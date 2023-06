Nowość OPPO w Polsce. Smartfon OPPO A98 5G zadebiutował na polskim rynku

Nowy przedstawiciel serii A – OPPO A98 5G jest już dostępny w Polsce. Smartfon oferuje flagową efektywność energetyczną, dzięki zastosowaniu pojemnej baterii 5000 mAh, szybkiego ładowania SUPERVOOC™ 67W oraz technologii OPPO Battery Health Engine. Ponadto został wyposażony w duży ekran o przekątnej 6,72 o częstotliwości odświeżania 120Hz, technologię rozszerzenia pamięci RAM i najnowszy system ColorOS 13.1. Na uwagę zasługuje również potrójny układ aparatów z funkcjami AI z głównym obiektywem 64MP.

OPPO Glow z matowym wykończeniem

Smartfon A98 5G w kolorze niebieskim (Dreamy Blue), jak i czarnym (Cool Black) wyróżnia design OPPO Glow, który charakteryzuje matowy tył obudowy. Nie dostrzeżemy na nim odcisków palców! Mimo pojemnej baterii jest wciąż smukły i lekki. Jego grubość wynosi 8,2 mm, a waga 192 g. Dzięki zaokrąglonym krawędziom pewnie leży w dłoni.

Debiutujący A98 5G przeszedł testy wytrzymałościowe, które wykazały, że urządzenie bez problemu sprosta różnym wyzwaniom, zachowując jednocześnie swój stylowy wygląd. OPPO sprawdziło jego odporność na: fizyczne upadki, wodę, promieniowanie, uszkodzenia klimatyczne, czy upadki z małej wysokości.

Bateria w smartfonie

OPPO A98 5G został wyposażony w funkcję szybkiego ładowania SUPERVOOC™ 67W, dzięki czemu można go naładować od 0 do 100% w zaledwie 44 minuty, a 5-minutowe ładowanie wystarczy na 6 godzin rozmów telefonicznych lub 2,5 godziny oglądania filmów na YouTube. Bateria o pojemności 5000 mAh zapewni do 39 godzin rozmów telefonicznych, 16 godzin oglądania filmów na YouTube lub prawie 8,5 godzin grania na pełnym naładowaniu, utrzymując długotrwałe i płynne działania smartfona przez cały dzień. Ponadto bateria może wytrzymać do 17,5 dnia w trybie czuwania dzięki funkcji Always on Display.

Aby utrzymać żywotność baterii, OPPO wyposażyło smartfon w specjalny system Battery Health Engine, który pierwotnie był przeznaczony dla flagowych modeli smartfonów, takich jak np. Find X5 Pro. Funkcja pozwala baterii zachować 80% pierwotnej pojemności po 1600 cyklach ładowania. To dwa razy więcej w porównaniu do innych dostępnych na rynku smartfonów.

Wydajność i ekran smartfona

Smartfon OPPO A98 5G ma 6,72-calowy wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 120Hz, zapewniając przy tym płynniejsze wrażenia, niezależnie od tego, czy użytkownik przegląda media społecznościowe, czy gra.

Sercem smartfona OPPO jest procesor Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G, który zapewnia wysoką wydajność. Debiutujący telefon został wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane z możliwością rozszerzenia pamięci RAM do 1 TB za pomocą karty SD. Dodatkowo technologia RAM Expansion umożliwia konwersję do 8 GB nieużywanej pamięci na dane na tymczasową pamięć RAM, podwajając ilość już dostępnej pamięci RAM.

Aby zapewnić wysoką wydajność i długi czas użytkowania, OPPO A98 5G przeszedł 48-miesięczne testy ochrony płynności przeprowadzone w laboratorium OPPO. Wyniki pokazały, że średni wskaźnik starzenia się jest mniejszy niż 10% po czterech latach codziennego użytkowania, zapewniając gwarantowaną płynność przez okres czterech lat, w porównaniu do poprzedniej generacji smartfonów serii A.

Możliwości aparatu fotograficznego

Smartfon został wyposażony w główny aparat 64MP, aparat do głębi/makro 2MP oraz mikroobiektyw 2MP. Mikroobiektyw oferuje nawet 40-krotne przybliżenie, pozwalając użytkownikowi dostrzec obiekty niewidzialne dla jego oka. Z przodu został umieszczony aparat selfie 32MP. Fotograficzne wyposażenie zostało dopełnione funkcjami, które sprawdzą się w codziennym użytkowaniu, zapewniając wysokiej jakości zdjęcia.

Dostępność smartfona na polskim rynku

Smartfon OPPO A98 5G jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskim (Dreamy Blue)) i czarnym (Cool Black). Model można już kupić w wybranych sklepach internetowych i partnerskich sieciach detalicznych OPPO w cenie 1799 zł.

