Damskie wersje HUAWEI WATCH GT 5 Pro już dostępne [ZDJĘCIA]

Powrót legendarnej serii WATCH GT Pro

Smartwatche HUAWEI WATCH GT 5 Pro wyróżniają się zastosowanymi do ich wykonania materiałami, jakimi są tytan klasy lotniczej oraz ceramika, co czyni urządzenia niezwykle odpornymi. HUAWEI WATCH GT 5 Pro z kopertą 42 mm wyróżnia się białą, ceramiczną obudową ze zdobieniami w kolorze złotym. Waży ok. 44 g (bez paska) i mierzy w najcieńszym miejscu 9,6 mm. Dostępne są 2 wersje zegarka o tym rozmiarze koperty.

Wersja HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42 mm Elegant cechuje niezwykle ozdobny i ponadczasowo wytworny bezel, z białą, ceramiczną bransoletą ze wstawkami w kolorze złotym.

Odmiana HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42 mm Active jest idealnym połączeniem elegancji ze sportem, dzięki równie stylowej kopercie i białemu paskowi z fluoroelastomeru.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro z kopertą 46 mm przyciąga wzrok obudową z ultrawytrzymałego tytanu klasy lotniczej i ostrymi, geometrycznymi cięciami, które dodają mu niepowtarzalnego charakteru. Urządzenie mierzy 10,9 mm (w najcieńszym miejscu) i waży ok. 53 g (bez paska).

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm Elite: ponadczasowo klasyczny, z kopertą w kolorze srebrnym (z niebieskimi i czerwonymi zdobieniami na bezelu), w połączeniu z tytanową bransoletą.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm Active: kwintesencja sportowej elegancji, z kopertą w kolorze czarnym i z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym.

HUAWEI WATCH GT 5 – modnie, stylowo i ponadczasowo

Modele bez dopisku Pro stworzono w oparciu o obudowę wykonaną ze stali szlachetnej, wzmocnionej dodatkowymi, ultratwardymi powłokami, co znacznie zwiększa ich odporność na zarysowania czy korozję, sprawiając, że będą świetnie wyglądać przez wiele lat.

HUAWEI WATCH GT 5 z kopertą w rozmiarze 46 mm charakteryzuje się ośmiokątną konstrukcją, inspirowaną tradycyjnymi zegarkami klasy premium, a jego wygląd podkreśli każdą osobowość oraz styl. Urządzenie ma 10,7 mm grubości (w najcieńszym miejscu), waży ok. 48 g (bez paska) i zostało stworzone z myślą o osobach preferujących większe czasomierze. Dostępny jest w trzech wersjach:

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Blue: koperta ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym (z niebieskimi wstawkami), z kompozytowym paskiem w kolorze niebieskim.

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Classic: koperta ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym, ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym.

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Active: koperta ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym i czarnym bezelem, z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym.

W HUAWEI WATCH GT 5 z kopertą w rozmiarze 41 mm kluczowa jest elegancja i delikatność, które stanowią integralną część każdej stylizacji. Różnorodne paski oraz bezel ozdobiony biżuteryjnymi cięciami w kształcie listków, dodają tarczy blasku i przyciągają wzrok. Urządzenie waży zaledwie ok. 35 g (bez paska) i mierzy w najcieńszym miejscu jedynie 9,5 mm. Do wyboru jest aż 5 wersji:

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Elegant: koperta ze stali szlachetnej w kolorze złotym, ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym.

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Classic: koperta ze stali szlachetnej w kolorze złotym, ze skórzanym paskiem w kolorze białym.

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Brown: koperta ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym, ze skórzanym paskiem w kolorze beżowym z brązowymi elementami.

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue: koperta ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym, z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze błękitnym.

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Active: koperta ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym, z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym.

Wyraźny ekran i wysoka odporność

Zarówno w serii HUAWEI WATCH GT 5 Pro, jak i HUAWEI WATCH GT 5 wyświetlacze oferują rozdzielczość 466x466 pikseli i wysoką jasność do 1200 nitów, co zapewnia świetną czytelność w każdych warunkach. Przekątna ekranu w mniejszych modelach z kopertami 42 mm i 41 mm to 1,32 cala, zaś przy modelach w rozmiarze 46 mm jest to 1,43 cala. W wersjach Pro zabezpieczone są one syntetycznym szkłem szafirowym, zaś w modelach podstawowych zastosowano szkło hartowane. Każde urządzenie zostało wzmocnione dodatkową powłoką.

