POCO oficjalnym partnerem 26 sezonu ESL Mistrzostw Polski w CS:GO

- POCO, jako marka ludzi młodych i aktywnych, konsekwentnie buduje swoją obecność w świecie esportu. Partnerstwo z ESL Gaming Polska, cenioną organizacją e-sportową, to naturalny krok w kierunku rozwoju tego segmentu smartfonów, jak i promocji esportu w Polsce. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny będziemy mogli współpracować przy tym wydarzeniu i wspólnie z Fanami kibicować zawodnikom – mówi Andrzej Lewkowski, rzecznik marki POCO w Polsce.

ESL Mistrzostwa Polski to najdłużej trwająca liga esportowa w Polsce, w której topowe lokalne drużyny rywalizują o tytuł ESL Mistrza Polski oraz możliwość grania na najwyższym poziomie w prestiżowych międzynarodowych rozgrywkach. Tegoroczna wiosenna edycja to 26. odsłona cyklu, która wprowadza nowy format rozgrywek, który stawia na intensyfikację wrażeń – faza grupowa, faza spadkowa, faza ostatniej szansy oraz finały zostaną rozegrane w przeciągu niecałego miesiąca, dostarczając zawodnikom i fanom maksymalną dawkę w krótkim czasie. Stawka jest wysoka – zawodnicy walczą nie tylko o prestiżowy tytuł, ale także o udział w puli nagród w wysokości 100 000 złotych oraz miejsce w kwalifikacjach do 18. Sezonu międzynarodowej ligi ESL Pro League.

Przedbiegi do mistrzostw rozpoczęły się już 22 kwietnia, a 12 maja udało się wyłonić 8 drużyn awansujących do następnego etapu. Kolejnym krokiem w rozgrywkach jest faza grupowa, w którą wkraczamy właśnie dzisiaj! - ESL Mistrzostwa Polski to jedyna lokalna liga, która co sezon pozwala zespołom walczyć o możliwość rywalizacji w ramach prestiżowych globalnych rozgrywek esportowych. Cykl stwarza możliwości dla zawodników niezależnie od ich stażu - doświadczonym polskim drużynom pozwala na walkę o awans do międzynarodowych turniejów, natomiast amatorskim zespołom daje okazję do postawienia pierwszych kroków na profesjonalnej scenie CS:GO oraz spróbowanie swoich sił w walce przeciwko weteranom branży – mówi Aleksandra Zwierzyńska, Senior Account Manager, ESL Gaming Polska.

Przez ostatnie pięć lat POCO rozwijało autorskie technologie, aby zaspokajać potrzeby i oczekiwania fanów marki. Ciągłe badania i nieustanne udoskonalanie flagowej linii POCO zaowocowały dwoma urządzeniami z serii F5, które otwierają graczom drzwi do świata nowych możliwości. Droższy POCO F5 Pro jest pierwszym smartfonem marki wyposażonym w wyświetlacz 6,67” WQHD+ 120 Hz Flow AMOLED DotDisplay i procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Z kolei tańszy POCO F5 jest pierwszym smartfonem marki z nowym procesorem Snapdragon 7+ Gen 2, a jego ekran 120 Hz Flow AMOLED DotDisplay ma również przekątną 6,67” i rozdzielczość FHD+.

