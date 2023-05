Garmin przedstawia nową generację serii fēnix 7 Pro [ZDJĘCIA]

Polska odpowiedź na ChatGPT - technologia SentiOne przyspiesza tworzenie botów z 3 dni do 3 godzin dzięki własnej generatywnej sztucznej inteligencji

Smartwatche ze znanej serii fēnix® 7 Pro zostały zaprojektowanie z myślą o tym, by wspierać sportowców i podróżników w osiągnięciu szczytu własnych możliwości. Najnowsza odsłona kultowego modelu oferuje zaawansowane funkcje treningowe, rozszerzone funkcje nawigacyjne oraz całodobowe monitorowanie zdrowia i kondycji, z których można korzystać przez całą dobę. Dodatkowo, każda wersja ma teraz wbudowaną latarkę LED oraz soczewkę solarną, która sprawia, że czas pracy baterii wynosi nawet do 37 godzin w trybie zegarka oraz do 139 godzin w trybie ekspedycji1.

- Od ponad dekady zegarki z serii Garmin fēnix towarzyszą odkrywcom w ich podrózy. Seria fēnix 7 Pro wprowadza udoskonalone rozwiązania nawigacyjne i treningowe, które pomogą im osiągnąć swoje cele. Zegarek z serii fēnix 7 Pro to uniwersalny kompan każdej przygody – niezależnie czy będzie się ona toczyć na długich zakurzonych szlakach czy stromych ośnieżonych szczytach – mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej.

Nowości w serii fēnix 7 Pro

Wbudowana latarka LED we wszystkich rozmiarach, z możliwością regulacji jasności, trybem czerwonego światła oraz trybem stroboskopowym, który zapewni lepszą widoczność podczas treningu po zmroku

Wyświetlacz MIP nowej generacji: przeprojektowany układ pikseli, podświetlenia i panelu solarnego został zoptymalizowany pod kątem poboru energii oraz sprawia, że ekran jest jeszcze bardziej czytelny w ostrym słońcu, a wyświetlane dane są jeszcze jaśniejsze

Czujnik tętna: udoskonalony czujnik optyczny oraz sportowe algorytmy sprawiają, że rejestrowane podczas treningu dane są jeszcze dokładniejsze Ocena wytrzymałości: na podstawie informacji o danych treningowych takich pulap tlenowy, krótko- i długookresowe obciążenie treningowe oraz historii treningowej, ocenia jakie są możliwości do utrzymania wydłużonego wysiłku o danej intensywności

Ocena formy na podbiegach: na podstawie danych mocy biegowej, informacji o nachyleniu wzniesienia oraz wytrzymałości biegowej wskazuje na postępy treningowe dokonywane na podbiegach

Funkcja Przed Tobą, która uwzględnia na mapie dodatkowe punkty w okolicy (POI) – takie jak punkty żywnościowe, stacje pierwszej pomocy.

Nowa funkcja map pogodowych, która ułatwia przewidzieć warunki.

Cieniowanie reliefowe, które sprawia, że mapy topograficzne są jeszcze łatwiejsze do zinterpretowania

Dodatkowe profile aktywności: wśród nowych dyscyplin dostępne są m.in. rafting, motocross, overlanding

Niezrównana wydajność

Dziesiątki wbudowanych aplikacji sportowych i udoskonalone funkcje treningowe umożliwiają sprostanie każdemu wyzwaniu – od turystyki pieszej i kolarstwa górskiego po trening siłowy i wiele więcej. Każdego ranka, zaprezentują użytkownikom ocenę gotowości do treningu, która pomoże im określić, na jaką jednostkę treningową powinni się dziś zdecydować, a wskaźniki takie jak ocena formy na podbiegach, pułap tlenowy, obciążenie treningowe, status treningu i inne pomogą ocenić ogólną wydajność. Podczas biegania lub jazdy na rowerze, funckja PacePro™ zapewnia oparte na GPS wskazówki dotyczące tempa dla wskazanej trasy lub dystansu, podczas gdy ClimbPro wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o bieżących i nadchodzących podjazdach. Wskazówki dotyczące tempa przeliczają tempo biegu po zróżnicowanym terenie, na czas możliwy do uzyskania w biegu po płaskim przy tym samym poziomie wysiłku. Ponadto, ocena wytrzymałości i pomiar mocy biegowej pomagają zapobiegać przetrenowaniu i monitorują poziomy wysiłku i moc wyjściową w czasie rzeczywistym.

