Garmin Index Sleep Monitor w Polsce. Opaska zbada jakość snu

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

Premiera nowego produktu Garmina – opaski Index Sleep Monitor, który zapewnia kompleksowe monitorowanie snu i regeneracji organizmu.

Analiza kluczowych wskaźników: faz snu, HRV, saturacji i temperatury skóry.

Pełna integracja z aplikacją Garmin Connect i smartwatchami

Urządzenie dostępne jest Polsce w cenie 739 zł

Garmin wchodzi na nowy rynek. Czym jest Index Sleep Monitor?

Amerykański gigant technologiczny, znany głównie z zegarków sportowych i nawigacji, rozszerza swoje portfolio o zupełnie nową kategorię produktów. Garmin Index Sleep Monitor to lekka i wygodna opaska na ramię, która ma zapewnić kompleksowe monitorowanie snu i regeneracji bez konieczności spania w zegarku. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy chcą uzyskać szczegółowe dane o jakości swojego odpoczynku, ale nie lubią lub nie chcą spać z zegarkiem na nadgarstku. Opaska działa do siedmiu nocy na jednym ładowaniu i w sposób ciągły gromadzi dane, które następnie synchronizuje z dobrze znaną użytkownikom marki aplikacją Garmin Connect™.

- Z radością rozszerzamy portfolio produktów do rejestrowania stanu zdrowia o Index Sleep Monitor. To inteligentne rozwiązanie, które dostarcza pogłębionych informacji o śnie i wspiera użytkowników w codziennej regeneracji, by każdego dnia budzili się pełni energii – mówi Susan Lyman, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu konsumenckiego Garmin.

Monitorowanie snu z Garmin: co dokładnie analizuje nowa opaska?

Siłą nowego urządzenia jest liczba i szczegółowość gromadzonych danych. Opaska każdej nocy rejestruje kluczowe parametry zdrowotne, które po synchronizacji z aplikacją Garmin Connect™ tworzą kompleksowy raport. Szczegółowe monitorowanie snu, obejmujące tak wiele zaawansowanych parametrów, pozwala uzyskać kompletny obraz nocnej regeneracji organizmu. Użytkownik w aplikacji znajdzie między innymi takie dane jak:

Ocena snu: Spersonalizowany wynik w skali od 0 do 100, obliczany na podstawie długości i jakości snu, poziomu stresu oraz struktury poszczególnych faz.

Fazy snu: Dokładny wykres pokazujący, o której godzinie i jak długo trwał sen lekki, głęboki oraz faza REM.

Zmienność rytmu serca (HRV): Analiza średniej wartości HRV z nocy, która pomaga ocenić równowagę organizmu i poziom regeneracji.

Saturacja krwi (Pulse Ox): Pomiar poziomu natlenienia krwi, który może wskazywać na ewentualne zaburzenia oddychania podczas snu.

Temperatura skóry: Rejestrowanie nocnych wahań temperatury, które mogą być powiązane z chorobą, warunkami w sypialni czy cyklem menstruacyjnym u kobiet.

Poziom stresu i Body Battery™: Informacja, czy sen był spokojny i regenerujący, co bezpośrednio przekłada się na ocenę poziomu energii (Body Battery) na kolejny dzień.

Integracja z ekosystemem Garmin i inteligentne funkcje

Nowa opaska nie jest samodzielnym gadżetem, a w pełni zintegrowanym elementem ekosystemu Garmin. Wszystkie zebrane w nocy dane są automatycznie synchronizowane z aplikacją Garmin Connect™, gdzie łączą się z informacjami zarejestrowanymi w ciągu dnia przez kompatybilny smartwatch marki. Połączenie danych z opaski i smartwatcha Garmin pozwala uzyskać pełny, 24-godzinny obraz regeneracji i poziomu energii Body Battery™. Dzięki temu użytkownik otrzymuje spójny i kompletny wgląd w stan swojego organizmu, nawet jeśli nie nosi zegarka podczas snu.

Urządzenie wyposażono również w dodatkowe, inteligentne funkcje. Jedną z nich jest inteligentne budzenie – opaska za pomocą subtelnych wibracji może wybudzić użytkownika w optymalnym momencie cyklu snu, co ma zapewnić lepsze samopoczucie po przebudzeniu.

Co istotne, Garmin Index Sleep Monitor oferuje też zaawansowane funkcje z myślą o zdrowiu kobiet. Analiza nocnych zmian temperatury skóry pozwala na precyzyjniejsze prognozowanie cyklu menstruacyjnego i szacowanie terminu owulacji. Dane te, podobnie jak pozostałe, są dostępne w aplikacji Garmin Connect.

Anna Kiełbasińska - IMPACT 25 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Garmin Index Sleep Monitor: cena i dostępność w Polsce

Urządzenie trafiło już do oficjalnej sprzedaży na polskim rynku. Sugerowana cena detaliczna opaski została ustalona na poziomie 739 zł. Producent zadbał o praktyczne aspekty użytkowania – opaska jest dostępna w dwóch rozmiarach (S-M oraz L-XL), co pozwala na idealne dopasowanie do ramienia. Co ważne, utrzymanie urządzenia w czystości jest bardzo proste. Wystarczy wyjąć główny moduł elektroniczny, a materiałową opaskę można bez problemu wyprać w pralce, korzystając z delikatnego programu. Nowy Garmin Index Sleep Monitor jest więc nie tylko zaawansowanym, ale i praktycznym narzędziem do codziennej analizy odpoczynku.