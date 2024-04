Wiosenne okazje na huawei.pl. Elektronika tańsza nawet do 32 procent

S8 MaxV Ultra to nie tylko kolejny krok prężnie rozwijającej się technologii sprzątania domu, ale i jedyny taki flagowiec na rynku. Robot posiada funkcję ssania HyperForce o mocy 10 000 Pa, która zapewnia niezrównaną skuteczność usuwania zabrudzeń, a dzięki technologii szczotki bocznej FlexiArm doskonale radzi sobie z czyszczeniem od narożnika do krawędzi i pozostawia wnętrza domu nieskazitelnie czyste.

Wśród wielu innowacji prezentowanych przez nowego flagowca zwracają na siebie uwagę zwłaszcza algorytmy unikania przeszkód, rozpoznawania obiektów i planowania trasy. One bazują się na nawigacji laserowej PreciSense i sztucznej inteligencji Reactive AI 2.0. Oczami Reactive AI 2.0 są kamera RGB i skaner 3D na światło strukturalne. Dzięki tym narzędziom robot może identyfikować do 73 różnych obiektów, poziom zabrudzenia i nawet rodzaj podłogi. To sprawia, że Roborock S8 MaxV Ultra wykrywa elementy, z którymi roboty poprzedniej generacji nie dają rady, oraz określa potrzebę kolejnego mycia mopa i przeprowadzenia ponownego mopowania.

Wyjątkowy robot sprzątający wkracza na rynek

Aby zapewnić efektywne działanie nawet w zaciemnionych obszarach, kamera została wyposażona w dodatkową diodę LED, która oświetla przestrzeń przed robotem. Jednak dodatkowe światła, hałas, ruchome szczoteczki, to wszystko czasami sprawia, że nasi pupile mogą bać się obecności odkurzacza. Dlatego jest szczególnie ważne, że Roborock S8 MaxV Ultra potrafi wykrywać zwierzęta domowe i je omijać, aby nie przeszkadzać. Ponadto, gdy sprząta w ich obecności, dezaktywuje szczotki, pozostawiając tylko funkcję ssania, żeby nie wciągać sierści. Dodatkowo, w miejscach, gdzie zwierzęta przebywają częściej, robot zwiększa moc ssania, aby skuteczniej usunąć sierść i brud.

Co więcej system mopowania sonicznego VibraRise 3.0 oraz inteligentne funkcje stacji bazowej 8-in-One RockDock zapewniają kompleksową opiekę nad każdą powierzchnią. RockDock automatycznie opróżnia, uzupełnia i dozuje detergent, a także myje mop wodą w temperaturze 60°C oraz suszy go ciepłym powietrzem. W ten sposób zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

S8 MaxV Ultra już w sprzedaży

Roborock S8 MaxV Ultra wchodzi na polski rynek 5 kwietnia 2024 roku w promocyjnej cenie 5999 zł w sieciach sklepów Euro RTV AGD oraz Media Expert. Firma Roborock zapewnia o najwyższej jakości urządzenia i wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii sprzątania.

