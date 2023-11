i Autor: Shutterstock huawei

Nie przegap tych okazji!

Cyber Week na huawei.pl. Ostatnia szansa na sprzęt w świetnej cenie

Z myślą o tych, którzy przegapili Black Friday, Huawei CBG Polska przedłuża promocyjną ofertę o tydzień. Podczas Cyber Week na huawei.pl można nabyć wybrane laptopy, smartfony, tablet czy smartwatche Huawei w atrakcyjnych cenach i zestawach. Może to być ostatni moment na zakup przecenionych o 25% słuchawek HUAWEI FreeBuds Pro 2 czy idealnego do pracy laptopa HUAWEI MateBook 14 2021, kosztującego w promocji tylko 3199 zł. Oba te produkty zostaną niedługo wycofane ze sprzedaży. Warto również rozważyć zakup nowego laptopa HUAWEI MateBook D 14 2023, którego premierowa cena została obniżona do 2999 zł – tak korzystna oferta może się już w najbliższych miesiącach nie powtórzyć. Promocja Cyber Week obowiązuje do wyczerpania zapasów i potrwa tylko do 3 grudnia. Ponadto wciąż można zyskać dodatkowy rabat po zapisaniu się na newsletter.

Najnowsze z działu HUAWEI Eyewear 2 Debiut inteligentnych okularów do... słuchania i połączeń głosowych Smartfony OnePlus z rekordową sprzedażą otwieranego smartfona OnePlus Open Finanse Nowe obowiązki i możliwości na rynku kryptoaktywów. Jest rozporządzenie MiCAR HUAWEI FreeBuds Pro 3 Huawei promuje w Polsce swoje najlepsze słuchawki bezprzewodowe premium Nowe technologie Organizacja fact-checkingowa Demagog.org.pl partnerem TikToka Cyber week 2023! Promocje Huawei Wśród sprzętów objętych promocją wyróżnia się laptop HUAWEI MateBook 14 2021 (Intel i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD) w cenie 3199 zł. Jest niezwykle lekki i poręczny, ma wydajne podzespoły, a w połączeniu z dotykowym ekranem o proporcjach 3:2 otrzymujemy maszynę stworzoną do pracy zdalnej. Warto także zwrócić uwagę na słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2, które zaskakują niesamowicie wysoką jakością dźwięku oraz zapewniają krystalicznie czyste połączenia głosowe. Kosztują teraz zaledwie 599 zł, czyli aż 25% taniej niż w ciągu ostatnich 30 dni. Obie propozycje zostaną niedługo wycofane ze sklepowych półek, ponieważ do sprzedaży trafiły już nowe generacje tych produktów. Na słuszne obniżki można także liczyć w przypadku innych laptopów. Świeżo zaprezentowany HUAWEI MateBook D 14 2023 z procesorem Intel i5, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB, w premierowej ofercie kosztuje 200 zł mniej, czyli 2999 zł. Do tego lekkiego i wydajnego laptopa można taniej dokupić słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł. Taka okazja prawdopodobnie szybko się nie powtórzy, ponieważ nowych produktów zazwyczaj w ogóle się nie przecenia. Natomiast aż 800 zł mogą zaoszczędzić osoby poszukujące maszyny z większym ekranem, ponieważ właśnie o tyle przeceniony został HUAWEI MateBook D 16 2022 (Intel i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD) – dostępny podczas Cyber Week za 3199 zł. Czas na stylowy smartwatch Wzrok przyciągają męskie smartwatche z serii HUAWEI Watch GT 3 Pro 46 mm, które wyróżniają się eleganckim designem oraz zaawansowanymi funkcjami monitorującymi zdrowie (w tym EKG, stres i sen) oraz aktywność fizyczną. Do wyboru są trzy wersje – wersja Sport z czarnym fluoroelastomerowym paskiem, wersja Classic z szarym skórzanym paskiem, oba w cenie obniżonej na 1299 zł (rekomendowana cena detaliczna RCD: 1499 zł) oraz wersja Elite z tytanową bransoletą przeceniona na 1799 zł (RCD: 2399 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2399zł). Warto także rozważyć damski smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 42 mm Active na białym skórzanym pasku, w cenie promocyjnej 899 zł (RDC: 1099 zł). A dla poszukiwaczy przygód przygotowano ultrawytrzymały HUAWEI WATCH Ultimate Expedition w cenie 3699 zł, do którego nabywca w prezencie otrzyma tytanową bransoletę. Ekskluzywne oferty na smartfony i tablet W okazyjnej ofercie na huawei.pl pojawiły się piękne smartfony HUAWEI nova 10 Pro, z wyjątkowym przednim aparatem z ultraszerokokątnym obiektywem, w rekordowo niskiej cenie 1899 zł. Aż 1000 zł można natomiast zaoszczędzić kupując teraz króla fotografii mobilnej, czyli HUAWEI P60 Pro. Ten rewelacyjny fotosmartfon, w zależności od wersji, kosztuje aktualnie 4999 zł lub 4499 zł, więc zdecydowanie najmniej w historii. A dla tych, którzy ponad wszystko cenią możliwość komfortowej pracy w każdym miejscu, sklep huawei.pl przygotował promocję na HUAWEI MatePad 11,5”. Za tablet w wersji Wi-Fi 8 GB/128 GB kupujący zapłacą zaledwie 1499 zł z kuponem, który można odebrać na stronie produktu (najniższa cena z 30 dni: 1699 zł) otrzymując klawiaturę gratis. Natomiast wersja Wi-Fi 6 GB/128 GB dostępna jest za 1199 zł (najniższa cena z 30 dni: 1499 zł). Do obu wersji można dokupić rysik za 149 zł. Dodatkowe korzyści na huawei.pl Zapisując się na newsletter od Huawei, każdy chętny otrzymuje na start kupon o wartości 50 zł na wybrane produkty. Klienci kupujący na huawei.pl mogą także skorzystać z 20 rat z RRSO 0% na zakupy powyżej 300 zł, punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy wreszcie szybkiej dostawy, darmowej dla zamówień od 200 zł. Oferty obowiązują do wyczerpania zapasów oraz mogą ulec zmianie. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są w regulaminie na TEJ stronie. Polecany artykuł: Huawei promuje w Polsce swoje najlepsze słuchawki bezprzewodowe premium Pieniądze to nie wszystko Jacek Sasin Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. QUIZ PRL: Tych cudeniek z PRL-u już nie ma. Pamiętasz je? Pytanie 1 z 9 Najpopoularniejszy elektryczny „ogrzewacz do pomieszczeń firmy „Farel” zwany Farelką, był: mniejszy od pudełka czekoladek większy od zbiorowego wydania „Baśni Andersena” z 1965 r. większy niż telewizor „Ametyst” Dalej