Normalne połączenie a oszustwo: jak odróżnić?

Pewnie zauważyłeś, że Polska ma problem z oszustwami telefonicznymi. Na przestrzeni ostatnich lat oszuści zabrali niczego niepodejrzewającym ofiarom wiele tysięcy złotych i trudno oczekiwać, że problem ten szybko zniknie. Jeśli otrzymasz połączenie, istnieje kilka sposobów sprawdzenia, czy jest ono legalne, czy nie.

Sprawdź, co mówi twój telefon

Gdy nadejdzie połączenie, poszukaj wyświetlanego numeru i lokalizacji. Jeśli Twój telefon nie wyświetla żadnych informacji i wyświetla komunikat w rodzaju Nieznany, istnieje duże prawdopodobieństwo, że po drugiej stronie linii znajduje się oszust. Każdy może ukryć swój numer, ale najlepiej pozwolić temu numerowi przejść do poczty głosowej i oddzwonić, jeśli jest to ktoś, kogo znasz. Jeśli na telefonie widnieje informacja „Prawdopodobne oszustwo”, zazwyczaj jest to prawda; możesz zignorować połączenie.

Poszukaj weryfikacji

Operatorzy rozpoczęli weryfikację numerów telefonów po odebraniu połączenia. Aplikacja telefoniczna Google dodaje także plakietkę do połączeń przychodzących, którą może przypisać do firmy. Niestety, nie weryfikuje to każdego połączenia od legalnej firmy ani nie eliminuje legalnych firm korzystających z automatycznych połączeń.

Uważaj na fałszywe numery

Czy kiedykolwiek zadzwoniono do Ciebie z numeru, który wyglądał na Twój własny, ale brakowało kilku numerów? Nie odbieraj tych połączeń; oszuści lubią fałszować numery telefonów i namawiać was do odebrania.

Jak sprawdzić, co to za numer do mnie dzwoni?

Jeśli chcesz szybko dowiedzieć się, czy dzwoniący jest oszustem, przeprowadź szybkie wyszukiwanie w Internecie. Przykładowo otrzymałem połączenie z numeru, którego nie rozpoznałem. Zamiast oddzwonić, wyszukałem go w Internecie i odkryłem, że numer jest połączony z call center firmy.

Inny numer telefonu nie dał żadnych wiarygodnych wyników, co sugeruje, że może to być oszust lub automatyczny rozmówca. Ogólna zasada jest taka, że jeśli wynikami wyszukiwania są głównie witryny umożliwiające wyszukiwanie wsteczne telefonów, można śmiało założyć, że inne osoby otrzymały nieuzasadnione połączenia z tego samego numeru i zgłaszają to, aby ostrzec innych.

Wyszukiwanie numeru telefonu

Skoro już mowa o wyszukiwaniu numerów telefonów, jeśli naprawdę chcesz poszukać informacji o konkretnym, istnieje wiele stron internetowych, które mogą Ci w tym pomóc. Zwykle trzeba zapłacić, aby uzyskać wartościowe informacje, ale istnieje kilka narzędzi, które mogą Ci pomóc za darmo. Takie strony znajdziesz w Internecie lub w sklepach App Store/Google Play. Za niektóre będzie trzeba zapłacić. My polecamy skorzystać z www.truecaller.com.

