Nowości OPPO coraz bliżej Polski. Premiera OPPO Reno10 Pro 5G oraz OPPO Reno10 5G

Na polskim rynku zadebiutuje seria Reno10 z dwoma przedstawicielami: OPPO Reno10 Pro 5G oraz OPPO Reno10 5G, wyróżniającymi się możliwościami w dziedzinie mobilnej fotografii portretowej. Seria Reno10 będzie dostępna w sprzedaży od 19 lipca br. w specjalnej promocji.

Rozwiązania OPPO

Od wprowadzenia na rynek swojego pierwszego smartfona „Smiley Face” w 2008 r., marka OPPO nieustannie koncentruje się na jak najlepszym połączeniu najwyższej jakości wzornictwa i przełomowych technologii. To sprawia, że OPPO jako pierwsze wprowadziło rozwiązania, które następnie przeniknęły do całego rynku. Na przykład zapoczątkowało erę zdjęć „selfie” oraz było pierwszą marką, która wprowadziła smartfony z przednimi aparatami 5 MP i 16 MP, a później także z obrotowym modułem obiektywu, funkcją Ultra HD oraz technologią 5x Dual Camera Zoom. Aktualnie OPPO jest pionierem we wdrażaniu rozwiązań opartych o 5G, demonstrując pierwsze realne zastosowania tej technologii dla potrzeb konsumenckich. Firma przedstawiła również pierwsze w Europie dostępne komercyjnie urządzenie, które w pełni korzysta z sieci 5G – OPPO Reno 5G. Oprócz urządzeń, OPPO również oferuje swoim użytkownikom system operacyjny ColorOS oraz usługi internetowe, takie jak OPPO Cloud i OPPO+.

OPPO w Polsce

OPPO jest obecne w Polsce od stycznia 2019 roku i systematycznie buduje swoją pozycję na rynku. Dzięki przemyślanej strategii marketingowej, po ledwie półtora roku od debiutu nad Wisłą, marka zdobyła rozpoznawalność już u co trzeciego Polaka. W 2020 r. pierwszym ambasadorem OPPO w Polsce był Marcin Prokop, znany dziennikarz i osobowość telewizyjna. Produkty OPPO można zakupić u najbardziej renomowanych sprzedawców detalicznych: MediaMarkt, Media Expert, RTV Euro AGD, NEONET, Komputronik i x-kom. Smartfony OPPO w Polsce znajdują się także w ofercie wszystkich głównych operatorów telekomunikacyjnych. Aktualnie w ofercie OPPO Polska znajdują się cztery linie smartfonów – Seria Reno, Seria A, Seria Find X oraz Seria Find N, a także urządzenia ubieralne jak smartwatche i słuchawki bezprzewodowe.

