Do Polski wchodzą słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 [ZDJĘCIA]

Słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 wyposażone są w pojemne baterie po 41 mAh każda. Jedno pełne ładowanie w etui pozwala na słuchanie muzyki nawet do 9 godzin (czyli 50% dłużej w porównaniu do poprzedniej generacji) lub prowadzenie rozmów przez 5 godzin. A w razie potrzeby z pomocą przyjdzie szybkie doładowanie – wystarczy 10 minut w etui, żeby móc słuchać ukochanych utworów nawet przez 3 godziny. Natomiast akumulator zawarty w etui o pojemności 510 mAh wydłuża czasy pracy słuchawek, bez zewnętrznego źródła zasilania, odpowiednio do 40 godzin słuchania muzyki i 24 godzin rozmów.

Etui ładuje się do pełna w 110 minut, a same słuchawki potrzebują na to około godziny. Co ważne, poziom naładowania baterii słuchawek można łatwo sprawdzić po połączeniu z aplikacją AI Life.

Usłysz więcej

Słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 za sprawą dynamicznych, 10-milimetrowych przetworników i ultrawrażliwej polimerowej membrany, są w stanie wydobyć bogate tekstury w szerokim zakresie dźwięków i zapewniają mocne basy. Trójkanałowy system audio i skrupulatne dostrojenie słuchawek uwypukla wokale i sprawia, że brzmienie jest dobrze wyważone. W każdej chwili można też podbić basy i wysokie tony, dzięki regulacji Multi-EQ. Urządzenie zapewnia krystalicznie czystą jakość rozmów, nawet w zatłoczonych i głośnych miejscach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu mikrofonu, wiatroszczelnej konstrukcji i redukcji szumów AI. Podczas wykonywania połączeń hałas otoczenia jest tłumiony, a głos użytkownika zostaje wzmocniony, dzięki czemu rozmowa pozostaje wyraźna dla obu stron, nawet przy wietrze o prędkości do 2 m/s.

Poczuj niebywałą lekkość noszenia i sterowania

HUAWEI FreeBuds SE 2 charakteryzują się niewielkimi wymiarami i lekkością – każda słuchawka waży niespełna 4 g. Słuchawki mają także ergonomiczną konstrukcję, która dopasuje się do ucha użytkownika, co zmniejsza nacisk na kanał słuchowy i sprawia, że dobrze się trzymają. Są też odporne na kurz i zachlapania, zgodnie z normą IP54, więc można ich używać nawet podczas gorszej pogody lub intensywnego treningu.

HUAWEI FreeBuds SE 2 wyposażone są w czujniki ruchu i wibracji, które sprawiają, że sterowanie dotykowe jest wyjątkowo precyzyjne i przewidywalne. Dwukrotne dotknięcie wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, jak również pozwala odebrać i zakończyć połączenie. W aplikacji mobilnej HUAWEI AI Life można też wyznaczyć co oznacza gest dwukrotnego dotknięcia, osobno dla lewej i prawej słuchawki. Aby odrzucić przychodzące połączenie, wystarczy przytrzymać obszar sterowania przez 2 sekundy.

Słuchaj, gdzie chcesz i na czym chcesz

Słuchawki współpracują zarówno z Androidem, Windowsem, jak i iOS, więc już pierwsze otwarcie etui umożliwia błyskawiczne sparowanie słuchawek z telefonem, laptopem lub innym urządzeniem. Każde kolejne otwarcie etui to możliwość błyskawicznego wejścia w świat dźwięków. Dzięki łączności Bluetooth 5.3 HUAWEI FreeBuds SE 2 znacząco minimalizują opóźnienia i sprawiają, że dźwięk jest zsynchronizowany z akcją na ekranie.

Dostępność i cena

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeBuds SE 2 wynosi 199 zł. Słuchawki będzie można nabyć u Partnerów Biznesowych Huawei: u operatorów sieci Plus oraz T-Mobile, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, na platformie Amazon oraz na huawei.pl. Początkowo HUAWEI FreeBuds SE 2 dostępne będą jedynie w kolorze białym.

