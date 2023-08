OPPO A78 już w Polsce! Debiut budżetowego smartfona z serii A od OPPO

W Polsce debiutuje najnowszy model z serii A – OPPO A78, który wyróżnia ekran AMOLED FHD+, podwójne głośniki stereo, pojemna bateria 5000 mAh, szybkie ładowanie SUPERVOOCTM o mocy 67W oraz system ColorOS 13.1 wyposażony w liczne funkcje bezpieczeństwa.

Premierowy smartfon jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym – wykonanym w technologii OPPO Glow i turkusowym, który charakteryzuje powłoka o strukturze diamentu.

Od 8 sierpnia OPPO A78 można kupić w wybranych partnerskich sieciach detalicznych OPPO w cenie 999 zł za wariant 8 GB RAM + 128 GB ROM.

Smartfon oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, co może czynić go najlepszym wyborem do 1000 zł.

Od 8 do 20 sierpnia, kupując smartfon OPPO A78 klienci otrzymają w zestawie słuchawki OPPO Enco Buds2 i darmowy, 2-miesięczny dostęp do usługi YouTube Premium

Świetne wrażenia dźwiękowe podczas grania, oglądania filmów czy słuchania ulubionych piosenek zapewni podwójny głośnik stereo oraz zaawansowana technologia Real HD Sound 3.0. Smartfon został również wyposażony w tryb Ultragłośność, który daje możliwość zwiększenia głośności nawet o 200%. Dzięki temu możemy prowadzić rozmowę telefoniczną w hałaśliwym miejscu, takim jak dworzec kolejowy czy supermarket.

Szybkie ładowanie i pojemna bateria

Smartfon OPPO A78 został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh oraz technologię szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 67W, dzięki której naładujemy urządzenie od 0 do 100% w zaledwie 44 minuty2, a do blisko połowy w czasie 15 minut. Pełne naładowanie pozwoli na ponad 30 godzin rozmów oraz ponad 16 godzin oglądania filmów. Gdy poziom baterii spadnie do 5%, wystarczy uruchomić tryb intensywnego oszczędzania energii, który pozwoli nam na przykład na korzystanie z aplikacji map przez około 40 minut.

Doskonałe wrażenia audiowizualne

OPPO A78 to pierwszy smartfon z serii A wyposażony w ekran AMOLED FHD+, rzadko spotykany w tej półce cenowej, o przekątnej 6,4-cala z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Zapewnia on maksymalną jasność 600 nitów, a inteligentne podświetlenie ekranu zapewnia komfortowe wrażenia wizualne w różnych sytuacjach, dzięki czemu wzrok nie będzie zmęczony nawet po długim czasie użytkowania. Wyświetlacz wyposażono również w czytnik linii papilarnych, co umożliwi odblokowywanie smartfona jednym dotknięciem palca. Certyfikaty: HDR Netfix i Prime Video sprawiają, że możemy cieszyć się oglądaniem swoich ulubionych filmów i seriali w wysokiej rozdzielczości.

Inżynierowie OPPO wyposażyli urządzenie w funkcję Inteligentnego ładowania, dzięki której smartfon nauczy się codziennych nawyków użytkownika w zakresie ładowania i odpowiednio dostosuje prędkość ładowania. W przypadku podłączenia telefonu do ładowarki na cały dzień lub noc, funkcja zatrzyma ładowanie baterii przy 80% pojemności, a następnie wznowi ładowanie do 100%. OPPO wyposażyło A78 również w technologię 5-stopniowego systemu ochrony ładowania, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas ładowania. Natomiast OPPO Battery Health Engine pomoże wydłużyć żywotność baterii aż do 1600 cykli ładowania i rozładowania, co oznacza płynne działanie baterii przez okres nawet do czterech lat.

