- Co trzecia polska firma (33 proc.) z sektora MŚP odnotowała wzrost sprzedaży po rozpoczęciu działań na TikToku.
- 70 proc. użytkowników w Polsce odkryło na TikToku lokalne biznesy, a 51 proc. firm potwierdza dotarcie do nowych grup odbiorców.
- 30 proc. przedsiębiorstw MŚP rozpoczęło sprzedaż zagraniczną dzięki inspiracjom i działaniom na platformie.
Co trzecie MŚP w Polsce zwiększyło sprzedaż dzięki TikTokowi, a połowa (51%) firm deklaruje, że platforma pomogła im dotrzeć do nowych klientów – wynika z pierwszego polskiego badania tej kategorii biznesu, przeprowadzonego na platformie. Z drugiej strony, aż 70% użytkowników przyznaje, że odkryło tam lokalne biznesy, a 81% – że to właśnie kreatywne treści małych marek zainspirowały ich do wypróbowania nowych produktów lub usług. Ponadto TikTok sprawdził, jak obecność na platformie wpływa na rozpoznawalność marek i interakcję z klientami.
Małe i średnie firmy są fundamentem polskiej gospodarki, odpowiadając za blisko połowę PKB. Jednocześnie, jak wskazują analizy PARP, MŚP stoją przed wyzwaniem szybkiej adaptacji do zmieniających się nawyków konsumentów i postępującej cyfryzacji.
Kampanie reklamowe w mediach i tradycyjnych nośnikach są często nieosiągalne dla firm z tego sektora, zwłaszcza gdy mowa o segmencie mikro firm, stanowiących 97,1% wszystkich MŚP w Polsce. W tym kontekście rośnie znaczenie platform takich jak TikTok, który umożliwia skuteczne skalowanie biznesu bez konieczności przeznaczania dużych środków na reklamę. Prawie połowa badanych (49%) przedstawicieli MŚP już teraz postrzega TikToka jako efektywne narzędzie promocji.
TikTok rośnie w siłę wśród MŚP
Badania przeprowadzone w sierpniu 2025 roku przez TikToka wśród polskich użytkowników i przedstawicieli firm z sektora MŚP, pokazują, że obecność na platformie wspiera MŚP w poszerzeniu bazy klientów. Ponad połowa (51%) badanych przedsiębiorstw, które korzystają z TikToka, deklaruje, że platforma umożliwiła im dotarcie do nowych klientów lub nowej grupy demograficznej. Widoczność firm MŚP na TikToku potwierdzają również polscy użytkownicy: 70% z nich odkryło dzięki platformie nowe firmy z tego sektora.
Małe przedsiębiorstwa na TikToku nie tylko docierają do większej grupy klientów. Ich obecność na platformie przekłada się również na realne wyniki sprzedaży: co trzeci ankietowany (33%) przedstawiciel MŚP przyznał, że jego firma odnotowała wzrost sprzedaży po dołączeniu do TikToka.
Choć TikTok jest na polskim rynku stosunkowo krótko, już staje się istotnym narzędziemwparcia sprzedaży i promocji dla polskich przedsiębiorców. Dużą rolę odgrywa tu efektywność naszej platformy: co drugi badany przedstawiciel MŚP ocenił, że TikTok jest dla ich biznesu skuteczniejszy niż wiodące platformy cyfrowe, obecne znacznie dłużej na rynku
– mówi Rafał Drzewiecki, Country Manager TikToka na Europę Środkową.
Platforma inspiracji, nie tylko promocji
TikTok to przede wszystkim kreatywna przestrzeń inspiracji. Użytkownicy odkrywają tu nowe zainteresowania (#arttok), społeczności (#booktok, #filmtok) i pasje (#diy). Okazuje się, że platforma pełni podobną funkcję również dla MŚP. TikTok jest dla nich nie tylko miejscem promocji, ale także źródłem inspiracji i wiedzy o potrzebach konsumentów. Według badańblisko połowa (46%) ankietowanych przedstawicieli MŚP wykorzystuje komentarze i opinie z TikToka do tworzenia nowych ofert lub aktualizacji produktów, a 38% dostosowuje działania marketingowe w celu dotarcia do młodszych odbiorców, w tym pokolenia Z i Millenialsów.
