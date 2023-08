Xiaomi kończy wakacje z promocjami! Powrót do szkoły, powrót do promocji

To już czwarty rok z rzędu, kiedy nasze produkty zdobywają wyróżnienie od EISA – tym razem został doceniony smartfon OPPO Reno10 Pro 5G. - To potwierdza nasze zaangażowanie w tworzenie urządzeń, które spełniają oczekiwania konsumentów. Flagowy model z serii OPPO Reno10 5G to nie tylko unikalny design, duża pamięć czy szybkie ładowanie, ale również wyjątkowe możliwości w dziedzinie obrazowania, które podnoszą doświadczenia fotograficzne na jeszcze wyższy poziom - przekonuje Bingo Liu, prezes OPPO w Europie.

- Dzięki zakrzywionemu ekranowi OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. OPPO Reno10 Pro 5G zapewnia konsumentom świetne wrażenia wizualne. Napędzany procesorem Snapdragon 778G 5G oraz z 12GB pamięci na dane, smartfon gwarantuje wydajność na najwyższym poziomie, radząc sobie bez trudu z najbardziej wymagającymi aplikacjami i grami. Co więcej, baterię o pojemności 4600 mAh wspartą szybkim ładowaniem SUPERVOOCTM 80W, naładujemy w zaledwie kilka minut. OPPO Reno10 Pro 5G imponuje również aparatem z trzema obiektywami – główny o rozdzielczości 50MP z optyczną stabilizacją obrazu oraz teleobiektyw 32MP i ultraszerokokątny obiektyw 8MP. OPPO bez wątpienia dostarczyło najlepszy smartfon konsumencki łączący w sobie design, wydajność i wszechstronność - podkreśla Pau Miller, prezes EISA.

Możliwości smartfona OPPO Reno10 Pro 5G

Smartfon OPPO Reno10 Pro 5G, którego premiera na rynku polskim odbyła się 19 lipca 2023 roku, wyróżnia się ulepszonymi możliwościami mobilnego fotografowania portretowego, dzięki wyposażeniu go m.in. w system Portrait Expert Engine, a także inteligentne funkcje pozwalające wykonywać naturalne i bardziej realistyczne portrety. Ponadto smartfon ten został wyposażony w technologię szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 80W, która umożliwia naładowanie telefonu od 0 do 100% w czasie 28 minut, a od 0 do 50% w czasie 10 minut. W Polsce model OPPO Reno10 Pro 5G jest dostępny w konfiguracji 12GB RAM i 256GB pamięci na dane z możliwością zwiększenia pamięci RAM o maksymalnie 12GB, dzięki technologii rozszerzenia pamięci RAM1. 1W przypadku wersji OPPO Reno10 Pro 5G z 12GB pamięci RAM możliwe jest rozszerzenie pamięci RAM maksymalnie o 12GB, zaś w przypadku wersji OPPO Reno10 Pro 5G i OPPO Reno10 5G z 8GB RAM możliwe jest rozszerzenie pamięci RAM o maksymalnie 8GB.

Czym jest EISA?

EISA (Expert Imaging and Sound Association) to największa na świecie niezależna organizacja zrzeszająca ekspertów w dziedzinie technologii multimedialnych, istniejąca od ponad 40 lat. Obecnie stowarzyszenie skupia 59 czołowych magazynów specjalizujących się w takich dziedzinach, jak fotografia, elektronika mobilna, samochody oraz produkty z obszaru kina domowego, audio i Hi-Fi, reprezentujących 28 różnych krajów. Co roku nagrody EISA są przyznawane produktom, które łączą w sobie zaawansowaną technologię, pożądane funkcje, ergonomiczną funkcjonalność oraz doskonały stosunek jakości do ceny.

Sonda Którą markę technologiczną lubisz najbardziej? Huawei Apple Samsung OPPO Xiaomi inną