W obu seriach spełnione zostały wymagania szczelności na poziomie IP69K, co oznacza, że zegarkom tym niestraszne są woda i pył. Z kolei klasa wodoodporności 5 ATM umożliwia nurkowanie do głębokości 40 metrów. Każda z bransolet i wersji paska jest ponadto delikatna dla skóry i łatwa do czyszczenia. Smartwatche można spersonalizować, zmieniając wyświetlaną tarczę na jedną z tysięcy dostępnych.

Życie z dala od ładowarki

Przy typowym użytkowaniu i korzystaniu z inteligentnych funkcji, zarówno HUAWEI WATCH GT 5 jak i HUAWEI WATCH GT 5 Pro w wersjach 46 mm pozwalają na korzystanie nawet przez 14 dni, zaś w wersjach 41 mm i 42 mm – nawet do 7 dni na jednym ładowaniu. Przez cały ten czas do dyspozycji pozostają niezbędne funkcje, takie jak: powiadomienia, całodobowe monitorowanie zdrowia, tryby sportowe czy też odtwarzanie muzyki. W razie potrzeby zegarek można bezprzewodowo naładować do pełna w ok. 60 minut w serii Pro i ok. 100 minut w serii standardowej.

Zdrowie i samopoczucie pod kontrolą

Nowością w serii HUAWEI WATCH GT 5 jest TruSense™ – system monitorowania ponad 60 wskaźników zdrowia i ruchu, łączący w sobie innowacje sprzętowe z obliczeniowymi. Zmieniono rozkład czujników, zastosowano ciemniejsze szkło i wprowadzono ujednolicony algorytm, który na bieżąco analizuje dane zbierane przez zegarek. Dzięki tym rozwiązaniom, TruSense™ skutecznie radzi sobie z wyzwaniami związanymi z różnorodnością odcieni skóry, rozmiarami nadgarstków oraz zmiennymi warunkami pogodowymi. W efekcie smartwatch dostarcza jeszcze dokładniejsze dane na temat parametrów organizmu. Z jego pomocą można monitorować tętno, saturację krwi (SpO2), poziom stresu, bilans kaloryczny, a także śledzić fazy cyklu menstruacyjnego czy analizować jakość snu. Ta ostatnia funkcja rejestruje nie tylko czas trwania, ale również jakość i kompleksową strukturę snu i drzemek (w tym snu lekkiego, głębokiego, REM i czuwania). Natomiast obserwacja oddychania podczas snu, może pomóc zidentyfikować objawy bezdechu sennego. HUAWEI WATCH GT 5 Pro oferuje także funkcję jednoodprowadzeniowego pomiaru EKG. Oznacza to, że wyniki tych pomiarów są dokładne i wiarygodne. Funkcja ta umożliwia także sprawdzenie sztywności tętnic.

Wszystkie dane zdrowotne monitorowane i zbierane przez smartwatch są dostępne w aplikacji HUAWEI Zdrowie, gdzie przedstawione są w łatwy i intuicyjny sposób. Pozwala to na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Wyniki można w każdej chwili wydrukować lub udostępnić do kontroli medycznej.

Jeszcze lepsza forma z profesjonalnym asystentem treningowym

HUAWEI WATCH GT 5 i HUAWEI WATCH GT 5 Pro oferują ponad 100 trybów sportowych, które pomogą ćwiczyć w bardziej efektywny sposób oraz aktywnie zarządzać treningiem. System TruSense™ precyzyjnie monitoruje tętno biegaczy i rowerzystów, niezależnie od pozycji nadgarstka. Zapewnia dokładność danych i stabilną transmisję sygnału nawet podczas wspinaczki skałkowej czy pływania. Dodatkowo jest on wspierany przez nową antenę GPS i zoptymalizowane algorytmy pozycjonowania, dzięki czemu poprawiono dokładność odwzorowania trasy o 40%, pomiaru odległości o 30% i tempa o 20%, w porównaniu do poprzedniej generacji.

HUAWEI WATCH GT5 Pro wyposażono ponadto w całkowicie nowy tryb golfowy umożliwiający podgląd mapy pola golfowego na zegarku, w tym jego układu, topografii i lokalizacji wszystkich przeszkód. Na bieżąco można także śledzić postępy w grze – odległości od dołka i przeszkód, prędkość i kierunek wiatru oraz prowadzić karty wyników. A po zakończeniu rozgrywki przeanalizować, jak poszło – zobaczyć trajektorię uderzeń, GIR, uderzenia na fairwayu czy średnią liczbę puttów. Łącznie do wyboru jest ponad 15 000 pól golfowych w różnych częściach świata.

