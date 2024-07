Dodatkowe logowanie do usług Microsoft? Wystarczy jeden klik, by dać się złapać!

Na polskim rynku premierę mają cztery produkty od OnePlus: OnePlus Nord 4, OnePlus Pad 2, OnePlus Nord Buds 3 Pro oraz OnePlus Watch 2R.

Smartfon OnePlus Nord 4 oraz smartwatch OnePlus Watch 2R są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Marka przygotowała ofertę na start. Decydując się na zakup do 4 sierpnia br., OnePlus Nord 4 w konfiguracji 12GB+256GB kupimy w cenie 1 999 zł, natomiast w konfiguracji 16GB+512GB w cenie 2 399 zł. W prezencie otrzymamy słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro. Kupując OnePlus Watch 2R, również do 4 sierpnia br., zapłacimy 999 zł.

Słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro wkrótce pojawią się w sklepie Allegro, na oficjalnym koncie marki OnePlus, w cenie 399 zł. Natomiast tablet OnePlus Pad 2 pojawi się w sprzedaży w sierpniu i będzie kosztował 2 699 zł. W zestawie z rysikiem kupimy go w cenie 3 199 zł, natomiast w zestawie z rysikiem oraz klawiaturą w cenie 3 499 zł.

OnePlus Nord 4. OnePlus przywraca metalowy design

OnePlus Nord 4 to jedyny smartfon w metalowej obudowie w erze 5G. Dzięki autorskim technologiom OnePlus, uwielbiana przez użytkowników na całym świecie metalowa obudowa wraca w postaci świetnego smartfona.

OnePlus Nord 4, o grubości zaledwie 7,99 mm, został zbudowany z pojedynczego kawałka frezowanego aluminium zgodnie z wyśrubowanymi standardami marki. To rozwiązanie warte uwagi w dzisiejszych czasach. Kiedyś obudowy wielu telefonów były metalowe, jak choćby OnePlus 3T, jednak pojawienie się standardu łączności mobilnej 5G oznaczało koniec tej epoki – smartfony wymagały więcej anten niż kiedykolwiek, a to przekładało się na konstrukcję, w której elementy metalowe zastąpiło lepiej sprawdzające się szkło.

OnePlus, mając na uwadze także opinie swoich użytkowników, pamiętał jednak dobrze o korzyściach, jakie metal wniósł do świata technologii – metalowe produkty zachwycają swoim designem, trwałością i siłą. Właśnie dlatego OnePlus, zgodnie ze swoim hasłem przewodnim Never Settle, zdecydował się sięgnąć po metal do stworzenia OnePlus Nord 4. A przy okazji dokonał kilku przełomów technologicznych. Można wśród nich wymienić chociażby kompaktowe anteny 5G, o ponad 50% mniejsze niż do tej pory, jak również nowoczesną płytę główną, która pomaga telefonom precyzyjniej wysyłać i odbierać sygnały. Innowacje te, w połączeniu z technicznym know-how OnePlus, umożliwiły wykorzystanie zapomnianej metody konstruowania smartfonów, zmodernizowanej specjalnie na potrzeby nowej generacji urządzeń.

OnePlus Nord 4 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Wariant srebrny (Mercurial Silver) został stworzony przy użyciu ponad 28 000 precyzyjnych cięć laserowych, do czego zastosowano technikę grawerowania nanolaserem 2D. Natomiast wariant zielony (Oasis Green) charakteryzuje dwutonowa kolorystyka. OnePlus Nord 4 jest dostępny również w klasycznej, czarnej wersji (Obsidian Midnight).

Flagowa technologia w przystępnej cenie

Sercem modelu jest układ Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, oferujący o 65% szybszą pracę procesora i aż o 130% szybszy procesor graficzny. Dzięki maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci masowej możemy liczyć na flagowe parametry w zakresie pamięci i co najważniejsze – unikniemy zacinania się czy spowalniania systemu.

OnePlus Nord 4 ma również najpojemniejszą baterię, jaką kiedykolwiek zamontowano w telefonie z serii OnePlus Nord – 5500 mAh – wyposażoną w szybkie ładowanie SUPERVOOC o mocy 100 W. Oznacza to, że ogniwo może naładować się od 1 do 100% w zaledwie 28 minut i zapewnić 5 godzin oglądania Netflixa przy krótkim, 5-minutowym zasileniu. Co więcej, bateria jest również chroniona przez, opracowaną przez OnePlus, technologię – Battery Health Engine – która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby utrzymać akumulator w jak najlepszej kondycji.

