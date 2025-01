Seria Find X8 doceniona przez DXOMARK

W testach czasu pracy na baterii sprawdzających w warunkach rzeczywistych oraz laboratoryjnych, jak długo urządzenie działa na jednym ładowaniu, smartfony z serii Find X8 – OPPO Find X8 Pro i OPPO Find X8 – zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w kategorii Ultra-Premium w rankingu DXOMARK. To dowód na wyjątkową wydajność baterii w serii Find X8.

Oba modele osiągnęły bardzo dobre wyniki we wszystkich testowanych scenariuszach, utrzymując działanie przez ponad trzy dni przy umiarkowanym użytkowaniu. Testy Home/office i On the go symulowały różne sytuacje z życia codziennego. Pierwsze odbywały się w domu i biurze, czyli najczęstszych miejscach używania smartfona, natomiast On the go – w podróży (przesyłanie strumieniowe muzyki, robienie zdjęć i nagrywanie filmów podczas poruszania się i korzystania z komunikacji miejskiej).

Testy z kategorii Calibrated odbyły się w warunkach kontrolowanych, na ustalonym zestawie parametrów.Dzięki zastosowaniu baterii krzemowo-węglowej oraz nowoczesnego procesora MediaTek Dimensity 9400, seria Find X8 łączy w sobie maksymalną wydajność z minimalnym wydzielaniem ciepła, zachowując przy tym smukłą i elegancką konstrukcję. OPPO Find X8 Pro z baterią o pojemności 5910 mAh świetnie radzi sobie z najbardziej obciążającymi zadaniami, takimi jak: długotrwałe odtwarzanie wideo, granie w gry czy przesyłanie strumieniowe. Bateria OPPO Find X8 ma natomiast pojemność 5630 mAh, a konstrukcja urządzenia pozostaje smukła i lekka. Smartfon ten wyprzedza konkurencyjne kompaktowe flagowce, oferując znakomitą pojemność i wydajność, nie tracąc na wygodzie użytkowania.

Seria Find X8 nie tylko zapewnia długotrwałą moc na poziomie flagowca, ale także oferuje wszechstronne opcje szybkiego ładowania. Oba modele obsługują przewodowe ładowanie OPPO SUPERVOOCTM 80W oraz bezprzewodowe AIRVOOCTM 50W, co pozwala zminimalizować czas ładowania i maksymalnie zwiększyć wygodę użytkowania. Wszystko to zostało potwierdzone testami DXOMARK.