Kupisz smartfon z serii OPPO Reno10 5G i dostaniesz 500 złotych

Kup smartfon z serii OPPO Reno10 5G i otrzymaj czek BLIK o wartości 500 zł

OPPO przygotowało specjalną promocję, w której kupując smartfon OPPO Reno10 5G lub OPPO Reno10 Pro 5G, otrzymamy w prezencie czek BLIK o wartości aż 500 zł do wypłaty w bankomacie. Z oferty można skorzystać od 28 sierpnia br. do 1 października br. do końca dnia, odwiedzając sklepy internetowe i partnerskie sieci detaliczne OPPO.

Aby wziąć udział w promocji, po zakupie smartfona z serii OPPO Reno10 5G należy zachować dowód zakupu. Następnie trzeba aktywować telefon i zarejestrować się na stronie internetowej: www.promocje-oppo.pl. W końcowym etapie, do 15 października br., konieczne jest zarejestrowanie produktu na tej stronie, podając szczegółowe dane z paragonu lub faktury oraz pudełka smartfona.

Smartfony z zaawansowanymi możliwościami

Kupując najnowsze smartfony z serii OPPO Reno10 5G można liczyć na zawansowane zaplecze fotograficzne. Marka OPPO wyposażyła najnowszą serię Reno w zestaw obiektywów portretowych (Ultra-Clear Portrait Camera), który obsługuje pierwszy w branży, w tej półce cenowej, 32-megapikselowy teleobiektyw portretowy z matrycą Sony IMX709 RGBW. Ponadto telefony serii OPPO Reno10 5G mają nowy, automatyczny system – Portrait Expert Engine, który optymalizuje cały proces wykonywania portretów w kluczowych aspektach. Smartfony OPPO Reno10 5G i OPPO Reno10 Pro 5G to również wyróżniający się design. Oba modele są dostępne w kolorze gwiezdnym szarym (Silvery Gray) wykonanym w technologii OPPO Glow. Dodatkowo OPPO Reno10 Pro 5G można kupić w wariancie fioletowym (Glossy Purple), natomiast OPPO Reno10 5G niebieskim (Ice Blue). Od 19 lipca 2023 r. oba modele można kupić w cenie: 2999 zł za OPPO Reno10 Pro 5G oraz 2499 zł za OPPO Reno10 5G. Więcej o tych urządzeniach można przeczytać tutaj.

