Debiut OPPO A38 i OPPO A58 z 3-letnią gwarancją producenta

OPPO wprowadza na polski rynek dwa nowe smartfony z serii A: OPPO A38 oraz OPPO A58. Wyróżnia je 3-letnia gwarancja oraz 3-letnie wsparcie oprogramowania, szybkie ładowanie SUPERVOOCTM, możliwość zwiększenia pamięci RAM oraz Superjasny Ekran gwarantujący komfortowe wyświetlanie treści nawet przy jasnym świetle.

Smartfon OPPO A38 zadebiutuje w Polsce już 12 października wraz z atrakcyjną ofertą na start. Kupując urządzenie do 31 października br. w cenie 799 zł, klienci otrzymają w zestawie słuchawki OPPO Enco Buds2 i darmowy, 2-miesięczny dostęp do usługi YouTube Premium

W cenie 899 zł w sprzedaży jest już dostępny smartfon OPPO A58. Decydując się na jego zakup online do 8 października br., klienci otrzymają w prezencie słuchawki OPPO Enco Buds2 i darmowy, 2-miesięczny dostęp do usługi YouTube Premium.

​OPPO A38

Już 12 października zadebiutuje w Polsce smartfon OPPO A38. Inżynierowie OPPO zaprojektowali go z myślą o płynnej pracy, długiej żywotności baterii oraz komfortowym wyświetlaniu treści nawet przy jasnym świetle. Dlatego też urządzenie zostało wyposażone w procesor MediaTek Helio G85, dużą baterię 5000 mAh oraz technologię szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 33W, a także Superjasny Ekran, który może osiągnąć jasność do 720 nitów w trybie wysokiej jasności.Ultrasmukła konstrukcja wykonana w technologii OPPO Glow

OPPO A38, podobnie jak poprzednie modele z serii A, charakteryzuje ultrasmukła konstrukcja (2D Premium Design) – jego grubość to 8,16 mm, a waga około 190 g. Trzymając urządzenie w jednej ręce, łatwo je odblokujemy, korzystając z czytnika linii papilarnych umieszczonego w przycisku zasilania – na krawędzi.

Premierowy smartfon jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: złotym (Glowing Gold) i czarnym (Glowing Black). W obu tych wariantach inżynierowie OPPO zastosowali autorską technologię OPPO Glow, dzięki czemu telefon ma matowe wykończenie, na którym nie zostają widoczne odciski palców. OPPO A38 ma normę szczelności IP54.

Superjasny ekran z częstotliwością odświeżania 90 Hz

OPPO wyposażyło debiutujący model w Superjasny Ekran, który może osiągnąć jasność do 720 nitów w trybie wysokiej jasności. Dzięki temu możemy bez wysiłku przeglądać treści na ekranie przy jasnym świetle.

6,56-calowy wyświetlacz HD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz i gamą barw DCI-P3 na poziomie 100%, oferuje żywe kolory oraz płynną grafikę. Debiutujący model został również wyposażony w funkcję „Inteligentny Komfort Oczu”, która minimalizuje zmęczenie oczu, zapewniając wygodę oglądania niezależnie od czasu spędzanego przed ekranem.

Zaplecze fotograficzne

Tylny aparat w OPPO A38 ma dwa obiektywy: główny 50MP oraz bokeh 2MP. Współpracuje on z zaawansowanym algorytmem portretowym OPPO, zapewniając robiący wrażenie efekt bokeh i podkreślając fotografowany obiekt w trybie portretowym. Z przodu urządzenia umieszczono natomiast aparat do selfie 5MP. Dzięki funkcjom retuszu portretu użytkownicy mają możliwość dostosowania poziomu upiększania w celu uzyskania naturalnych efektów zarówno korzystając z przedniego, jak i tylnego aparatu.Płynne i wydajne działanie

OPPO A38 został wyposażony w procesor MediaTek Helio G85 zapewniający wydajną i płynną pracę. Smartfon jest dostępny w konfiguracji 4 GB RAM + 128 GB ROM. Ponadto mamy możliwość zwiększenia pamięci RAM do maksymalnie 8 GB, dzięki technologii rozszerzenia pamięci RAM.

Smartfon został wyposażony w tryb Ultragłośność, który daje możliwość zwiększenia głośności nawet o 300%. Dzięki temu możemy prowadzić rozmowę telefoniczną w hałaśliwym miejscu, takim jak dworzec kolejowy czy supermarket.

