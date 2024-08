Wielka premiera

Nowe słuchawki od OnePlus. Debiutują OnePlus Buds Pro 3

Do portoflio OnePlus dołączyły słuchawki OnePlus Buds Pro 3. Zapewniają one wiodącą w swojej klasie redukcję szumów, dźwięk przestrzenny, spersonalizowane profile audio, szybkie ładowanie, najnowsze kodeki audio oraz wysoką jakość dźwięku, co udało się osiągnąć, dzięki współpracy z Dynaudio – duńską firmą specjalizującą się w produkcji głośników premium. OnePlus Buds Pro 3 wyróżnia zupełnie odświeżony design o skóropodobnej teksturze.