AI do zadań codziennych

OnePlus wykorzystuje technologię AI również w oprogramowaniu Trinity Engine, które pomaga zapewnić najlepszą codzienną wydajność urządzenia. W tym celu analizuje ona procesor, pamięć RAM i ROM telefonu, a następnie upewnia się, że działają one najlepiej jak potrafią.

Co więcej, OnePlus Nord 4 oferuje również narzędzia AI zwiększające produktywność. Zbudowany w oparciu o model językowy Google Gemini (LLM), AI Toolbox to nowy dodatek do inteligentnego paska bocznego. W jego skład wchodzą takie funkcje, jak: Pisanie AI, Mowa AI oraz Podsumowanie AI. OnePlus Nord wykorzystuje również AI do ulepszania zdjęć. Oprócz funkcji Gumka AI, która usuwa niechciane obiekty z obrazów, smartfon oferuje również nowe narzędzia, takie jak: AI Best Face, AI Clear Face i Inteligentne wycinanie AI 2.0. Więcej o narzędziach AI można przeczytać klikając tutaj.

Na zestaw fotograficzny składają się obiektyw główny 50 MP z matrycą LYT-600, wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (OIS). Do dyspozycji mamy także 8-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw i 16-megapikselowy aparat przedni do selfie.

Gotowy na przyszłość

Premierowy model otrzyma cztery główne aktualizacje Androida i sześć lat aktualizacji zabezpieczeń, co przekłada się na najdłuższy pakiet wsparcia udostępniony użytkownikom kiedykolwiek przez markę OnePlus. Dzięki niemu z urządzenia będzie można bezpiecznie korzystać przez wiele lat, a na tym jeszcze nie koniec. OnePlus Nord 4 ma najdłuższy w historii wskaźnik płynności przyznany telefonowi – wynoszący 72 miesiące. Potwierdzeniem tego ma być zaś certyfikat TÜV SÜD. Więcej można przeczytać klikając tutaj.

OnePlus Pad 2. Płynne działanie dzięki inteligentnym ulepszeniom

Do portfolio OnePlus dołącza również OnePlus Pad 2. Tablet wyposażono w jeden z najlepszych procesorów na rynku – Snapdragon 8 Gen 3, dzięki któremu urządzenie sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas codziennego użytkowania.

Zestaw funkcji związanych z łącznością dodatkowo zwiększa produktywność i ułatwia pracę na wielu urządzeniach. M.in. funkcja App Relay umożliwia płynne przełączanie między telefonem a tabletem, zapewniając ciągłość pracy czy rozrywki. Natomiast funkcja, znana z OnePlus Open, Open Canvas pozwoli w pełni wykorzystać potencjał 12,1-calowego ekranu urządzenia. Umożliwia ona obsługę do trzech aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie, przy czym każda z nich wyświetlana jest w najlepszej dla siebie konfiguracji. Możliwe jest także rozszerzenie widoku poza ekran OnePlus Pad 2.

Premierowy tablet został wyposażony również w pakiet narzędzi AI. Poprzez AI Toolbox użytkownicy mają dostęp do funkcji takich jak: Mowa AI, która przeczyta na głos wybrany tekst, Podsumowanie AI, które szybko podsumuje informacje z długiego tekstu w kilku punktach, a także Pisanie AI, które pomoże w tworzeniu oryginalnych treści na podstawie obrazów i poleceń tekstowych. Użytkownicy OnePlus Pad 2 mogą korzystać również z funkcji od obróbki zdjęć, jak: Gumka AI 2.0 oraz Inteligentne wycinanie AI 2.0. Więcej można przeczytać klikając tutaj.

Nowoczesne rozwiązania audiowizualne

Wyposażony w 12,1-calowy wyświetlacz 3K o optymalnych proporcjach 7:5, maksymalnej jasności 900 nitów i rozdzielczości 3000 x 2120 pikseli przy gęstości 303 PPI, a także Dolby Vision®, OnePlus Pad 2 gwarantuje żywe kolory i ostry obraz. Dzięki sześciu strategicznie rozmieszczonym głośnikom po obu stronach urządzenia, OnePlus Pad 2 dostarcza również głębokich przestrzennych dźwięków. Co więcej, certyfikat Hi-Res zapewnia wysoką jakość dźwięku w połączeniu z przewodowymi lub bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi.

