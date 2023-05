Dzieci mają większą moc niż myślisz... Podaruj im moc zabawy!

Nowości systemu Android 14 w wersji Beta 1 dostępne do testów dla użytkowników OnePlus 11 5G

- My, jako dorośli i rodzice, zwykle jesteśmy zajęci i myślimy o tysiącach rzeczy. Dojrzewając tracimy moc wyobraźni. Świat naszych dzieci napędzają nieograniczone umiejętności i pasje, które dają im moc - MOC ZABAWY. Nasza nowa kampania ma zachęcić dzieci i rodziców do wykorzystania swoich pasji i zainteresowań. Na początek warto zacząć od tworzenia z klocków LEGO, tak jak pokazujemy to w naszej kampanii – mówi Joanna Starzycka-Nogaj, Senior Brand Manager LEGO Polska

Dla dzieci zabawa to nie tylko rozrywka, ale przestrzeń, w której mogą naładować się energią, podążać za marzeniami i realizować swoje unikalne pomysły. Klocki LEGO® to doskonała furtka, dzięki której dzieci mogą tworzyć, odtwarzać i wymyślać, co tylko zechcą - wykorzystując swoją MOC ZABAWY.

Zapewnienie dzieciom czasu, miejsca i swobody do zabawy wspomaga ich rozwój i naukę. Wyniki najnowszego badania LEGO Play Well Study* wykazały, że 9 na 10 rodziców uważa, że zabawa pomaga dzieciom w procesach uczenia się nowych rzeczy i rozwijania umiejętności, takich jak kreatywność, które pomogą im w osiąganiu sukcesów w przyszłości. A jak patrzą na to dzieci? Blisko wszystkie ankietowane dzieci w Polsce, zgadzają się ze stwierdzeniem, że zabawa sprawia, iż czują się kreatywne oraz pomaga im próbować nowe rzeczy. 76% młodych ankietowanych uwielbia uczyć się poprzez zabawę, a 97% przyznaje, że sprawia ona, że są szczęśliwe.

„Rodzice powinni poświęcić czas na wspólną zabawę z dzieckiem, a także powinni starać się uczyć maluchy samodzielnej zabawy, co jest procesem. Dzieci potrzebują czasu, aby rozwinąć zdolność swobodnej samodzielnej zabawy i nauczyć się wykorzystywania dostępnych zasobów.” mówi psycholog dziecięca, Dorota Maciejec. „Wspólnie spędzony czas z dzieckiem na zabawie daje możliwość poznania swojego dziecka, jego potrzeb i fantazji, jego mocnych stron czy lęków. Podczas wspólnych interakcji dajemy dziecku pełną uwagę, dzięki czemu czuje się ważne, kochane i docenione. Budujemy z nim więź, bazę wspólnych przyjemnych doświadczeń i wspomnień. W zabawie modelujemy adaptacyjne zachowania, pomagamy dziecku rozwijać strategie radzenia sobie z problemami.”

Kampania LEGO pokazuje, że dla dzieci nie ma granic. Świat to jeden wielki plac zabaw, w którym wiek, miejsce zamieszkania czy zainteresowania nie mają znaczenia. To one ustalają zasady.

Najwyższy czas, aby odkryć MOC zabawy dzieci. Grupa LEGO organizuje różnorodne aktywności, dzięki którym dzieci mogą same doświadczyć przyjemności i korzyści płynących z zabawy. Odwiedź www.LEGO.com/PowerTheirPlay i odkryj, gdzie w pobliżu dzieje się coś ciekawego.

Z okazji Dnia Dziecka 2 maja ruszyła loteria, która będzie trwać aż do 16 czerwca 2023 roku. codziennie do wygrania są trzy zestawy: LEGO Technic Bolid Bugatti, LEGO Friends Dom Autumn oraz LEGO City Terenowy pojazd straży pożarnej. Natomiast główną nagrodą jest rodzinny wyjazd do LEGOLAND w Dubaju!

Jak wziąć udział w loterii? To proste: kup dowolny zestaw w sklepie LEGO i zachowaj paragon lub fakturę. Następnie wypełnij formularz rejestracyjny na stronie loterii i sprawdź, czy wygrałeś! Regulamin loterii wraz z szczegółami akcji znajdziesz na stronie