Trasy, na których nie da się zgubić

Nowy smartwatch można także zabrać w góry, na przebieżkę lub na rower. Ale najpierw warto przerzucić z telefonu na zegarek mapę terenu, po którym użytkownik będzie się poruszać. To umożliwi podgląd trasy na żywo na nadgarstku bez konieczności wyjmowania smartfonu z kieszeni czy plecaka. Przed treningiem można także zaprojektować trasę, dzięki funkcji RouteDraw. Dane dotyczące aktualnej formy biegowej pomogą natomiast właściwie dostosować tempo, żeby uniknąć przeciążenia i kontuzji. W trybie rowerowym dane z zegarka są w czasie rzeczywistym przesyłane na telefon, co sprawia, że można ten zestaw wykorzystać jako komputer rowerowy (funkcja dostępna na smartfonach Huawei). Po sparowaniu smartwatcha z miernikiem mocy trening stanie się jeszcze bardziej efektywny. Dodatkowo istnieje możliwość zaplanowania trasy wraz z wyznaczeniem punktów kontrolnych na szlaku, co sprawia, że można na bieżąco sprawdzać swoją pozycję i kontrolować odległość od celu wyprawy. Dostępne w HUAWEI WATCH GT5 Pro poziomice na mapie pozwalają precyzyjnie określić na jakiej wysokości użytkownik się znajduje i jakie przewyższenia ma jeszcze do pokonania.

Innowacje ułatwiające codzienne życie

W piątej generacji smartwatchy z serii WATCH GT po raz pierwszy pojawia się także możliwość płatności zbliżeniowych. W tym celu wystarczy zainstalować aplikację Quicko, zarejestrować się i zasilić wybraną kwotą swój wirtualny portfel. Trzy kolejne udogodnienia to: wirtualna klawiatura, która pozwala swobodnie odpisywać na smsy czy wiadomości na komunikatorach bezpośrednio z zegarka; funkcja zrzutu ekranu – aktywowana, gdy naciśnie się równocześnie oba przyciski, a także udoskonalona jakość rozmów: gdy hałas otoczenia przekracza 65 decybeli, zegarek dostosowuje poziom głośności, dzięki temu głos rozmówcy będzie wyraźny nawet na ulicy, siłowni czy w komunikacji miejskiej.

Zegarki zapewniają kompatybilność z wszystkimi mobilnymi systemami operacyjnymi, przez co pozwalają cieszyć się użytecznymi funkcjami niezależnie od posiadanego smartfonu.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Rekomendowane ceny detaliczne smartwatchy z serii HUAWEI WATCH GT 5 prezentują się następująco:

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Elegant: 2399 zł

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Active: 1799 zł

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46 mm) Elite: 1999 zł

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46 mm) Active: 1599 zł

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Elegant: 1299 zł

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Classic: 1199 zł

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Brown: 1199 zł

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue: 1099 zł

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Active: 1099 zł

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Blue: 1199 zł

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Classic: 1199 zł

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Active: 1099 zł

W okresie od 19 września do 27 października 2024 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych, wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT 5 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której pierwsi nabywcy otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 299 zł w prezencie (lub za 1 zł).

Smartwatche HUAWEI WATCH GT 5 będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus, Play, Orange i T‑Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik.

Każdy nabywca zegarka z serii HUAWEI WATCH GT 5 otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104,97 zł. Ta rozszerzona wersja aplikacji oferuje m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów z Soundscape czy rozszerzonej funkcji medytacji.

Kupując premierowe smartwatche w sklepie producenta huawei.pl istnieje możliwość dokupienia taniej w zestawie: dodatkowych pasków za 69 zł, opaski HUAWEI Band 9 za 179 zł oraz wagi HUAWEI Scale 3 za 109 zł. Sklep oferuje także 60% obniżki na zakup wydłużonej o rok, rozszerzonej gwarancji oraz możliwość skorzystania z zakupu w formie 20 rat z RRSO 0 proc.

Modele HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Elite i Active oraz HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Brown dostarczane będą w połowie października br., w związku z czym od 19 września br. dostępne są w przedsprzedaży. Szczegółowa data rozpoczęcia dostaw tych wersji zostanie podana do wiadomości w nadchodzących tygodniach. Wersja HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue dostępna jest wyłącznie w sklepie producenta na huawei.pl i można do niego dokupić wagę HUAWEI Scale 3 za 9,99 zł.

