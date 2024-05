Szybkie ładowanie: Jak działa, ile daje moc ładowarki i czy może uszkodzić nasz telefon?

The Lord of The Rings: The Rings of Power

Szybkie ładowanie to ogromna rewolucja

Możliwość szybkiego naładowania telefonu lub tabletu może oznaczać różnicę między godzinami beztroskiego użytkowania a szukaniem najbliższej kawiarni w celu uzyskania gniazdka elektrycznego. Szybkie ładowanie stopniowo staje się niemal wszechobecną funkcją, która umożliwia naładowanie urządzenia w ułamku czasu potrzebnego w przeszłości.

Czy mój telefon obsługuje szybkie ładowanie?

Sprawdź, jaką prędkość ładowania i standard obsługuje Twój telefon na opakowaniu lub w witrynie producenta, sprawdź, czy adapter ścienny wykorzystuje tę samą technologię (zwykle mają one pomocne etykiety) i sprawdź, jakie funkcje ładowania obsługuje Twój kabel (używaj najlepiej tego, który jest dołączony do urządzenia). Jeśli którekolwiek z nich są niezgodne lub nieaktualne, może być konieczna ich wymiana, aby uzyskać najszybsze prędkości ładowania.

Jak działa szybkie ładowanie?

Moc wyjściowa ładowarki jest kwestią natężenia i napięcia. Amperaż (lub prąd) to ilość energii elektrycznej przepływającej z akumulatora do podłączonego urządzenia, natomiast napięcie to natężenie prądu elektrycznego. Pomnożenie ich daje moc lub całkowitą moc. Większość standardów szybkiego ładowania zazwyczaj zmienia napięcie zamiast zwiększać natężenie w celu zwiększenia ilości energii potencjalnej.

Większość telefonów i innych urządzeń może obsłużyć co najmniej 5 V/2,4 A. Wprowadzenie USB-C umożliwia jeszcze większe prędkości do 100 W (20 V/5 A). USB4, które również opiera się na złączu typu C, teoretycznie obsługuje do 240 W (48 V/5 A).

Pamiętaj, że Twoje urządzenie pobierze tylko tyle energii, na ile pozwala jego obwód ładowania. Żeby ładowanie, a co dopiero szybkie ładowanie, działało prawidłowo, urządzenie, kabel i adapter muszą być dopasowane.

Która ładowarka jest najlepsza do szybkiego ładowania?

Chociaż w branży mobilnej pojawiło się wiele różnych standardów szybkiego ładowania, rozpowszechnienie portów USB-C oznacza, że większość telefonów korzysta obecnie z USB Power Delivery (USB PD). Protokół ten negocjuje odpowiednią ilość energii pomiędzy ładowarką a telefonem. Oczywiście prawie żaden telefon nie obsługuje poziomu mocy zbliżonego do maksymalnego ze względu na ryzyko ciągłego wysyłania tak dużej ilości energii do urządzenia. To powiedziawszy, funkcja programowalnego zasilacza (PPS) umożliwia ładowarce regulację mocy wyjściowej w krokach tak małych jak 20 mV. W rezultacie telefony mogą żądać dokładnie takiego prądu i napięcia, jakiego potrzebują. Pomaga to zmniejszyć wytwarzanie ciepła i wydłużyć żywotność baterii. Najlepsze sprzęty oparte są o różne technologie:

Power Delivery - od 10 do 100 W, technologia rozwijana już od 2012 roku

Quick Charge - do 27W, standard opracowany przez firmę Qualcomm

SuperVOOC - moc do 240 W, standard spotykany w smartfonach Oppo, OnePlus, realme, Vivo

Huawei SuperCharge

MediaTek Pump Express

i inne

Czas ładowania baterii

Teoretycznie czas napełniania baterii w smartfonie można sprowadzić do takich wyliczeń:

przy ładowaniu 18 W - niecałe 62 minuty

przy ładowaniu 25 W - 44,5 minuty

przy ładowaniu 33 W - 33,4 minuty

przy ładowaniu 45 W - 24,5 minuty

przy ładowaniu 67 W - 16,5 minuty

przy ładowaniu 80 W - 14 minut

przy ładowaniu 120 W - nieco ponad 9 minut

przy ładowaniu 240 W - 4,5 minuty

Oczywiście ciężko żeby tego typu wyliczenia sprawdziły się w praktyce, dlaczego? Przede wszystkim przez cały czas ładowania nie możemy osiągnąć maksymalnej mocy.

Czy szybkie ładowanie niszczy baterię?

W teorii większa moc oznacza większe nagrzewanie się podzespołów urządzenia, co z pewnością nie jest dla nich korzystne, jednak producenci oraz dotychczasowe testy udowadniają nam, że nie jest to szkodliwe.