Wydajność i kompleksowość

Kompleksowe rozwiązania w zakresie żywotności baterii, ładowania i pamięci masowej sprawiają, że korzystanie z OnePlus Pad 2 jest płynne i szybkie. Tablet ma baterią o pojemności 9 510 mAh, która wytrzymuje nawet do 43 dni w trybie czuwania[5]. Zastosowana technologia SUPERVOOC Flash Charge o mocy 67 W pozwala na pełne naładowanie baterii w zaledwie 81 minut.

Tablet wyróżnia również eleganckie i jakościowe wykonanie – smukła i lekka obudowa w kolorze szarym (Nimbus Gray) o grubości 6,49 mm i wadze 584 g została wykonana z metalu metodą frezowania CNC, piaskowania i anodyzacji. Pozwoliło to uzyskać gładki efekt oraz zwiększyć trwałość i odporność na zarysowania.

Inteligentne akcesoria

OnePlus Pad 2 będzie dostępny w sprzedaży również z akcesoriami – rysikiem OnePlus Stylo 2 oraz klawiaturą OnePlus Smart Keyboard. Rysik posiada 16 000 poziomów czułości na nacisk i śledzenie z opóźnieniem wynoszącym zero milisekund, z kolei klawiatura ma ponad dwukrotnie większy touchpad (8 640 mm² dotykowej powierzchni) niż jej poprzedni model (3 483 mm²).

OnePlus Watch 2R. Smartchwatch OnePlus lżejszy niż kiedykolwiek

Do portfolio OnePlus dołącza smartwatch OnePlus Watch 2R, który oferuje moc i wydajność swojego poprzednika – OnePlus Watch 2, ale w lżejszej o prawie 25% obudowie. Udało się to osiągnąć dzięki wykorzystaniu aluminium. OnePlus Watch 2R jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonym (Forest Green) i szarym (Gunmetal Gray). Ergonomiczna konstrukcja posiada dwa boczne przyciski: do szybkiego dostępu do aplikacji i do śledzenia aktywności fizycznej.

Wydajność nowego zegarka

OnePlus Watch 2R, zasilany przez Wear OS by Google™ (Wear OS 4)[6], został wyposażony w te same flagowe funkcje co OnePlus Watch 2. Dzięki architekturze Dual-Engine, wykorzystującej wydajne układy Snapdragon W5 i BES 2700 MCU, bateria może wytrzymać do 100 godzin regularnej pracy lub do 48 godzin intensywnego użytkowania[7]. Współpraca pomiędzy tymi dwoma układami działa na zasadzie synergii. Układ BES2700 Efficiency, działający na platformie RTOS, sprawnie zarządza działaniami w tle i prostszymi zadaniami, a Snapdragon W5 przejmuje bardziej zaawansowane działania, takie jak uruchamianie popularnych aplikacji.

Wyposażony w najnowszą wersję Wear OS, OnePlus Watch 2R oferuje dostęp do ulubionych aplikacji i usług Google (m.in. Asystent[8] Google, Mapy, Portfel, Kalendarz). Z poziomu nadgarstka można również przeglądać nowe aplikacje i tarcze zegarka za pomocą Google Play. Dzięki funkcji Fast Pair można szybko połączyć zegarek z telefonem OnePlus (lub innym działającym na systemie Android) i skonfigurować go. Umożliwi to m.in. obsługę połączeń i wiadomości, sterowanie odtwarzaniem multimediów z telefonu bezpośrednio z nadgarstka.

Dzięki szybkiemu ładowaniu VOOC 7,5 W, bateria 500 mAh może zostać w pełni naładowana w 60 minut. Smartwatch otrzymał 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci ROM.

Towarzysz na co dzień

OnePlus Watch 2R spełnia zarówno normy 5ATM, jak i IP68, tym samym sprawdzi się nie tylko na co dzień, ale również podczas bardziej ekstremalnych warunków. Korzystając ze zaktualizowanej aplikacji OHealth, możemy skuteczniej dostosowywać swoje treningi, dzięki ponad 100 dostępnym trybom śledzenia sportu, w tym badmintona, biegania, tenisa, jazdy na nartach i innych. Ponadto możemy monitorować swój sen – zegarek zapewnia wgląd w głęboki sen, lekki sen, sen REM, czas czuwania, a nawet szybkość oddychania podczas snu. OnePlus Watch 2R ocenia też poziom stresu, analizując zmienność tętna (HRV), co pozwala uzyskać kompleksowe zrozumienie ogólnego samopoczucia.

