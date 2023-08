Ekstra promocje na pięciolecie POCO w Polsce

Nowe promocje na nadchodzący nowy rok szkolny. Co oferuje huawei.pl?

POCO F5 Pro

To prawdziwy tytan mocy. Płynnie obsłuży nawet najbardziej wymagające aplikacje i gry mobilne. Wbudowany procesor Snapdragon 8+ Gen 1 oferuje olbrzymie zasoby siły obliczeniowej. Nad stabilnością pracy czuwa chłodzenie oparte na komorze parowej o powierzchni 5000 mm2. Osiągi są jeszcze bardziej imponujące dzięki szybkiej pamięci RAM (LPDDR5) i masowej (UFS 3.1). Główny aparat o rozdzielczości 64 MP wyposażony jest w optyczną i cyfrową stabilizację obrazu. Ekran również z najwyższej ligi – osiąga jasność szczytową do 1400 nitów, wyświetla do 68 miliardów kolorów, a ponadto jest zgodny z normami Dolby Vision i HDR. Warto zwrócić uwagę, że w promocji znalazły się obie konfiguracje pamięci – również ta dla najbardziej wymagających, 12+512GB. Cena za konfigurację: 12 GB + 512 GB: 2999 zł. Cena za konfigurację: 12 GB + 256 GB: 2599 zł.

POCO F5

Ten smartfon idealnie oddaje filozofię POCO – wszystko, czego potrzebujesz, nic zbędnego. Ekran AMOLED, procesor Snapdragon 7+ Gen 2, wydajne chłodzenie Liquid Cool, szybka pamięć LPDRR5 i UFS 3.1, główny aparat 64 MP, głośniki stereo, port podczerwieni i długi czas pracy na baterii. Wszystkie te topowe specyfikacje dostajemy w rozsądnej cenie. W opakowaniu ładowarka USB-C. Cena za konfigurację: 12 GB + 256 GB: 1999 zł.

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 Pro to przede wszystkim aparat 108 MP, który robi niezwykle żywe i szczegółowe zdjęcia. Edycja wideo 4K na ekranie smartfonu? Żaden problem. Moc procesora Snapdragon 778G umożliwia to i wiele więcej. Bateria 5000 mAh pozwala na pracę całą dobę, a dzięki ładowaniu 67 W smartfon naładujemy błyskawicznie. Cena za konfigurację: 8 GB + 256 GB: 1499 zł.

POCO X5 5G

Budżetowy brat wersji X5 Pro ma genialny wyświetlacz AMOLED+ o przekątnej 6,67 cala, kontrast 4 500 500:1, jasne i bogate kolory oraz wysoką częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Posiada wiele funkcji, dziś nieco rzadziej spotykanych w smartfonach, a nadal uwielbianych przez grono użytkowników tego typu urządzeń – gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz nadajnik podczerwieni do sterowania urządzeniami z pilotem. Cena za konfigurację: 8 GB + 256 GB: 1299 zł.

POCO C40

Model C40 jest przeznaczony dla użytkowników szukających niewysokich cen, ale rozumiejących, co w smartfonie jest najważniejsze. Bateria ma pojemność aż 6000 mAh, a ekran przekątną 6,71 cala. Całości dopełnia niezastąpione gniazdo słuchawek mini-jack 3,5 mm oraz radio FM. Urządzenie klasy budżetowej o zaskakujących możliwościach. Cena za konfigurację: 3 GB + 32 GB: 399 zł. Cena za konfigurację: 4 GB + 64 GB: 499 zł.

POCO M5

Imponująco szybki w swej klasie. Zarówno, jeśli chodzi o pracę ośmiordzeniowego procesora MediaTek Helio G99, zbudowanego w procesie technologicznym 6nm, przesyłanie i zapisywanie danych (dzięki szybkiej pamięci LPDDR4X + UFS 2.2, z opcją rozszerzenia do 1 TB), jak i dynamicznie (od 30 do 90 Hz) odświeżany ekran FHD+, pokryty specjalnym szkłem Gorilla® Glass. Poniżej 1000 zł możemy kupić smartfon, na którym spokojnie można grać lub używać do każdego celu przez cały dzień. Wisienkami na torcie są aparat główny 50 MP, Bluetooth w wersji 5.3 oraz funkcja pilota zdalnego sterowania. Cena za konfigurację: 4 GB + 128 GB: 599 zł.

POCO M5s

Genialny ekran AMOLED FHD+, głośniki stereo, aparat 64 MP (i trzy inne, w tym makro i ultraszerokokątny) ze wsparciem AI, odporność na zachlapania i pył. Pakiet takich opcji dostajemy teraz w okazyjnej cenie. Mało? POCO M5s ma niemal wszystko czego można oczekiwać od smartfona - szybkie ładowanie 33W, płatności NFC, czytnik kart SD, czytnik linii papilarnych oraz przydatne gniazdo słuchawkowe mini-jack 3,5 mm. To jeden z najlepiej wyposażonych smartfonów w tym przedziale cenowym. Teraz dostępny aż o 400 zł taniej. Cena za konfigurację: 4 GB + 128 GB: 799 zł.

