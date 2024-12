Nowy rok, nowy OnePlus. Polska premiera OnePlus 13 w styczniu 2025 roku

Nowy OnePlus 13 łączy innowacyjność, wydajność oraz funkcje AI z eleganckim i spektakularnym designem. Model będzie dostępny w trzech zachwycających kolorach – Black Eclipse, Arctic Dawn i Midnight Ocean. To pierwszy smartfon OnePlus, który posiada certyfikaty IP68 i IP69, co czyni go idealnym towarzyszem każdej podróży. Szczególnie dla osób wymagających wyjątkowej odporności od swoich codziennych urządzeń.

Wersja Midnight Ocean będzie pierwszym telefonem z obudową z wegańskiej skóry, wykonanej z mikrowłókna. Obudowa została zaprojektowana w celu uzyskania doskonałej równowagi między luksusowym odczuciem w dłoni a odpornością na zarysowania i uszkodzenia. Kolorystyka Black Eclipse wyróżnia się eleganckim, czarnym szkłem z teksturą drewna różanego. Wersja Arctic Dawn wprowadza unikalną powłokę szklaną, oferującą komfortowy dotyk oraz powierzchnię odporną na odciski palców, co zapewnia nieskazitelną estetykę.

W OnePlus 13 wykorzystano technologię ekranu RadiantView, która zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, umożliwiając optymalne wyświetlanie nawet w intensywnym świetle słonecznym. Zastosowane rozwiązanie Aqua Touch 2.0 poprawia czułość ekranu na dotyk w wilgotnych warunkach wykrywając krople wody i dostosowując ustawienia dotyku, co pozwala na nieprzerwaną interakcję w różnych warunkach. Co więcej, aparat Hasselblad 5. generacji umożliwia fotografię portretową w bardzo wysokiej jakości, a przełomowa funkcja w mobilnej wideo-fotografii – 4K Dolby Vision – pozwala tworzyć filmy nawet o jakości kinowej.