Aby lepiej przygotować się na dzień startu w zawodach, widżet wyścigu dostarcza wskazówek treningowych, spersonalizowane codzienne sugestie treningowe i prognozy czasu ukończenia wyścigu podczas nadchodzącego wydarzenia w oparciu o szczegóły trasy, pogodę i aktualny poziom formy. Użytkownicy mogą również korzystać ze spersonalizowanych codziennych sugestii treningowych, które dostosowują się po każdym biegu lub jeździe, aby popracować nad wydajnością i regeneracją z uwzględnieniem startów zaplanowanych w kalendarzu Garmin Connect™.

Pewna nawigacja

Dzięki zaawansowanym funkcjom nawigacyjnym smartwatche z serii fēnix 7 Pro są gotowe na przygodę w każdym terenie:

Technologia SatIQ™ i wielopasmowy odbiór sygnału wraz z dostępem do kilku sieci GNSS zapewniają doskonałą dokładność pozycjonowania w trudnych warunkach - a wszystko to przy jednoczesnej optymalizacji żywotności Zainstalowane mapy TopoActive wielu kontynentów

Outdoor Maps+3, czyli możliwość rozszerzenia danych o kartografię premium, w tym obrazy satelutarne, mapy użytków publicznych, rozszerzone mapy topograficzne i jeszcze więcej danych nawigacyjnych dostępnych bezpośrednio w zegarku.

Mapy SkiView™ z danymi ponad 2,000 ośrodków narciarskich i mapy golfowe CourseView z dostępem do kolorowych planów ponad 43,000 pól golfowych na całym świecie. Możliwość utworzenia własnego kursu w aplikacji Garmin Connect I łatwej synchronizacji do zegarka.

Możliwość skorzystania z funkcji wyznaczania najlopularniejszych tras w okolicy Trendline™

Przez cały dzień

Doskonały czas pracy baterii i ładowanie solarne, które dostarcza dodatkowy zastrzyk energii ze słońca sprawiają, że potrzeba zdejmowania smartwatcha z serii fēnix 7 Pro występuje zaledwie kilka razy w ciągu miesiąca. W rezultacie użytkownicy mogą monitorować swoje parametry również nocą, aby otrzymywać kompleksowe informacje na temat zdrowia i dobrego samopoczucia. Nadgarstkowy pulsoksymetr4 i monitorowanie rezerw energii organizmu Body Battery™ umożliwiają znalezienie najlepszego czasu na aktywność i odpoczynek. Zaawansowane monitorowanie jakości snu pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób organizm się regeneruje. Po przebudzeniu, zegarki zaprezentują przegląd zarejestrowanych parametrów, który ułatwi oszacowanie swoich możliwości na podjęcie wymagających wyzwań w danym dniu. Osoby, który wybierają się w daleką podróż docenią funkcję Jet Lag Adviser, która na podstawie danych o podróży wpisanych do serwisu Garmin Connect prezentują wskazówki dotyczące ekspozycji na światło, harmonogramu snu i ćwiczeń, aby pomóc zminimalizować skutki zmiany strefy czasowej.

Dodatkowo, funkcje smart takie jak możliwość pobrania playlist z serwisów Spotify®, Deezer lub Amazon Music (w subskrypcji premium) umożliwiają bezpośrednie odtwarzanie muzyki na słuchawkach podczas aktywności, a funkcje wykrywania zdarzeń oraz LiveTrack3 zapewnią większe poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście wśród bogatego zestawu funkcji przydatnych na co dzień, nie zabrakło też rozwiązania do płatności zbliżeniowych Garmin Pay4.

Wytrzymałe, a jednocześnie stylowe – każdy model z serii fēnix 7 Pro ma soczewkę solarną, responsywny ekran dotykowy, tradycyjne przyciski i wzmocnioną polimerową obudowę ze stalowym bezelem i deklem. Co więcej, smartwatche są testowane zgodnie z amerykańskimi standardami wojskowymi pod kątem odporności na temperaturę, wstrząsy i wodę. Dostępne modele to: fēnix 7S Pro - 42 mm, fēnix 7 Pro - 47 mm i fēnix 7X Pro - 51 mm, z opcjonalnym wyborem soczewki standardowej i szafirowej. Sugerowane ceny detaliczne zaczynają się od 849,99 euro. W

