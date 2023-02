Nowi przyjeciele LEGO Friends zawitają we Wroclavii

W najbliższy piątek i sobotę w centrum handlowym Wroclavia rodziny znajdą cztery strefy zabawy dla dzieci. W głównej części najmłodszych powitają animatorzy i wręcza im powitalną naklejkę. Dalej mali goście przeniosą się do świata Heartlake, miasteczka znanego z popularnej serii LEGO Friends, gdzie zwiedzą pokoje nowych bohaterów, poznając ich pasje i zainteresowania.

W każdym pokoju na najmłodszych będą czekały zadania do wykonania, przy wejściu do strefy uczestnicy dostaną kartę misji, w której będą zaznaczać zainteresowania poszczególnych bohaterów. Co dokładnie przygotowała Grupa LEGO dla małych gości?

W pokój Lyann dzieci „namalują” z klocków swój autoportret.

W pokoju Leo zbudują wymarzoną babeczkę i wezmą udział w pierwszej lekcji surfingu- balansowaniu ciałem z pomocą specjalnej deski.

W pokoju Novy zagrają w grę zręcznościową.

W pokoju Aliyi goście będą mogli wykazać się znajomością nowych postaci rozwiązując zagadkę. Za dobra odpowiedź dzieci otrzymają nagrodę.

Każdy uczestnik po skończonym zadaniu otrzyma imienny dyplom oraz pamiątkowy plakat.

Konkursy i kreatywne budowanie dla wszystkich

Gdy dzieci poznają już wszystkie nowe postaci LEGO Friends przejdą do strefy swobodnego budowania, gdzie razem z rodzicami mogą budować dowolne konstrukcje. Jeśli najmłodsi chcą stanąć do rywalizacji z innymi, mogą przejść do strefy konkursowej (tylko dla dzieci), gdzie co godzinę prowadzący będą ogłaszać hasło – temat konkursu. Dzieci chętne do udziału, będą tworzyć własne budowle, a następnie umieszczą je na mini scenie. Najciekawsze konstrukcje zostaną nagrodzone prezentem-niespodzianką. Każde dziecko, które nie otrzymało nagrody głównej dostaje nagrodę pocieszenia.

Najmłodsze dzieci od 1,5 roku życia również mogą brać udział w zabawie. W strefie LEGO® DUPLO® znajduje się „basen” wypełnionym większymi klockami oraz stoliczki do zabawy. Strefa zabawy LEGO we Wroclavii jest dostępna dla wszystkich, bezpłatnie w godz. 11-19.

Tańczące z promocjami 09.02.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

O Grupie LEGO

Misją Grupy LEGO jest inspirowanie i rozwijanie poprzez zabawę przyszłych projektantów i konstruktorów. System zabawy LEGO, którego fundamentem są klocki LEGO, pozwala dzieciom i fanom budować i przebudowywać wszystko to, co potrafią sobie wyobrazić.

Grupa LEGO została założona w Billund w Danii w 1932r. przez Olego Kirka Kristiansena. Nazwa firmy pochodzi od dwóch duńskich słów LEg GOdt, które oznaczają „baw się dobrze”. Dzisiaj Grupa LEGO wciąż jest przedsiębiorstwem rodzinnym z siedzibą w Billund, ale jej produkty są sprzedawane w ponad 130 krajach świata.