TikTok pozwala firmom obserwować reakcje użytkowników, zbierać informacje zwrotne i adaptować strategie sprzedażowe do aktualnych trendów. To szczególnie ważne dla małych firm, które nie są w stanie zainwestować dużych środków w drogie kampanie reklamowe, czy badania rynkowe. TikTok dostarcza im te informacje w czasie rzeczywistym
– dodaje Rafał Drzewiecki, Country Manager TikToka na Europę Środkową.
Sprzedaż rośnie wraz autentycznością
W TikToku silnik rekomendacyjny premiuje treści naturalne, ludzkie i czasem nawet niedoskonałe. To właśnie takich materiałów szukają tam odbiorcy. Potwierdzają to wyniki badań: niemal 4 na 10 polskich użytkowników (38%) przyznaje, że są bardziej skłonni kupić produkt od lokalnej marki, jeśli jej treści są autentyczne i nie przypominają tradycyjnej reklamy. A 81% użytkowników TikToka w Polsce twierdzi, że to właśnie kreatywne treści od małych, lokalnych firm zainspirowały ich do wypróbowania nowych produktów lub usług.
Dzięki temu mikrofirmy działając na TikToku mogą zdobywać zasięg i budować relacje z klientami, nawet jeśli nie dysponują dużymi budżetami, czy zasobami.
Szansa na globalny rynek
Z danych PARP i GUS z 2023 roku wynika, że tylko 4,9% polskich firm MŚP sprzedaje produkty za granicę, a jedynie 0,8% świadczy usługi międzynarodowe. TikTok może w tym kontekście pełnić rolę istotnego narzędzia umożliwiającego dotarcie do globalnej społeczności konsumentów. Blisko co trzeci (30%) badany przedsiębiorca MŚP w rezultacie inspiracji z TikToka rozpoczął międzynarodową sprzedaż swoich produktów.
Zagraniczną ekspansję z TikTokiem zaczął, np. Tortli.pl - firma zajmująca się tworzeniem personalizowanych prezentów. Ta polska marka i sklep internetowy oferujący spersonalizowane kubki, koszulki, obrazy i torby, działa od 2021 roku. W ciągu czterech lat firma zdobyła około 400 tysięcy klientów w Polsce i za granicą, a obecnie zatrudnia 30 pracowników i działa na 14 rynkach, w tym w Słowacji, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, produkując wszystko w swojej fabryce na Podkarpaciu. Tortli od początku opiera swoją promocję prawie wyłącznie na TikToku, testując różne formaty reklamowe i nowości. TikTok może pełnić świetne uzupełnienie w skutecznej ekspansji zagranicznej dla każdego typu biznesu.
W naszym przypadku przy okazji wchodzenia na nowe rynki zagraniczne, zawsze aktywnie wykorzystywaliśmy TikToka jako jeden z kanałów pozyskiwania ruchu i generowania sprzedaży. Bywały rynki, gdzie TikTok potrafił generować szybciej znacznie lepsze wyniki niż inne kanały marketingowe, a co najważniejsze był przy tym również bardzo efektywny pod kątem rentowności. Myślenie o TikToku w kontekście swojej strategii marketingowej i ewentualnych ekspansjach zagranicznych to dzisiaj must-have
– mówi Piotr Szyszka, CEO, Tortli.pl
Podstawa to zaufanie
Obecność na TikToku to dla firm także możliwość budowania wiarygodności. Ponad 2/5 użytkowników platformy wskazuje, że transparentne opinie i oceny innych klientów są dla nich najistotniejszym czynnikiem w procesie zakupowym online, ważniejszym nawet niż rabaty czy elastyczne opcje zwrotu.
Prawie 90% polskich użytkowników TikToka przyznaje, że sprawdza recenzje przed dokonaniem zakupu. W tym kontekście platforma staje się nie tylko przestrzenią inspiracji, ale także miejscem, w którym konsumenci szukają społecznego potwierdzenia dla swoich decyzji zakupowych
– podkreśla Rafał Drzewiecki.