Szybkie ładowanie i wydłużona żywotność baterii

Premierowy smartfon ma dużą baterią 5000 mAh oraz technologię szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 33W, dzięki której naładujemy urządzenia od 0 do 100% w około 75 minut. Inżynierowie OPPO wyposażyli telefon w funkcję Zoptymalizowanego ładowania, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby poznać nawyki użytkownika dotyczące ładowania i inteligentnie je zaplanować. Co więcej, funkcja Inteligentnego oszczędzania baterii gwarantuje wsparcie przez 25 godzin w trybie czuwania nawet przy niskim poziomie naładowania baterii wynoszącym 5%.

​OPPO A58

Na polskim rynku jest już dostępny OPPO A58, który łączy funkcjonalność wraz z odświeżonym designem w technologii OPPO Glow. Wyposażony w 6,72-calowy Superjasny Ekran FHD +, ulepszone podwójne głośniki stereo, wydajny procesor MediaTek Helio G85, dużą baterią 5000 mAh oraz technologię szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 33W, smartfon zapewnia świetną rozrywkę nawet podczas korzystania z niego przy jasnym świetle.Odświeżony design OPPO Glow

OPPO A58 ma smukły i stylowy wygląd, a trzymanie go w ręku jest komfortowe, dzięki lekkiej konstrukcji – waży około 192 g i mierzy zaledwie 7,99 mm grubości. Urządzenie można kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonym (Dazzling Green) oraz czarnym (Glowing Black), które charakteryzuje technologia OPPO Glow. W zielonym wariancie inżynierowie OPPO zastosowali specjalną technikę – Glowing Silk Design, nadającą tylnej płycie teksturę mającą przywoływać na myśl tkaninę jedwabiu.

Świetne wrażenia audiowizualne

Smartfon OPPO A58 ma 6,72-calowy Superjasny Ekran FHD+, który zapewnia szczytową jasność na poziomie 680 nitów, dzięki czemu użytkownicy mogą z łatwością przeglądać zdjęcia czy oglądać wideo przy jasnym świetle słonecznym. Na pokładzie dostępna jest przyjazna dla oczu funkcja „Inteligentny Komfort Oczu”.

Nowy telefon z serii A, został wyposażony w ulepszone podwójne głośniki stereo. Głośniki są o 40% głośniejsze w porównaniu do poprzedniej generacji i zapewniają efekt dźwięku przestrzennego stereo, zapewniając wysoką jakość dźwięku podczas rozmów, oglądania filmów czy grania mobilnego. Tryb Ultragłośność umożliwia natomiast zwiększenie głośności nawet o 300%, co będzie szczególnie przydatne, gdy znajdziemy się w hałaśliwych miejscach.

Zaplecze fotograficzne

Tylny aparat w OPPO A58 ma dwa obiektywy: główny 50MP oraz portretowy 2MP. Z przodu urządzenia umieszczono natomiast aparat do selfie 8MP.

Pojemna bateria i szybkie ładowanie dzięki SUPERVOOCTM

OPPO A58 został wyposażony w baterię 5000 mAh. Wystarczy to na ponad 27 godzin rozmów, czy 9 godzin oglądania YouTube na jednym pełnym naładowaniu. Dzięki SUPERVOOCTM o mocy 33 W ładowanie do 100% zajmie 78 minut, a szybkie, pięciominutowe wpięcie do ładowarki zapewni blisko 4 godziny rozmów. Ponadto funkcja oszczędzania energii wsparta przez SI włącza się, gdy poziom baterii wynosi 5%. Wchodząc w ten tryb użytkownik może korzystać z telefonu jeszcze nawet 1,5 godziny.Płynność działania i wytrzymałość

Sercem OPPO A58 jest układ MediaTek Helio G85 wsparty 6 GB i 128 GB ROM. Dzięki technologii rozszerzania pamięci RAM firmy OPPO można nawet podwoić dostępną pamięć RAM o 6 GB. Ponadto smartfon działa na najnowszej wersji sytemu operacyjnego ColorOS 13.1 umożliwiając wielozadaniowość i płynność przechodzenia między aplikacjami. OPPO A58 przeszedł również 36-miesięczne testy ochrony płynności przeprowadzone w laboratorium OPPO. W prognozowanym czasie jego płynność działania utrzymała się na poziomie 90%. OPPO A58 ma certyfikat IP54, co świadczy o ochronie na zachlapania i kurz. Smartfon przeszedł sześć testów odporności OPPO m.in. na drobne upadki, promieniowanie czy wodę.

Dostępność na rynku

Przy zakupie modeli serii A, słuchawki OPPO Enco Buds2 w prezencie. Model OPPO A38 pojawi się w sprzedaży w Polsce już 12 października br. Został wyceniony na 799 zł. Klienci, którzy zdecydują się na jego zakup do 31 października mogą liczyć na prezent w postaci słuchawek OPPO Enco Buds2 i darmowego, 2-miesięcznego dostępu do usługi YouTube Premium.

