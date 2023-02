Jeden zestaw LEGO, by rządzić wszystkimi! Oto LEGO Władca Pierścieni: Rivendell

Dom Elronda, czyli Rivendell jest kluczową lokalizacją w Śródziemiu i dla wielu wydarzeń z trylogii Władcy Pierścieni, gdyż to właśnie tam uformowała się Drużyna i rozpoczęło się dążenie do zniszczenia Jedynego Pierścienia. Zestaw LEGO Władca Pierścieni: Rivendell odwzorowuje ulubione przez fanów scenerie oraz zawiera kilka ciekawych niespodzianek. Co więcej, można go zbudować w trzech częściach:

Część pierwsza zawiera:

Radę Pierścienia – z kompletem krzeseł dla Rady oraz cokołem, na którym po raz pierwszy ujawniony zostaje pierścień, a Drużyna dyskutuje, jak go zniszczyć.

Sypialnię Froda - z biurkiem i skrzynią, gdzie młody hobbit odzyskuje siły po uratowaniu go przez Arwenę z rąk Nazgûlów, zanim połączy się z Bilbo.

Gabinet Elronda - ze słynnymi obrazami z historii Śródziemia.

Część druga zawiera:

Wieżę elfów - prezentującą pięć posągów bezimiennych sławnych wojowników elfickich z przeszłości.

Część trzecia zawiera:

Altanę, rzekę i most - aby odtworzyć scenę, w której Bractwo wyrusza z Rivendell.

W zestawie jest też 15 minifigurek - w tym wszystkich dziewięciu członków Bractwa: Gandalf Szary, wszyscy czterej hobbici (Frodo Baggins, Samwise Gamgee, Merriadoc "Merry" Brandybuck i Peregrin "Pippin" Took), Legolas, Gimli, Boromir i Aragorn. Towarzyszą im też minifigurki Elronda, Arweny, Bilbo Bagginsa, a także dodatkowe elfy i krasnolud Gloin.

Zarówno fani LEGO, jak i Władcy Pierścieni odnajdą kilka nowych elementów LEGO ze świata Śródziemia, w tym: miecz Bilbo „Żądło”, rozbite odłamki Narsila, miecz strażnika Aragorna, miecz Boromira, a także liczne topory krasnoludów i elfickie ostrza, dzięki którym Bractwo będzie dobrze uzbrojone na czekającej je wyprawie.

Opowiadając o zestawie, LEGO Design Master, Mike Psaiki powiedział: "Istotnym było dla nas, że stworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego odwzorowując Rivendell. Chcieliśmy dodać jak najwięcej szczegółów i stworzyć ciekawe doświadczenie podczas budowy, aby zachwycić fanów odtwarzających sceny lub dumnie eksponujących dom Elronda. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z ostatecznego wyglądu i tego, jak ożywiliśmy Rivendell w formie klocków."

Zestaw LEGO Władca Pierścieni: Rivendell będzie dostępny w cenie 2399,99 zł – najpierw wyłącznie dla członków bezpłatnego programu LEGO VIP od 5 do 7 marca 2023 r. wraz z darmowym zestawem LEGO Brickheadz Frodo i Golum (40630). Od 8 marca 2023 roku zestaw LEGO The Lord of the Rings: Rivendell będzie dostępny w sklepach detalicznych LEGO i na stronie www.LEGO.com/LOTR.

O Grupie LEGO

Misją Grupy LEGO jest inspirowanie i rozwijanie budowniczych jutra poprzez moc zabawy. System LEGO in Play, którego fundamentem są klocki LEGO, pozwala dzieciom i fanom budować i przebudowywać wszystko, co tylko sobie wymyślą. Grupa LEGO została założona w Billund w Danii w 1932 r. przez Olego Kirka Kristiansena, a jej nazwa pochodzi od dwóch duńskich słów LEg GOdt, co oznacza "baw się dobrze". Dziś Grupa LEGO pozostaje firmą rodzinną z siedzibą w Billund. Jednak jej produkty są obecnie sprzedawane w ponad 130 krajach na całym świecie.