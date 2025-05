Takiej obniżki nie były

Drastyczny spadek cen kultowych smartfonów! Promocja objęła też słuchawki i opaski sportowe

Huawei wprowadza promocję na wybrane produkty, w tym smartfony z serii Pura 70 oraz słuchawki FreeArc i opaski Band. Oferta obowiązuje do 27 lipca 2025 r. dla kategorii audio oraz do 22 i 29 czerwca dla smartfonów, lub do wyczerpania zapasów. O ile obniżono cenę słuchawek HUAWEI FreeArc, inteligentnej opaski HUAWEI Band 9 oraz Band 10, a także smartfonów z serii HUAWEI Pura 70 i HUAWEI nova 13?