Galaxy Ring. Tak bedziemy ładować nowe urządzenie. Kiedy premiera?

Szczegółów o produkcji inteligentnego pierścienia wciąż mamy naprawdę niewiele. Główną funkcją urządzenia ma być monitorowanie funkcji naszego organizmu i samopoczucia. Smart-pierścień zostanie zatem wyposażony między innymi w czujniki pomiaru tętna i temperatury, funkcje monitorowania snu i zapewne również licznik kroków. Wiemy również, że w zależności od swojego rozmiaru Galaxy Ring będzie miał inną pojemność akumulatora:

Rozmiary 5, 6 i 7 – bateria o pojemności 17 mAh,

Rozmiary 8, 9, 10 i 11 – 18,5 mAh,

Rozmiar 12 – 22,5 mAh.

Pierścionek Galaxy firmy Samsung, ma być oczywiście kompatybilny z telefonami z systemem Android.Dowiedzieliśmy się również, w jaki sposób ładować będziemy mogli nasze urządzenie. Według przecieku informacji, który pojawił się w sieci, pierścień otrzyma etui podobnie do tego na Galaxy Buds. W środku umieszczony zostanie specjalny słupek, do przytrzymywania pierścienia. W etiu znajdujemy również diodę ładowania, więc najpewniej wkładając nasz sprzęt do podłączonego do kontaktu pudełeczka, zasilimy je energią.

Galaxy Ring - kiedy premiera?

Galaxy Ring, podobnie jak pozostałe nowości od Samsunga poznamy w Paryżu podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Będzie to miało miejsce już 10 lipca! Kiedy Galaxy Ring trafi do sprzedaży? Jego premiera ma mieć miejsce w drugiej połowie 2024 roku.