OnePlus Nord Buds 3 Pro. Hybrydowa Aktywna redukcja szumów

OnePlus zaprezentował także słuchawki TWS ze średniej półki cenowej – OnePlus Nord Buds 3 Pro, które zostały wyposażone w hybrydową Aktywną redukcję szumów (ANC) osiągającą poziom 49 dB i zakres częstotliwości 4000Hz, zapewniając użytkownikom prawdziwe poczucie izolacji podczas słuchania muzyki czy oglądania wideo. Firma TÜV Rheinland uznała premierowe słuchawki za urządzenie o wysokiej wydajności w zakresie redukcji hałasu, przyznając im certyfikat.

Ponadto w OnePlus Nord Buds 3 Pro znajdziemy funkcje: Smart Noise Cancellation oraz Crystal Clear Call – pierwsza inteligentnie wykrywa dźwięki otoczenia i wybiera najbardziej odpowiedni tryb redukcji szumów w czasie rzeczywistym, natomiast druga zapewnia czysty i stabilny dźwięk podczas połączeń głosowych i wideo. Dopełnieniem możliwości adaptacyjnej redukcji szumów jest tryb Transparency, który dopuszcza dźwięki z zewnątrz, dzięki czemu zachowujemy świadomość otoczenia bez konieczności wstrzymywania muzyki czy ucinania rozmowy.

Głębokie brzmienie basów

Uzupełnieniem Aktywnej redukcji szumów w OnePlus Nord Buds 3 Pro jest dobrze zbalansowany dźwięk, który zapewnia tytanowy przetwornik. Jego membrana o średnicy 12,4 mm wykonana jest z wysokiej jakości TPU z powłoką tytanową, aby zwiększyć głębię i dynamikę basów, zadowalając nawet najbardziej wymagających audiofilów.

W OnePlus Nord Buds 3 Pro debiutuje zaktualizowany algorytm BassWave™ 2.0, który służy do poprawy jakości basów. Ponadto dźwięk możemy dostosować pod swoje upodobania muzyczne, korzystając z funkcji Master EQ.

Kompleksowa niezawodność

Słuchawki OnePlus Buds 3 Pro oferują do 12 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu z wyłączoną aktywną redukcją szumów i 44 godziny całkowitego czasu słuchania po sparowaniu z etui ładującym[9]. Dodatkowo szybkie ładowanie zapewnia 11 godzin odtwarzania po zaledwie 10-minutowym zasileniu. Na świetne wrażenie użytkowania przekłada się także szybka i płynna łączność. Dzięki najnowszej technologii Bluetooth 5.4 słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro zapewniają transmisję wysokiej jakości dźwięku o niskim opóźnieniu. Podwójne połączenie (Dual Connection) umożliwia łatwe parowanie między systemami i urządzeniami. Użytkownicy Androida skorzystają z intuicyjnego parowania za pomocą Google Fast Pair.

Wygoda do noszenia na co dzień

Zaokrąglone etui ładujące przypomina eleganckie, matowe pudełeczko – dostępne w dwóch kolorach: zielonym (Soft Jade) i czarnym (Starry Black), łączy matowe wykończenie z metalicznymi elementami. Ponadto urządzenie charakteryzuje wygodna konstrukcja do noszenia na co dzień – każda ze słuchawek waży 4,4 g. W zakresie odporności na kurz i wodę, OnePlus Nord Buds 3 Pro mają stopień ochrony IP55, co sprawia, że sprawdzą się one w każdej sytuacji – od intensywnych treningów po deszczowe dojazdy do pracy.

Dostępność w Polsce premierowych urządzeń

Smartfon OnePlus Nord 4, w wariantach kolorystycznych: srebrnym, zielonym i czarnym, oraz smartwatch OnePlus Watch 2R – w kolorach zielonym i szarym, są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Marka przygotowała ofertę na start. Decydując się na zakup do 4 sierpnia br., OnePlus Nord 4 w konfiguracji 12GB+256GB kupimy w cenie 1 999 zł, natomiast w konfiguracji 16GB+512GB w cenie 2 399 zł. W prezencie otrzymamy słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro. Kupując OnePlus Watch 2R, również do 4 sierpnia br., zapłacimy 999 zł. Urządzenia można zakupić m.in. poprzez sklep internetowy x.kom.pl oraz mediaexpert.pl.

Słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro wkrótce pojawią się w sklepie Allegro, na oficjalnym koncie marki OnePlus, w cenie 399 zł. Będą dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: zielonym i czarnym. Tablet OnePlus Pad 2 w kolorze szarym pojawi się w sprzedaży w sierpniu i będzie kosztował 2 699 zł. W zestawie z rysikiem kupimy go w cenie 3 199 zł, natomiast w zestawie z rysikiem oraz klawiaturą w cenie 3 499 zł.

