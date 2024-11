Otwarcie pierwszej stacjonarnej strefy OnePlus w Polsce to doskonała okazja dla użytkowników, fanów marki oraz członków jej społeczności, by osobiście zapoznać się z pełnym portfolio producenta. Smartfony, zegarki i słuchawki OnePlus – wszystkie te urządzenia od 16 listopada br. będą na wyciągnięcie ręki w sklepie Media Markt w Galerii Westfield Arkadia w Warszawie.

- Otwarcie pierwszej stacjonarnej strefy OnePlus w Polsce w naszym sklepie to dowód na to, że MediaMarkt nieustannie dąży do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i zapewniania naszym klientom dostępu do najnowszych technologii, a także najlepszych doświadczeń zakupowych. Dzięki tej współpracy, użytkownicy będą mogli osobiście przetestować produkty OnePlus i doświadczyć ich wyjątkowej jakości. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego przełomowego wydarzenia - podkreśla Paweł Ryniewicz, Category Director GSM & IT Hardware MediaMarkt Polska.

W dniu otwarcia specjalna oferta dla kupujących

OnePlus przygotował specjalne promocje dla wszystkich, którzy odwiedzą strefę marki w dniu jej otwarcia – 16 listopada br. – i zdecydują się na zakupy. Obniżki cen będą sięgać do 600 zł na wybrane urządzenia. Przy zakupie dowolnego produktu OnePlus każda osoba otrzyma upominek – brandowany plecak OnePlus Adventure Backpack o wartości około 400 zł.

Rabat zostanie nałożony m.in. na OnePlus Nord 4, czyli pierwszy smartfon w erze 5G z metalową obudową, który na polskim rynku zadebiutował w lipcu br. W strefie marki zarówno na osoby, które tego dnia zakupią ten model, jak i użytkowników, którzy już go posiadają, będzie czekać specjalna atrakcja – możliwość wygrawerowania wybranego wzoru lub napisu na smartfonie. Wraz z OnePlus Nord 4 portfolio marki w Polsce powiększyło się o słuchawki douszne wyposażone w hybrydową Aktywną redukcję szumów (ANC) osiągającą poziom 49 dB – OnePlus Nord Buds 3 Pro, a także smartwatch oferujący 100-godzinny czas pracy na baterii – OnePlus Watch 2R. Te urządzenia również będą dostępne w promocji. Więcej o nich można przeczytać, klikając tutaj. Dodatkowo rabatami objęte zostaną urządzenia: OnePlus 12, OnePlus Nord4 5G, OnePlus Watch 2 oraz wybrane słuchawki z portfolio OnePlus.

Marka OnePlus zaprasza swoją społeczność, jak i wszystkich miłośników nowoczesnych technologii do odwiedzenia nowo otwartej strefy oraz zachęca do skorzystania ze specjalnej oferty przygotowanej na 16. listopada.