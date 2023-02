Śpiewaj i baw się całą noc, budując ten 749-elementowy zestaw LEGO i odkrywaj szczegóły, które odzwierciedlają sceny z kultowego teledysku. Każdy może teraz połączyć domowe karaoke z budowaniem z klocków i zanurzyć się w świecie dyskotek, pączków oraz dynamicznych ruchów tanecznych. Nowy zestaw zawiera tętniącą życiem dyskotekę, pączkarnię, ciężarówkę z lodami i sklep z płytami. Każdy budynek można odłączyć od zestawu, co pozwala na swobodną zabawę i odtwarzanie poszczególnych scen teledysku.

Rozgrzej atmosferę z nowym zestawem LEGO Ideas BTS21 lutego 2023

Grupa LEGO rozgrzewa atmosferę swoim najnowszym zestawem - hołdem dla globalnych ikon popu – zespołu BTS. Zestaw LEGO Ideas BTS Dynamite, zaprojektowany przez fanów LEGO, przedstawia siedmioosobowy zespół na planie teledysku "Dynamite" - światowego przeboju, który w sierpniu 2020 roku osiągnął ponad 100 milionów wyświetleń w mniej niż jeden dzień i miliard odtworzeń w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy. To również pierwszy singiel BTS, który dotarł do pierwszego miejsca list przebojów w Stanach Zjednoczonych.

Śpiewaj i baw się całą noc, budując ten 749-elementowy zestaw LEGO i odkrywaj szczegóły, które odzwierciedlają sceny z kultowego teledysku. Każdy może teraz połączyć domowe karaoke z budowaniem z klocków i zanurzyć się w świecie dyskotek, pączków oraz dynamicznych ruchów tanecznych.

Nowy zestaw zawiera tętniącą życiem dyskotekę, pączkarnię, ciężarówkę z lodami i sklep z płytami. Każdy budynek można odłączyć od zestawu, co pozwala na swobodną zabawę i odtwarzanie poszczególnych scen teledysku.

Zestaw nie byłby kompletny bez największego południowokoreańskiego boysbandu na świecie - który teraz po raz pierwszy jest dostępny także w formie minifigurek LEGO. Wszystkie siedem minifigurek członków zespołu - RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V i Jung Kook - są gotowe, by śpiewać i tańczyć na scenie LEGO.

Ten zestaw LEGO Ideas był pomysłem fanów LEGO i przyjaciół - Josha, 20-latka z Indiany, i Jacoba, 21-latka z Nowego Jorku. Łącząc swoją miłość do BTS i pasję do budowania z klocków LEGO, wspólnie pracowali nad stworzeniem tego zestawu. Jacob tak opisuje proces konstruowania zestawu: "Josh zajął się budową i projektowaniem, a ja, jako ogromny fan BTS, powiedziałem mu, co musi się w nim znaleźć, jakie szczegóły były najważniejsze. To był naprawdę fajny projekt."

Josh dodaje: "Jacob miał wiedzę na temat BTS i był w stanie ukierunkować moją budowę w odpowiedni sposób. Oglądałem teledysk w kółko próbując uchwycić jego esencję w klockach LEGO. To było szalone, gdy projekt z dnia na dzień stał się viralowy w sieci."

Opowiadając o tworzeniu zestawu, Federico Begher, szef LEGO Product Group, skomentował: "Kiedy zobaczyliśmy kolorowy projekt Josha i Jacoba, wiedzieliśmy, że to będzie hit, czego dowodem było to, jak szybko osiągnęli 10 000 głosów wsparcia na platformie LEGO Ideas. Fani BTS już zdążyli polubić ten projekt, dlatego ważne było, abyśmy byli jak najbardziej wierni oryginalnej kreacji. Zestaw podkreśla kreatywność, pasję i co najważniejsze - zabawę! Nie możemy się doczekać, by zobaczyć, jak fani będą go budować i prezentować."Zestaw LEGO Ideas BTS Dynamite dostępny od początku marca 2023 roku na www.LEGO.com/BTS i w sklepach stacjonarnych w cenie 479,99 zł.

Polecany artykuł: Nowi przyjeciele LEGO Friends zawitają we Wroclavii

Tańczące z Promocjami 23.02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Grupa LEGO została założona w Billund w Danii w 1932 r. przez Olego Kirka Kristiansena, a jej nazwa pochodzi od dwóch duńskich słów LEg GOdt, co oznacza "baw się dobrze". Dziś Grupa LEGO pozostaje firmą rodzinną z siedzibą w Billund. Jednak jej produkty są obecnie sprzedawane w ponad 130 krajach na całym świecie.