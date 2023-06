Dźwięk w filmie. Czy jest równie istotny jak obraz?

Co piąta osoba, której zawiesza się w pracy laptop, ma ochotę wyrzucić go przez okno

Obraz to nie wszystko – rola dźwięku w filmie

Oczywiście – główną rolą telewizora jest wyświetlanie jak najlepszej jakości obrazu. Wybierając urządzenie do domu, zwykle kierujemy się płynnością obrazu, wiarygodnym odwzorowaniem kolorów, ich głębokością i intensywnością, a także kontrastem. Nic dziwnego – obraz ma cieszyć oko i sprawiać, że oglądanie będzie przyjemne. Ale czy sam obraz wystarczy do pełni wrażeń filmowych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto przeprowadzić niewielki eksperyment. Włącz swój ulubiony film, ale tym razem wyłącz audio. Założymy się, że podczas niemego seansu nie towarzyszyły Ci te same emocje, które odczuwasz, oglądając ten sam film z fonią. To proste doświadczenie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa dźwięk w filmach.

Jak powstaje dźwięk do filmu

Możemy wyróżnić dwa rodzaje słyszanych dźwięków w filmie – udźwiękowienie oraz ścieżkę muzyczną. Udźwiękowienie to imitacja wszelkich naturalnych odgłosów, które powstają na skutek wykonywanych czynności, takich jak stukanie, klaskanie czy uderzenie. Drugim rodzajem dźwięku filmowego jest ścieżka muzyczna składająca się ze skomponowanych lub już istniejących utworów. Ścieżka muzyczna nadaje wyjątkowy charakter filmom, a zdarza się, że ich autorzy są równie słynni co reżyserzy. W historii kina dobrze znane są filmy, których ścieżkę dźwiękową rozpoznać można już po kilku dźwiękach. Charakterystyczna muzyka nadaje niepowtarzalny klimat i stanowi wartość dodatnią podczas seansu.

Efekty dźwiękowe, które słyszymy w filmach, w większości powstają w studiu nagraniowym, a nie na planie. Dzięki temu twórcy mogą osiągnąć jeszcze lepszy efekt. Za udźwiękowienie odpowiadają realizatorzy, którzy samodzielnie tworzą i rejestrują odgłosy. Korzystają przy tym z różnych przedmiotów bądź imitatorów odgłosów. Popularnym rozwiązaniem jest również korzystaniem z banków dźwięku. Obecnie do tworzenia ścieżki dźwiękowej stosuje się programy komputerowe, które dzięki innowacyjnym technologiom pozwalają na niemalże nieograniczoną edycję i nadanie unikalnych efektów.

Przenieś się w centrum wydarzeń z Dolby Atmos

Jeszcze do niedawna przestrzenne brzmienia były zarezerwowane tylko dla dużych sal kinowych. Dzięki rozbudowanemu systemowi audio w kinach możliwe jest osiągnięcie efektu otaczającego dźwięku, który sprawia, że czujemy się jakbyśmy byli w centrum wydarzeń. Obecnie tzw. „surround sound” jest już powszechny również w domowych warunkach. Wszystko za sprawą dynamicznego rozwoju technologii. Jedną z najbardziej renomowanych technologii w tym obszarze jest Dolby Atmos. To technologia która podczas seansu sprawia wrażenie, jakby fonia docierała do widza z różnych stron. Dolby Atmos pozwala na emisję niemalże nieograniczonej liczby brzmień, dzięki czemu oferuje tak bogaty dźwięk. Telewizor dedykowany domowym seansom filmowym powinien być wyposażony w tę technologię dla uzyskania najlepszych efektów.

Soundbar – lepszy dźwięk w Twoim domu

Nowoczesne telewizory z reguły wyposażone są w dobrej jakości głośnik, który w połączeniu z technologią Dolby Atmos spełni codzienne potrzeby. Jeśli jednak chcemy wznieść dźwięk podczas seansu filmowego na wyższy poziom, warto zainwestować w dodatkowe urządzenie, jakim jest soundbar, będący nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego kina domowego złożonego z kilku głośników. Ten zewnętrzny system audio gwarantuje wysokiej jakości wrażenia, a przy tym stanowi oszczędność miejsca i pieniędzy. Dzięki swojemu kompaktowemu rozmiarowi idealnie sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach, ponieważ zajmuje znacznie mniej miejsca, a także będzie stanowić estetyczny element aranżacyjny.

Wybierając soundbar do swojego salonu, warto wybrać ten, który zapewni najwyższej jakości wrażenia dźwiękowe. Takim urządzeniem jest 5.1.2-kanałowy soundbar U5120GW od Hisense, zapewniający wielowymiarowy dźwięk. Urządzenie wyposażone jest w 11 głośników oraz bezprzewodowy subwoofer o mocy 180 W. Łączna moc urządzeina to aż 510 W. Model U5120GW to uniwersalne urządzenie, które można wykorzystać zarówno do oglądania filmów, jak i słuchania muzyki. Z myślą o różnych potrzebach oglądających wyposażony został w 7 dedykowanych trybów, wśród których znajdziemy: tryb filmowy, tryb muzyczny oraz tryb wiadomości. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala na optymalizację dźwięku odpowiednio do wyświetlanej sceny w każdym z automatycznych trybów. To właśnie zróżnicowany i dynamiczny dźwięk zapewnia najlepsze wrażenia audio. Dla jeszcze lepszej jakości brzmienia soundbar U5120GW od Hisense wyposażony jest w technologię Dolby Atmos. Urządzenie łatwo podłączysz do telewizora za pomocą jednego kabla HDMI bądź bezprzewodowo poprzez bluetooth.

W 2022 roku soundbar U5120GW otrzymał tytuł najlepszego produktu w kategorii Home Theatre Soundbar, uzyskując prestiżową nagrodę EISA AWARDS.

Tańczące z Promocjami 05.06 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.