Okazją do stworzenia kalendarza jest premiera OnePlus 13 – nowoczesnego smartfona stworzonego z myślą o odkrywcach. Aktywacja jest też odpowiedzią na wyniki badań marki, według których 50 proc. Polaków czuje się ograniczona w realizowaniu swoich podróżniczych marzeń.1 Więcej o kalendarzu dla odkrywców i tym jak go zdobyć, można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 stycznia 2025 r.

Aż 52 proc. Polaków jest przekonanych, że w 2025 roku wyjdzie ze swojej strefy komfortu w kwestiach podróżniczych – wynika z badań marki OnePlus. Do takich deklaracji zachęca nas świąteczny czas oraz zbliżający się nowy rok. To tradycyjnie okres postanowień i kreacji nowej wersji siebie. Motywacje stojące za chęcią podróżowania i podejmowania ryzyka są wyraźne. Ciekawość innych kultur przekonuje 50 proc. respondentów do odkrywania świata, 42 proc. ankietowanych interesuje natura i aktywności na świeżym powietrzu, a 41 proc. zachęca do podróżowania aspekt poszerzania swoich horyzontów.

Pomimo zdecydowanej postawy i jasnych deklaracji, że jesteśmy poszukiwaczami przygód (71 proc. ankietowanych), aż 50% Polaków nie jest w stanie zrealizować swoich marzeń z powodu takich barier jak ograniczenia finansowe (49 proc.), obowiązki rodzinne (34 proc.) oraz brak czasu (27 proc.). Z tego powodu marka OnePlus ogłasza konkurs na wyjątkowy kalendarz adwentowy o wartości ponad 100 tys. zł – Explorer’s Adventure Calendar. Jego celem jest zainspirowanie do odkrywania świata i umożliwienie przeżycia wyjątkowej przygody. Jedyną “ceną”, jaką trzeba zapłacić, jest gotowość do eksploracji.

Za 12. z 13. “okienek” kalendarza kryją się ekscytujące przygody, których doświadczy osoba wylosowana w konkursie, wraz z osobą towarzyszącą, w ciągu 10-dniowej podróży na Islandię. Oto kilka z nich:

Nurkowanie między płytami tektonicznymi, gdzie z bliska można zobaczyć skorupę Ziemi, zanurzając się w wodach między płytami północnoamerykańską i euroazjatycką.

Kąpiel w geotermalnych źródłach Sky Lagoon, w których można zrelaksować się w kojącej wodzie z widokiem na Ocean Atlantycki.

Wycieczka po tunelu lawowym, czyli doświadczenie potęgi islandzkich wulkanów i odkrycie naturalnej magmy, która czyni to miejsce wyjątkowym.

Ekspedycja superciężarówką do Doliny Bogów – zapierającej dech w piersiach Doliny Þórsmörk, gdzie krajobraz tworzą majestatyczne lodowce, bujne doliny i spokojne rzeki.

Obserwacja wielorybów ze statku – płetwali karłowatych, humbaków, morświnów i delfinów białonosych w towarzystwie bogatego życia ptaków.

Poza 12. przygodami, jest jeszcze ostatnia, specjalna niespodzianka: nowy OnePlus 13 – nowoczesny smartfon stworzony, by towarzyszyć w odkrywaniu świata. To przydatny prezent, biorąc pod uwagę nadchodzące przygody – w badaniu 62 proc. Polaków potwierdziło, że smartfon to niezbędny element każdej podróży. W trakcie ekspedycji aż 41 proc. respondentów korzysta z map i nawigacji GPS, a 36 proc. badanych z aplikacji pomagających w podróżowaniu. Co ciekawe, 32 proc. osób inspiruje się informacjami wyszukanymi w social mediach podczas odkrywania świata.

W oczekiwaniu na OnePlus 13

OnePlus 13 łączy innowacyjność, wydajność oraz funkcje AI z eleganckim i spektakularnym designem. Model będzie dostępny w trzech zachwycających kolorach – Black Eclipse, Arctic Dawn i Midnight Ocean:

Wersja Midnight Ocean będzie pierwszym telefonem z obudową z wegańskiej skóry, wykonanej z mikrowłókna. Obudowa została zaprojektowana w celu uzyskania doskonałej równowagi między luksusowym odczuciem w dłoni a odpornością na zarysowania i uszkodzenia;

Black Eclipse wyróżnia się eleganckim, czarnym szkłem z teksturą drewna różanego;

Wersja Arctic Dawn wprowadza unikalną powłokę szklaną, oferującą komfortowy, delikatny dotyk oraz powierzchnię odporną na odciski palców, co zapewnia nieskazitelną estetykę.

To pierwszy telefon OnePlus, który posiada certyfikaty IP68 i IP69, co czyni go idealnym towarzyszem każdej podróży dla osób wymagających wyjątkowej odporności od swoich codziennych urządzeń. Wykorzystana technologia ekranu RadiantView zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, umożliwiając optymalne wyświetlanie nawet w intensywnym świetle słonecznym, zapewniając odpowiedni komfort. Rozwiązanie Aqua Touch 2.0 poprawia czułość ekranu na dotyk w wilgotnych warunkach wykrywając krople wody i dostosowując ustawienia dotyku, co pozwala na nieprzerwaną interakcję w różnych warunkach.Co więcej, aparat Hasselblad 5. generacji umożliwia fotografię portretową w bardzo wysokiej jakości, a przełomowa funkcja w mobilnej wideo-fotografii – 4K Dolby Vision – pozwala tworzyć filmy nawet o jakości kinowej.

OnePlus zaprezentuje wszystkie nowe i ekscytujące funkcje modelu 13 podczas premiery w styczniu 2025 roku.– Naszym celem, przy projektowaniu Explorer’s Adventure Calendar, było zainspirowanie i umożliwienie początkującym odkrywcom wyruszenia w podróż, o której zawsze marzyli. Niedługo po publikacji wyników konkursu odbędzie się premiera OnePlus 13, telefonu stworzonego dla odkrywców z funkcjami zaprojektowanymi tak, by wytrzymać nawet najbardziej wymagające przygody. Będzie to idealny towarzysz w każdych warunkach: w deszczu, śniegu czy słońcu, aby tworzyć magiczne wspomnienia – powiedziała Celina Shi, Chief Marketing Officer, OnePlus Europe.