefon automatycznie się zablokuje, jeśli wykryje, że ktoś Wam go wyrwał i próbuje z nim uciec lub odjechać. Możecie również skorzystać z funkcji blokady zdalnej, aby szybko zablokować telefon z dowolnego urządzenia – wystarczy podać numer telefonu i przejść przez prostą kontrolę bezpieczeństwa. Te funkcje są już dostępne na większości urządzeń z Androidem 10 i nowszym.

Android 15 wprowadza też dodatkowe zabezpieczenia, które uniemożliwiają złodziejom zgadywanie haseł i uzyskiwanie dostępu do poufnych informacji. Na przykład dodaliśmy wymóg uwierzytelnienia w przypadku czynności często wykonywanych przez złodziei, takich jak usuwanie karty SIM czy wyłączanie funkcji „Znajdź moje urządzenie”, dzięki czemu po wykryciu kilku nieudanych prób logowania do aplikacji lub zmiany ustawień urządzenie zostanie zablokowane. Te aktualizacje utrudnią złodziejom zresetowanie i sprzedaż skradzionego urządzenia, co pomaga zapobiegać kradzieżom, zanim do nich dojdzie.

Ukrywanie aplikacji zawierających dane wrażliwe

Przestrzeń prywatna na Androidzie 15 działa jak cyfrowy sejf na Waszym telefonie. Można utworzyć oddzielną przestrzeń, w której użytkownicy ukryją aplikacje zawierające dane wrażliwe, np. aplikacje społecznościowe, randkowe czy bankowe. Gdy przestrzeń prywatna jest zablokowana, aplikacje nie są widoczne na liście aplikacji, w widoku ostatnich aplikacji, powiadomieniach ani ustawieniach. Aby uzyskać dostęp do przestrzeni prywatnej, konieczne jest dodatkowe uwierzytelnienie, co pomaga chronić aplikacje przed innymi osobami. Dla zachowania jeszcze większej prywatności można dodatkowo zdecydować się na ukrycie tego, że na waszym telefonie w ogóle macie przestrzeń prywatną.

Wydajniejsza praca na urządzeniach składanych i tabletach

Nowe funkcje Androida 15 ułatwiają dostęp do aplikacji, których używacie do codziennych zadań – niezależnie od tego, czy piszesz e-maila czy przygotowujesz dokument z listą pomysłów. Na urządzeniach składanych i tabletach możecie teraz z łatwością przypinać i odpinać pasek aplikacji na ekranie. Dzięki temu możecie dostosować układ tak, aby mieć ulubione aplikacje, np. Zdjęcia Google lub Gmaila, zawsze pod ręką, co zapewnia szybszy dostęp i większą produktywność.

Parowanie aplikacji to szybki skrót ułatwiający wykonywanie wielu zadań naraz. Na przykład możecie jednocześnie otworzyć Dysk Google i Gmaila, aby łatwo przeciągać i upuszczać pliki. Możecie także zapisać najczęściej używane kombinacje aplikacji, a będą one wyświetlane na urządzeniu składanym lub tablecie jako pojedyncza ikona aplikacji. Za pomocą jednego dotknięcia możecie szybko otworzyć je w trybie podzielonego ekranu.

Bezpieczniejsze logowanie, lepsze zdjęcia i wiele więcej

Android 15 oferuje też ulepszenia aparatu, wiadomości i haseł. Oto kilka nowości. Funkcje ulepszania zdjęć w słabym świetle i ustawienia aparatu w aplikacjach działają teraz lepiej w warunkach słabego oświetlenia. Aplikacje firm zewnętrznych mają większą kontrolę nad aparatem, na przykład bardziej precyzyjną kontrolę nad lampą błyskową. Aplikacje do przesyłania wiadomości dostarczane przez operatorów mogą korzystać z łączności satelitarnej, aby wysyłać i odbierać wiadomości, gdy nie macie połączenia mobilnego ani Wi-Fi. W aplikacjach korzystających z kluczy dostępu do uwierzytelniania możecie zalogować się jednym dotknięciem.