Ultrasmukły design

OPPO A78 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym (Mist Black) i turkusowym (Aqua Green). W wariancie czarnym producent zastosował technologię OPPO Glow, dzięki czemu uzyskał matowe wykończenie, na którym nie zostają widoczne odciski palców. Inspiracją była głębia ciemnych chmur na niebie i mieniących się jezior w nocy. Natomiast, tworząc wersję turkusową, projektanci OPPO inspirowali się błyszczącymi jeziorami i tropikalnymi morzami. Zastosowali oni powłokę o strukturze diamentu (Diamond Matrix Design), czego rezultatem jest mieniący się, żywy, turkusowy kolor.OPPO A78 jest ultrasmukły – jego grubość to zaledwie 7,93 mm, a waga 180g, co czyni go najcieńszym telefonem z baterią 5000 mAh w tym przedziale cenowym. Ponadto telefon ma normę szczelności IP54, co oznacza, że nie zaszkodzą mu zwykłe zachlapania i zalania.

Zaplecze fotograficzne

Tylny aparat w OPPO A78 ma dwa obiektywy: główny 50MP oraz do głębi 2MP. Z przodu urządzenia umieszczono natomiast aparat do selfie 8MP.OPPO wyposażyło premierowy smartfon w znane i lubiane przez użytkowników funkcje kreatywne, takie jak: Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, Dual-View Video czy Ekstra HD 108MP. Ta ostatnia pozwoli nam zrobić wysokiej jakości zdjęcia portretowe wyróżniające się szczegółowością i bogactwem kolorów.

Płynna praca przez cztery lata

Smartfon OPPO A78 został wyposażony w wydajny procesor Qualcomm Snapdragon™ 680, zapewniający wysoką wydajność przy zoptymalizowanym zużyciu energii. Kupimy go w konfiguracji 8GB pamięci RAM i 128GB pamięci na dane. Będziemy mieć możliwość zwiększenia pamięci RAM o maksymalnie 8GB, dzięki technologii rozszerzenia pamięci RAM, a także zainstalowaniu karty microSD do 1TB.Na pokładzie debiutującego smartfona z serii A znajdziemy funkcję Dynamic Computing Engine, która umożliwi przesyłanie większej ilości danych, pozwalając urządzeniu na płynniejsze uruchamianie mocno obciążonych aplikacji. OPPO A78 oferuje długotrwałą wydajność przez okres czterech lat, gwarantując użytkownikom dłuższe i bardziej płynne działanie w porównaniu z innymi smartfonami w tej samej kategorii cenowej.

Bezpieczeństwo i płynność z ColorOS 13.1

Smartfon OPPO A78 debiutuje na polskim rynku z autorskim systemem ColorOS 13.1, który został zaprojektowany z myślą o większej wygodzie i prywatności. Wśród funkcji, o których warto wspomnieć, jest Tłumaczenie ekranowe, które wykorzystuje Google Lens do tłumaczenia zawartości całego ekranu za pomocą jednego kliknięcia z paska bocznego. Natomiast dzięki Autopikselizacji jednym kliknięciem zamażemy nazwę konwersacji oraz pseudonim czy zdjęcie osoby, z którą rozmawiamy. Ponadto w OPPO A78 znajdziemy bezpieczną strefę dla dzieci, która umożliwia wybór aplikacji oraz określenie przedziału czasowego, w którym dziecko może korzystać ze smartfona. Po upływie czasu telefon automatycznie się zablokuje. Dodatkowo funkcja Prywatny Sejf w ColorOS 13.1 została zaktualizowana o Advanced Encryption Standard (AES). Wszystko po to, aby prywatne pliki użytkownika były szyfrowane i przechowywane w katalogu o wyższym poziomie bezpieczeństwa.

Dostępność OPPO A78 w Polsce

OPPO A78 będzie dostępny w kolorze czarnym (Mist Black) i turkusowym (Aqua Green) w sprzedaży w wybranych, partnerskich sieciach detalicznych OPPO od 8 sierpnia 2023 roku w cenie 999 zł za model 8 GB RAM + 128 GB ROM. Debiutujący przedstawiciel z serii A oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, co może czynić go najlepszym wyborem do 1000 zł. Od 8 do 20 sierpnia, kupując smartfon OPPO A78 klienci otrzymają w zestawie słuchawki OPPO Enco Buds2 i darmowy, 2-miesięczny dostęp do usługi YouTube Premium