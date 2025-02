Do Europy nadciąga seria OPPO Reno13. Nowe i zaawansowane funkcje AI

Piękne, niezawodne i idealne do sportu! Praktyczna strona Huawei FreeBuds Pro 4

OPPO po raz pierwszy wprowadza na europejski rynek pełną gamę modeli z najnowszej generacji serii OPPO Reno – OPPO Reno13. Firma zdecydowała się także na strategiczną zmianę, wprowadzając wspomnianą serię w pierwszej połowie roku. Decyzja ta wynika z pozytywnego przyjęcia modeli Find X8 Pro i serii Reno12, czyli pierwszych smartfonów marki w Europie wyposażonych w zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji.

- Doświadczenie, które zebraliśmy podczas poprzednich premier, zainspirowało nas do rozbudowania naszej oferty produktowej w Europie, oferując jeszcze więcej narzędzi dla użytkowników ceniących najnowsze możliwości AI, ale także wyróżniający design - powiedizał Billy Zhang, President of Overseas Marketing, Sales and Services, OPPO.

Seria Reno od OPPO, znana z eleganckiego designu i innowacji skupionych na fotografii, od zawsze pozwala użytkownikom uwieczniać ważne chwile z życia. Najnowsza jej generacja – seria OPPO Reno13 podnosi jakość fotografii mobilnej, wprowadzając szereg zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które poprawiają zdjęcia, nadając im wyrazistości czy koloru. Funkcje te będą dostępne we wszystkich debiutujących modelach: Reno13 Pro, Reno13, Reno13 F oraz Reno13 FS. Tym samym, OPPO realizuje swoją strategię, zgodnie z którą AI ma stać się technologią dostępną dla wszystkich. Więcej można przeczytać, klikając tutaj. Ponadto, inspirując się naturą, serię Reno13 wyróżnia eleganckie wzornictwo – na obudowie możemy dostrzec zarys skrzydeł motyla.Podczas premiery, OPPO, kontynuując rozwój swojego ekosystemu IoT, zaprezentuje także nowe urządzenia wearables oraz słuchawki TWS.

